В деле экс-ректора ВГУЭС выявили новый эпизод финансовых махинаций
СК: в деле экс-ректора ВГУЭС выявили новый эпизод махинаций с деньгами студентов
CC BY-SA 4.0 / Flik E (cropped) / Г.И. Лазарев
Геннадий Лазарев. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 16 дек – РИА Новости. Следователи установили новый эпизод мошенничества с деньгами студентов в деятельности преступного сообщества, организацию которого вменяют экс-депутату законодательного собрания Приморья и бывшему ректору Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС) Геннадию Лазареву, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю.
"Следователями СКР по Приморскому краю установлен еще один эпизод преступных действий организованного преступного сообщества Геннадия Лазарева. В совершении мошеннических действий в отношении студентов университета подозреваются Геннадий Лазерев, Светлана Ширшикова и Галина Мальцева (ч. 4 ст. 159 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, с 1996 по 2015 годы фигуранты и иные лица, действуя в составе организованного преступного сообщества, похитили более миллиона рублей у студентов университета. Учащиеся оплачивали обучение через счета этих организаций, так как информация о том, что студенты зачислены на бюджетное обучение, была от них скрыта.
В ведомстве отмечают, что фигуранты организовали 10 подконтрольных некоммерческих организаций, расположенных в том числе в вузе.
Ширшикова - сотрудник образовательного центра ВГУЭС, Мальцева работала проректором ВГУЭС.
Ранее СУСК информировало о задержании Лазарева и девяти других участников ОПГ. Следствие сообщало, что он с подельниками похитили 16 объектов госимущества и обманом получали деньги от поступивших на бюджет студентов. Фигуранты также подозреваются в хищении более 6 миллионов рублей из средств гособоронзаказа, выделенных крупному судостроительному предприятию АО "Восточная верфь", одним из основных акционеров которого является Лазарев.
Экс-ректор подозревается в создании ОПГ. Сейчас он находится под домашним арестом.