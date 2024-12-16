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В деле экс-ректора ВГУЭС выявили новый эпизод финансовых махинаций - РИА Новости, 16.12.2024
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03:26 16.12.2024
https://ria.ru/20241216/makhinatsii-1989354388.html
В деле экс-ректора ВГУЭС выявили новый эпизод финансовых махинаций
В деле экс-ректора ВГУЭС выявили новый эпизод финансовых махинаций - РИА Новости, 16.12.2024
В деле экс-ректора ВГУЭС выявили новый эпизод финансовых махинаций
Следователи установили новый эпизод мошенничества с деньгами студентов в деятельности преступного сообщества, организацию которого вменяют экс-депутату... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T03:26
2024-12-16T03:26
происшествия
россия
приморский край
владивостокский государственный университет экономики и сервиса (вгуэс)
восточная верфь
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ВЛАДИВОСТОК, 16 дек – РИА Новости. Следователи установили новый эпизод мошенничества с деньгами студентов в деятельности преступного сообщества, организацию которого вменяют экс-депутату законодательного собрания Приморья и бывшему ректору Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС) Геннадию Лазареву, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю. "Следователями СКР по Приморскому краю установлен еще один эпизод преступных действий организованного преступного сообщества Геннадия Лазарева. В совершении мошеннических действий в отношении студентов университета подозреваются Геннадий Лазерев, Светлана Ширшикова и Галина Мальцева (ч. 4 ст. 159 УК РФ)", - говорится в сообщении. По версии следствия, с 1996 по 2015 годы фигуранты и иные лица, действуя в составе организованного преступного сообщества, похитили более миллиона рублей у студентов университета. Учащиеся оплачивали обучение через счета этих организаций, так как информация о том, что студенты зачислены на бюджетное обучение, была от них скрыта. В ведомстве отмечают, что фигуранты организовали 10 подконтрольных некоммерческих организаций, расположенных в том числе в вузе. Ширшикова - сотрудник образовательного центра ВГУЭС, Мальцева работала проректором ВГУЭС. Ранее СУСК информировало о задержании Лазарева и девяти других участников ОПГ. Следствие сообщало, что он с подельниками похитили 16 объектов госимущества и обманом получали деньги от поступивших на бюджет студентов. Фигуранты также подозреваются в хищении более 6 миллионов рублей из средств гособоронзаказа, выделенных крупному судостроительному предприятию АО "Восточная верфь", одним из основных акционеров которого является Лазарев. Экс-ректор подозревается в создании ОПГ. Сейчас он находится под домашним арестом.
https://ria.ru/20240905/sud-1970835626.html
https://ria.ru/20241115/chinovnik-1983877760.html
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происшествия, россия, приморский край, владивостокский государственный университет экономики и сервиса (вгуэс), восточная верфь
Происшествия, Россия, Приморский край, Владивостокский государственный университет экономики и сервиса (ВГУЭС), Восточная верфь
В деле экс-ректора ВГУЭС выявили новый эпизод финансовых махинаций

СК: в деле экс-ректора ВГУЭС выявили новый эпизод махинаций с деньгами студентов

CC BY-SA 4.0 / Flik E (cropped) / Г.И. ЛазаревГеннадий Лазарев
Геннадий Лазарев - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
CC BY-SA 4.0 / Flik E (cropped) / Г.И. Лазарев
Геннадий Лазарев. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 16 дек – РИА Новости. Следователи установили новый эпизод мошенничества с деньгами студентов в деятельности преступного сообщества, организацию которого вменяют экс-депутату законодательного собрания Приморья и бывшему ректору Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС) Геннадию Лазареву, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю.
"Следователями СКР по Приморскому краю установлен еще один эпизод преступных действий организованного преступного сообщества Геннадия Лазарева. В совершении мошеннических действий в отношении студентов университета подозреваются Геннадий Лазерев, Светлана Ширшикова и Галина Мальцева (ч. 4 ст. 159 УК РФ)", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, с 1996 по 2015 годы фигуранты и иные лица, действуя в составе организованного преступного сообщества, похитили более миллиона рублей у студентов университета. Учащиеся оплачивали обучение через счета этих организаций, так как информация о том, что студенты зачислены на бюджетное обучение, была от них скрыта.
В ведомстве отмечают, что фигуранты организовали 10 подконтрольных некоммерческих организаций, расположенных в том числе в вузе.
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Ранее СУСК информировало о задержании Лазарева и девяти других участников ОПГ. Следствие сообщало, что он с подельниками похитили 16 объектов госимущества и обманом получали деньги от поступивших на бюджет студентов. Фигуранты также подозреваются в хищении более 6 миллионов рублей из средств гособоронзаказа, выделенных крупному судостроительному предприятию АО "Восточная верфь", одним из основных акционеров которого является Лазарев.
Экс-ректор подозревается в создании ОПГ. Сейчас он находится под домашним арестом.
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ПроисшествияРоссияПриморский крайВладивостокский государственный университет экономики и сервиса (ВГУЭС)Восточная верфь
 
 
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