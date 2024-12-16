https://ria.ru/20241216/makhinatsii-1989354388.html

В деле экс-ректора ВГУЭС выявили новый эпизод финансовых махинаций

В деле экс-ректора ВГУЭС выявили новый эпизод финансовых махинаций - РИА Новости, 16.12.2024

В деле экс-ректора ВГУЭС выявили новый эпизод финансовых махинаций

Следователи установили новый эпизод мошенничества с деньгами студентов в деятельности преступного сообщества, организацию которого вменяют экс-депутату... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T03:26

2024-12-16T03:26

2024-12-16T03:26

происшествия

россия

приморский край

владивостокский государственный университет экономики и сервиса (вгуэс)

восточная верфь

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ВЛАДИВОСТОК, 16 дек – РИА Новости. Следователи установили новый эпизод мошенничества с деньгами студентов в деятельности преступного сообщества, организацию которого вменяют экс-депутату законодательного собрания Приморья и бывшему ректору Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС) Геннадию Лазареву, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю. "Следователями СКР по Приморскому краю установлен еще один эпизод преступных действий организованного преступного сообщества Геннадия Лазарева. В совершении мошеннических действий в отношении студентов университета подозреваются Геннадий Лазерев, Светлана Ширшикова и Галина Мальцева (ч. 4 ст. 159 УК РФ)", - говорится в сообщении. По версии следствия, с 1996 по 2015 годы фигуранты и иные лица, действуя в составе организованного преступного сообщества, похитили более миллиона рублей у студентов университета. Учащиеся оплачивали обучение через счета этих организаций, так как информация о том, что студенты зачислены на бюджетное обучение, была от них скрыта. В ведомстве отмечают, что фигуранты организовали 10 подконтрольных некоммерческих организаций, расположенных в том числе в вузе. Ширшикова - сотрудник образовательного центра ВГУЭС, Мальцева работала проректором ВГУЭС. Ранее СУСК информировало о задержании Лазарева и девяти других участников ОПГ. Следствие сообщало, что он с подельниками похитили 16 объектов госимущества и обманом получали деньги от поступивших на бюджет студентов. Фигуранты также подозреваются в хищении более 6 миллионов рублей из средств гособоронзаказа, выделенных крупному судостроительному предприятию АО "Восточная верфь", одним из основных акционеров которого является Лазарев. Экс-ректор подозревается в создании ОПГ. Сейчас он находится под домашним арестом.

https://ria.ru/20240905/sud-1970835626.html

https://ria.ru/20241115/chinovnik-1983877760.html

https://ria.ru/20241101/makhinatsii-1981317481.html

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происшествия, россия, приморский край, владивостокский государственный университет экономики и сервиса (вгуэс), восточная верфь