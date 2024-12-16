https://ria.ru/20241216/liksutov-1989401419.html

Ликсутов: свыше 255 тыс тонн колбасных изделий произвели комбинаты Москвы

Ликсутов: свыше 255 тыс тонн колбасных изделий произвели комбинаты Москвы - РИА Новости, 16.12.2024

Ликсутов: свыше 255 тыс тонн колбасных изделий произвели комбинаты Москвы

Московские фабрики на 8,4% увеличили выпуск колбасных изделий, изготовив более 255 тысяч тонн продукции по итогам января-октября 2024 года, сообщил заместитель... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T12:00

2024-12-16T12:00

2024-12-16T12:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

максим ликсутов

поддержка бизнеса

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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Московские фабрики на 8,4% увеличили выпуск колбасных изделий, изготовив более 255 тысяч тонн продукции по итогам января-октября 2024 года, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."Столичные производители обеспечивают рынок высококачественной и востребованной продовольственной продукцией. Изготовленные в Москве хлеб, торты, конфеты, напитки, колбасы сегодня можно найти практически в любом магазине страны, а также за рубежом. Созданный под руководством мэра Москвы Сергея Собянина комплекс мер городской поддержки позволяет компаниям развиваться, увеличивать качество изделий, выходить на новые рынки сбыта, а также наращивать объемы производства", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Он отметил, что в Москве изготовили свыше 255 тысяч тонн колбасных изделий за 10 месяцев этого года, что на 8,4% превышает результаты января-октября 2023 года.Столичные промышленники производят мясо, субпродукты птицы и полуфабрикаты. Так, предприятия Москвы выпустили свыше 109,5 тысячи тонн варенных колбасных изделий, а также около 139,6 тысячи тонн копченых за 10 месяцев 2024 года."Промышленникам доступно более 20 финансовых и нефинансовых инструментов. В частности, сегодня статус промышленного комплекса, позволяющий получать значительные налоговые преференции, присвоен 24 компаниям сферы пищевой индустрии. При помощи Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства компании привлекают льготные инвестиционные кредиты по сниженной процентной ставке", – сообщил министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов.Он добавил, что также в ТиНАО формируется масштабный пищевой кластер, который объединит производителей молочных, мясных, кондитерских, хлебобулочных изделий и других продовольственных товаров.Столица является крупнейшим индустриальным и научно-инженерным центром России. Здесь действует более 4,5 тысячи промпредприятий, где трудятся более 750 тысяч человек. Каждый год в Москве открывают 150 новых технологичных компаний и реализуют десятки инвестиционных проектов. Также действует комплекс мер, направленных на повышение инвестиционной привлекательности города, и на развитие производственных мощностей.Ранее Ликсутов сообщил, что в январе-октябре 2024 года столичные машиностроители по сравнению с аналогичным передом прошлого года на 15,6% увеличили выпуск станков, лифтов, конвейеров, холодильного оборудования, бетоносмесителей и другого оборудования.

https://ria.ru/20241216/msd-1989362029.html

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москва, анатолий гарбузов, максим ликсутов , поддержка бизнеса