Лариса Долина может лишиться двух квартир из-за санкций
SHOT: Лариса Долина может потерять две квартиры в Юрмале из-за санкций ЕС
Певица Лариса Долина. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Народная артистка России Лариса Долина может лишиться своего элитного жилья в Латвии из-за санкций Евросоюза, пишет Telegram-канал SHOT.
Совет Евросоюза ввел в понедельник санкции против певицы Ларисы Долиной.
ЕС ввел санкции против Ларисы Долиной
Вчера, 17:17
"Это может обернуться для нее потерей всех зарубежных активов, которых у певицы в Юрмале — на 95 миллионов рублей", — пишет SHOT.
По информации канала, Долина приобрела недвижимость в жилом комплексе "Янтарная резиденция" в районе Дзинтари на побережье Рижского залива после рождения внучки — в конце 2011 года. В собственности у певицы двушка и четырехкомнатная квартира. Их примерная стоимость сейчас — 30,4 миллиона и 66 миллионов рублей соответственно.
Ранее в понедельник Евросоюз принял новый, 15-й пакет антироссийских санкций. Санкции предусматривают замораживание активов в ЕС, а также запрет на въезд на территорию Евросоюза. Кроме того, европейцам запрещается передавать какие-либо активы фигурантам санкционного списка.
Евросоюз с февраля 2022 года ввел 14 пакетов санкций против России, ее граждан и организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.
Россия справляется с беспрецедентным санкционным давлением. Как отмечал зампред Совбеза Дмитрий Медведев, Западу не хватает мужества признать провал своей политики. Мнения о неэффективности санкций регулярно звучат и в самих западных странах.