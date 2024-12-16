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Лариса Долина может лишиться двух квартир из-за санкций - РИА Новости, 16.12.2024
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17:54 16.12.2024 (обновлено: 18:18 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/kvartira-1989516459.html
Лариса Долина может лишиться двух квартир из-за санкций
Лариса Долина может лишиться двух квартир из-за санкций - РИА Новости, 16.12.2024
Лариса Долина может лишиться двух квартир из-за санкций
Народная артистка России Лариса Долина может лишиться своего элитного жилья в Латвии из-за санкций Евросоюза, пишет Telegram-канал SHOT. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T17:54
2024-12-16T18:18
россия
латвия
юрмала
дмитрий медведев
лариса долина
евросоюз
жилье
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Народная артистка России Лариса Долина может лишиться своего элитного жилья в Латвии из-за санкций Евросоюза, пишет Telegram-канал SHOT.Совет Евросоюза ввел в понедельник санкции против певицы Ларисы Долиной."Это может обернуться для нее потерей всех зарубежных активов, которых у певицы в Юрмале — на 95 миллионов рублей", — пишет SHOT.По информации канала, Долина приобрела недвижимость в жилом комплексе "Янтарная резиденция" в районе Дзинтари на побережье Рижского залива после рождения внучки — в конце 2011 года. В собственности у певицы двушка и четырехкомнатная квартира. Их примерная стоимость сейчас — 30,4 миллиона и 66 миллионов рублей соответственно.Ранее в понедельник Евросоюз принял новый, 15-й пакет антироссийских санкций. Санкции предусматривают замораживание активов в ЕС, а также запрет на въезд на территорию Евросоюза. Кроме того, европейцам запрещается передавать какие-либо активы фигурантам санкционного списка.Евросоюз с февраля 2022 года ввел 14 пакетов санкций против России, ее граждан и организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.Россия справляется с беспрецедентным санкционным давлением. Как отмечал зампред Совбеза Дмитрий Медведев, Западу не хватает мужества признать провал своей политики. Мнения о неэффективности санкций регулярно звучат и в самих западных странах.
https://ria.ru/20241216/es-1989507427.html
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россия, латвия, юрмала, дмитрий медведев, лариса долина, евросоюз, жилье
Россия, Латвия, Юрмала, Дмитрий Медведев, Лариса Долина, Евросоюз, Жилье
Лариса Долина может лишиться двух квартир из-за санкций

SHOT: Лариса Долина может потерять две квартиры в Юрмале из-за санкций ЕС

© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанкПевица Лариса Долина
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Анатолий Медведь
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Певица Лариса Долина. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Народная артистка России Лариса Долина может лишиться своего элитного жилья в Латвии из-за санкций Евросоюза, пишет Telegram-канал SHOT.
Совет Евросоюза ввел в понедельник санкции против певицы Ларисы Долиной.
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
ЕС ввел санкции против Ларисы Долиной
Вчера, 17:17
"Это может обернуться для нее потерей всех зарубежных активов, которых у певицы в Юрмале — на 95 миллионов рублей", — пишет SHOT.
По информации канала, Долина приобрела недвижимость в жилом комплексе "Янтарная резиденция" в районе Дзинтари на побережье Рижского залива после рождения внучки — в конце 2011 года. В собственности у певицы двушка и четырехкомнатная квартира. Их примерная стоимость сейчас — 30,4 миллиона и 66 миллионов рублей соответственно.
Ранее в понедельник Евросоюз принял новый, 15-й пакет антироссийских санкций. Санкции предусматривают замораживание активов в ЕС, а также запрет на въезд на территорию Евросоюза. Кроме того, европейцам запрещается передавать какие-либо активы фигурантам санкционного списка.
Евросоюз с февраля 2022 года ввел 14 пакетов санкций против России, ее граждан и организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.
Россия справляется с беспрецедентным санкционным давлением. Как отмечал зампред Совбеза Дмитрий Медведев, Западу не хватает мужества признать провал своей политики. Мнения о неэффективности санкций регулярно звучат и в самих западных странах.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
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РоссияЛатвияЮрмалаДмитрий МедведевЛариса ДолинаЕвросоюзЖилье
 
 
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