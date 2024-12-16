Российские военные продвинулись в Курахово
Пушилин заявил о продвижении российских военных, освобождающих Курахово
Боевая работа РСЗО БМ-21 "Град". Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Российские военные продвинулись в Курахово в ДНР, заявил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
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"Самое горячее направление — Кураховское, где продвижение и освобождение самого населенного пункта продолжается, проводят свои действия подразделения Вооруженных сил России и в окрестностях. Мы увидели, что сами бои в Курахово достаточно эффективные. Но, скажу честно, все достается большой ценой <...>. Двигаются наши ребята", — сказал он.
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Глава ДНР также рассказал о ситуации на Красноармейском направлении. Там российские военные продвигаются сразу по нескольким направлениям, в том числе в сторону самого Красноармейска и Димитрова.
Пушилин отметил, что Вооруженные силы освободили село Шевченко, после чего положение российской армии значительно улучшилось.
При этом ВСУ, в свою очередь, попытались контратаковать.
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"Но для них это закончилось достаточно болезненно, потому что много погибших среди вооруженных формирований Украины, много раненых. И данные потери были абсолютно бесполезны, потому что наши бойцы смогли, как говорится, на плечах противника продвинуться еще дальше, нежели стартовые позиции были в плане контратаки противника", — отметил он.
Курахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.
Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.