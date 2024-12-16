https://ria.ru/20241216/kurakhovo-1989378769.html

Российские военные продвинулись в Курахово

Российские военные продвинулись в Курахово - РИА Новости, 16.12.2024

Российские военные продвинулись в Курахово

Российские военные продвинулись в Курахово в ДНР, заявил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T09:48

2024-12-16T09:48

2024-12-16T11:13

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

денис пушилин

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Российские военные продвинулись в Курахово в ДНР, заявил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"."Самое горячее направление — Кураховское, где продвижение и освобождение самого населенного пункта продолжается, проводят свои действия подразделения Вооруженных сил России и в окрестностях. Мы увидели, что сами бои в Курахово достаточно эффективные. Но, скажу честно, все достается большой ценой <...>. Двигаются наши ребята", — сказал он.Глава ДНР также рассказал о ситуации на Красноармейском направлении. Там российские военные продвигаются сразу по нескольким направлениям, в том числе в сторону самого Красноармейска и Димитрова.Пушилин отметил, что Вооруженные силы освободили село Шевченко, после чего положение российской армии значительно улучшилось.При этом ВСУ, в свою очередь, попытались контратаковать."Но для них это закончилось достаточно болезненно, потому что много погибших среди вооруженных формирований Украины, много раненых. И данные потери были абсолютно бесполезны, потому что наши бойцы смогли, как говорится, на плечах противника продвинуться еще дальше, нежели стартовые позиции были в плане контратаки противника", — отметил он.Накануне Пушилин заявил, что не более 20% населенного пункта Курахово остается под контролем ВСУ, которые пытаются удержаться в жилой застройке.Курахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20241216/front-1988766062.html

https://ria.ru/20241216/svyazi-1989357970.html

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, денис пушилин