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Российские военные продвинулись в Курахово - РИА Новости, 16.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:48 16.12.2024 (обновлено: 11:13 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/kurakhovo-1989378769.html
Российские военные продвинулись в Курахово
Российские военные продвинулись в Курахово - РИА Новости, 16.12.2024
Российские военные продвинулись в Курахово
Российские военные продвинулись в Курахово в ДНР, заявил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T09:48
2024-12-16T11:13
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Российские военные продвинулись в Курахово в ДНР, заявил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".&quot;Самое горячее направление — Кураховское, где продвижение и освобождение самого населенного пункта продолжается, проводят свои действия подразделения Вооруженных сил России и в окрестностях. Мы увидели, что сами бои в Курахово достаточно эффективные. Но, скажу честно, все достается большой ценой &lt;...&gt;. Двигаются наши ребята&quot;, — сказал он.Глава ДНР также рассказал о ситуации на Красноармейском направлении. Там российские военные продвигаются сразу по нескольким направлениям, в том числе в сторону самого Красноармейска и Димитрова.Пушилин отметил, что Вооруженные силы освободили село Шевченко, после чего положение российской армии значительно улучшилось.При этом ВСУ, в свою очередь, попытались контратаковать."Но для них это закончилось достаточно болезненно, потому что много погибших среди вооруженных формирований Украины, много раненых. И данные потери были абсолютно бесполезны, потому что наши бойцы смогли, как говорится, на плечах противника продвинуться еще дальше, нежели стартовые позиции были в плане контратаки противника", — отметил он.Накануне Пушилин заявил, что не более 20% населенного пункта Курахово остается под контролем ВСУ, которые пытаются удержаться в жилой застройке.Курахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20241216/front-1988766062.html
https://ria.ru/20241216/svyazi-1989357970.html
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донецкая народная республика, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
Российские военные продвинулись в Курахово

Пушилин заявил о продвижении российских военных, освобождающих Курахово

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО БМ-21 "Град"
Боевая работа РСЗО БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Российские военные продвинулись в Курахово в ДНР, заявил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
«

"Самое горячее направление — Кураховское, где продвижение и освобождение самого населенного пункта продолжается, проводят свои действия подразделения Вооруженных сил России и в окрестностях. Мы увидели, что сами бои в Курахово достаточно эффективные. Но, скажу честно, все достается большой ценой <...>. Двигаются наши ребята", — сказал он.

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Глава ДНР также рассказал о ситуации на Красноармейском направлении. Там российские военные продвигаются сразу по нескольким направлениям, в том числе в сторону самого Красноармейска и Димитрова.
Пушилин отметил, что Вооруженные силы освободили село Шевченко, после чего положение российской армии значительно улучшилось.
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При этом ВСУ, в свою очередь, попытались контратаковать.
«
"Но для них это закончилось достаточно болезненно, потому что много погибших среди вооруженных формирований Украины, много раненых. И данные потери были абсолютно бесполезны, потому что наши бойцы смогли, как говорится, на плечах противника продвинуться еще дальше, нежели стартовые позиции были в плане контратаки противника", — отметил он.
Накануне Пушилин заявил, что не более 20% населенного пункта Курахово остается под контролем ВСУ, которые пытаются удержаться в жилой застройке.
Курахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.
Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДенис Пушилин
 
 
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