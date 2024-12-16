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Российские войска выбили ВСУ из жилой застройки в Курахово, сообщил Рогов - РИА Новости, 16.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:51 16.12.2024
https://ria.ru/20241216/kurakhovo-1989359924.html
Российские войска выбили ВСУ из жилой застройки в Курахово, сообщил Рогов
Российские войска выбили ВСУ из жилой застройки в Курахово, сообщил Рогов - РИА Новости, 16.12.2024
Российские войска выбили ВСУ из жилой застройки в Курахово, сообщил Рогов
Российские войска фактически выбили ВСУ из жилой застройки в городе Курахово, противник отступает в промышленную зону, сообщил РИА Новости председатель комиссии РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T06:51
2024-12-16T06:51
специальная военная операция на украине
курахово
донецкая народная республика
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Российские войска фактически выбили ВСУ из жилой застройки в городе Курахово, противник отступает в промышленную зону, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что ВС РФ продолжают обхват оккупированного ВСУ Курахово с западной и южной части, на сегодня город уже окружен с нескольких сторон. Враг выбит из восточной, южной и центральной части, основные бои перекинулись в северо-западную часть. "Наши войска фактически выбили противника из жилой застройки города. Украинские боевики оставляют последние дома, где укрывались, и отодвигаются к западным окраинам города в промышленную зону, где оборудовали несколько крупных укрепрайонов", - сказал Рогов. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
https://ria.ru/20241216/evakuatsiya-1988771243.html
https://ria.ru/20241216/voennye-1989358356.html
курахово
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курахово, донецкая народная республика, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курахово, Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Российские войска выбили ВСУ из жилой застройки в Курахово, сообщил Рогов

Рогов: российские войска выбили ВСУ из жилой застройки в Курахово

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВладимир Рогов
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Владимир Рогов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Российские войска фактически выбили ВСУ из жилой застройки в городе Курахово, противник отступает в промышленную зону, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее Рогов сообщал, что ВС РФ продолжают обхват оккупированного ВСУ Курахово с западной и южной части, на сегодня город уже окружен с нескольких сторон. Враг выбит из восточной, южной и центральной части, основные бои перекинулись в северо-западную часть.
Командир батальона 102-го полка Азак рассказывает об эвакуации мирных жителей из поселка Дальнее - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
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"Наши войска фактически выбили противника из жилой застройки города. Украинские боевики оставляют последние дома, где укрывались, и отодвигаются к западным окраинам города в промышленную зону, где оборудовали несколько крупных укрепрайонов", - сказал Рогов.
Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.
Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
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Специальная военная операция на УкраинеКураховоДонецкая Народная РеспубликаРоссияВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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