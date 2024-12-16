https://ria.ru/20241216/kurakhovo-1989359924.html
Российские войска выбили ВСУ из жилой застройки в Курахово, сообщил Рогов
Российские войска выбили ВСУ из жилой застройки в Курахово, сообщил Рогов - РИА Новости, 16.12.2024
Российские войска выбили ВСУ из жилой застройки в Курахово, сообщил Рогов
Российские войска фактически выбили ВСУ из жилой застройки в городе Курахово, противник отступает в промышленную зону, сообщил РИА Новости председатель комиссии РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T06:51
2024-12-16T06:51
2024-12-16T06:51
специальная военная операция на украине
курахово
донецкая народная республика
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911337335_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_15243b1e9c5d5d9c805f5f6d48017c3b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Российские войска фактически выбили ВСУ из жилой застройки в городе Курахово, противник отступает в промышленную зону, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что ВС РФ продолжают обхват оккупированного ВСУ Курахово с западной и южной части, на сегодня город уже окружен с нескольких сторон. Враг выбит из восточной, южной и центральной части, основные бои перекинулись в северо-западную часть. "Наши войска фактически выбили противника из жилой застройки города. Украинские боевики оставляют последние дома, где укрывались, и отодвигаются к западным окраинам города в промышленную зону, где оборудовали несколько крупных укрепрайонов", - сказал Рогов. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
https://ria.ru/20241216/evakuatsiya-1988771243.html
https://ria.ru/20241216/voennye-1989358356.html
курахово
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911337335_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_5b0885186b42fb0b2a1b4fd4ebdf9680.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курахово, донецкая народная республика, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курахово, Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Российские войска выбили ВСУ из жилой застройки в Курахово, сообщил Рогов
Рогов: российские войска выбили ВСУ из жилой застройки в Курахово