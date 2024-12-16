https://ria.ru/20241216/kurakhovo-1989359924.html

Российские войска выбили ВСУ из жилой застройки в Курахово, сообщил Рогов

Российские войска выбили ВСУ из жилой застройки в Курахово, сообщил Рогов - РИА Новости, 16.12.2024

Российские войска выбили ВСУ из жилой застройки в Курахово, сообщил Рогов

Российские войска фактически выбили ВСУ из жилой застройки в городе Курахово, противник отступает в промышленную зону, сообщил РИА Новости председатель комиссии РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T06:51

2024-12-16T06:51

2024-12-16T06:51

специальная военная операция на украине

курахово

донецкая народная республика

россия

владимир рогов

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Российские войска фактически выбили ВСУ из жилой застройки в городе Курахово, противник отступает в промышленную зону, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что ВС РФ продолжают обхват оккупированного ВСУ Курахово с западной и южной части, на сегодня город уже окружен с нескольких сторон. Враг выбит из восточной, южной и центральной части, основные бои перекинулись в северо-западную часть. "Наши войска фактически выбили противника из жилой застройки города. Украинские боевики оставляют последние дома, где укрывались, и отодвигаются к западным окраинам города в промышленную зону, где оборудовали несколько крупных укрепрайонов", - сказал Рогов. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.

https://ria.ru/20241216/evakuatsiya-1988771243.html

https://ria.ru/20241216/voennye-1989358356.html

курахово

донецкая народная республика

россия

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курахово, донецкая народная республика, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины