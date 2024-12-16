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Что происходит у Курахово — ключевом для ВСУ городе в ДНР: уникальные кадры
Что происходит у Курахово — ключевом для ВСУ городе в ДНР: уникальные кадры - РИА Новости, 16.12.2024
Что происходит у Курахово — ключевом для ВСУ городе в ДНР: уникальные кадры
Российские войска продвигаются к Курахово — крупнейшему на юго-востоке ДНР городу под контролем ВСУ. Его освобождение позволит создать плацдарм для наступления... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T08:00
2024-12-16T08:00
2024-12-16T12:29
специальная военная операция на украине
курахово
донецкая народная республика
запорожская область
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 16 дек — РИА Новости, Мария Марикян. Российские войска продвигаются к Курахово — крупнейшему на юго-востоке ДНР городу под контролем ВСУ. Его освобождение позволит создать плацдарм для наступления в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье — Донецк. Началось же наступление на этот населенный пункт с Максимильяновки, которую заняли в середине октября. Корреспондент РИА Новости первой из журналистов побывала там. Ее сопровождали бойцы 102-го мотострелкового полка 150-й дивизии. С чем они столкнулись и что происходит на одном из самых горячих участков фронта — смотрите в нашем репортаже:
курахово
донецкая народная республика
запорожская область
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РИА Новости
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Бойцы 102-го мотострелкового полка 150 дивизии рассказывают о боях за Максимильяновку
полк бои Максимильяновка
2024-12-16T08:00
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РИА Новости
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курахово, донецкая народная республика, запорожская область, вооруженные силы украины, видео
Специальная военная операция на Украине, Курахово, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Вооруженные силы Украины