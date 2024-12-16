https://ria.ru/20241216/kurakhovo-1989330691.html

Что происходит у Курахово — ключевом для ВСУ городе в ДНР: уникальные кадры

Что происходит у Курахово — ключевом для ВСУ городе в ДНР: уникальные кадры - РИА Новости, 16.12.2024

Что происходит у Курахово — ключевом для ВСУ городе в ДНР: уникальные кадры

Российские войска продвигаются к Курахово — крупнейшему на юго-востоке ДНР городу под контролем ВСУ. Его освобождение позволит создать плацдарм для наступления... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T08:00

2024-12-16T08:00

2024-12-16T12:29

специальная военная операция на украине

курахово

донецкая народная республика

запорожская область

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 16 дек — РИА Новости, Мария Марикян. Российские войска продвигаются к Курахово — крупнейшему на юго-востоке ДНР городу под контролем ВСУ. Его освобождение позволит создать плацдарм для наступления в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье — Донецк. Началось же наступление на этот населенный пункт с Максимильяновки, которую заняли в середине октября. Корреспондент РИА Новости первой из журналистов побывала там. Ее сопровождали бойцы 102-го мотострелкового полка 150-й дивизии. С чем они столкнулись и что происходит на одном из самых горячих участков фронта — смотрите в нашем репортаже:

курахово

донецкая народная республика

запорожская область

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Бойцы 102-го мотострелкового полка 150 дивизии рассказывают о боях за Максимильяновку полк бои Максимильяновка 2024-12-16T08:00 true PT7M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курахово, донецкая народная республика, запорожская область, вооруженные силы украины, видео