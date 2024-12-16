Лебедь, ястреб и другие: шикарные фото птиц России

В РГО показали самые красивые фотографии птиц за 2024 год
"Невесомость", Александр Кукринов, Алтайский край
"Подземные источники озера Светлое не позволяют воде замерзать даже в лютые морозы. Тут зимуют лебеди-кликуны, — рассказывает автор этого снимка. — Длинная выдержка помогла слегка размыть крылья птицы, добавив атмосферности фотографии".
Кадр сделан на Горном Алтае.
"Невесомость", Александр Кукринов, Алтайский край
"Подземные источники озера Светлое не позволяют воде замерзать даже в лютые морозы. Тут зимуют лебеди-кликуны, — рассказывает автор этого снимка. — Длинная выдержка помогла слегка размыть крылья птицы, добавив атмосферности фотографии".
Кадр сделан на Горном Алтае.
"Жонглер", Евгений Бочкарев, Челябинская область
"Чтобы добыча не сопротивлялась, золотистая щурка оглушает бабочку. Для этого птица несколько раз подкидывает насекомое и бьет о ветку", — объясняет фотограф.
Снимок из Челябинской области.
"Жонглер", Евгений Бочкарев, Челябинская область
"Чтобы добыча не сопротивлялась, золотистая щурка оглушает бабочку. Для этого птица несколько раз подкидывает насекомое и бьет о ветку", — объясняет фотограф.
Снимок из Челябинской области.
"Согревая друг дружку", Андрей Паршин, Красноярский край
"В конце июля птенцы полярной совы еще не могут самостоятельно летать. Сфотографировать их — большая удача. Но именно в этот момент, понимая всю их беспомощность, стараешься максимально быстро закончить съемку", — говорит автор снимка.
"Согревая друг дружку", Андрей Паршин, Красноярский край
"В конце июля птенцы полярной совы еще не могут самостоятельно летать. Сфотографировать их — большая удача. Но именно в этот момент, понимая всю их беспомощность, стараешься максимально быстро закончить съемку", — говорит автор снимка.
"День охоты", Константин Дем, Москва
"Во время фотоохоты мое внимание привлекли громко ругающиеся сойки. Понаблюдав, обнаружил причину беспокойства — ястреба-перепелятника собственной персоной", — поясняет автор.
"День охоты", Константин Дем, Москва
"Во время фотоохоты мое внимание привлекли громко ругающиеся сойки. Понаблюдав, обнаружил причину беспокойства — ястреба-перепелятника собственной персоной", — поясняет автор.
"Перекус на бегу", Дарья Остапенко, Ленинградская область
"Осенью на берегу Финского залива останавливаются на кормежку различные кулики, в том числе турухтаны. В это время ветрено — и добывать еду не так просто: нужно успеть схватить ее и убежать от волны", — комментирует этот кадр фотограф.
"Перекус на бегу", Дарья Остапенко, Ленинградская область
"Осенью на берегу Финского залива останавливаются на кормежку различные кулики, в том числе турухтаны. В это время ветрено — и добывать еду не так просто: нужно успеть схватить ее и убежать от волны", — комментирует этот кадр фотограф.
"Скоростной заплыв", Ольга Сизова, Москва
"Огарь, или красная утка, на скорости рванул к цели, поднимая волну и брызги. Получился эффектный кадр", — говорит автор.
"Скоростной заплыв", Ольга Сизова, Москва
"Огарь, или красная утка, на скорости рванул к цели, поднимая волну и брызги. Получился эффектный кадр", — говорит автор.
"Сказка о рыбаке и рыбке", Александр Плеханов, Краснодарский край
"Поверхность озера порой зарастает чилимом (водяным орехом). В это время птиц становится больше, им проще добывать еду. Вот прилетела рыжая цапля. Она долго стояла почти неподвижно и вдруг — удачный бросок, поймала тиляпию. Удачная охота", — рассказывает фотограф.
"Сказка о рыбаке и рыбке", Александр Плеханов, Краснодарский край
"Поверхность озера порой зарастает чилимом (водяным орехом). В это время птиц становится больше, им проще добывать еду. Вот прилетела рыжая цапля. Она долго стояла почти неподвижно и вдруг — удачный бросок, поймала тиляпию. Удачная охота", — рассказывает фотограф.
"Шеренга", Наталья Бачкова, Рязанская область
"На первый-второй рассчитайсь! Воробьи сидят на ветке, разделившись на две команды", — уточняет автор.
"Шеренга", Наталья Бачкова, Рязанская область
"На первый-второй рассчитайсь! Воробьи сидят на ветке, разделившись на две команды", — уточняет автор.
"Перелетные гуси во время миграции", Радик Кутушев, Татарстан
"В мае на озере Лебяжье около двух недель гостили гуси: белолобые и гуменники. К вечеру они разлетались по окрестным полям на кормежку, а к утру возвращались на отдых", — говорит фотограф Радик Кутушев из Татарстана.
По снимку с воздуха оценили численность птиц — более десяти тысяч, добавляет он.
"Перелетные гуси во время миграции", Радик Кутушев, Татарстан
"В мае на озере Лебяжье около двух недель гостили гуси: белолобые и гуменники. К вечеру они разлетались по окрестным полям на кормежку, а к утру возвращались на отдых", — говорит фотограф Радик Кутушев из Татарстана.
По снимку с воздуха оценили численность птиц — более десяти тысяч, добавляет он.
"Дух леса", Виктор Дубинкин, Ленинградская область
"Много времени на поиски, на изучение поведения и совсем немного удачи. Почти месяц поездок за город привели к долгожданному результату, мне удалось снять бородатую неясыть в полете", — объясняет автор.
"Дух леса", Виктор Дубинкин, Ленинградская область
"Много времени на поиски, на изучение поведения и совсем немного удачи. Почти месяц поездок за город привели к долгожданному результату, мне удалось снять бородатую неясыть в полете", — объясняет автор.
"Закатная", Дарья Остапенко
"Ежегодно красношейные поганки прилетают в Ленинградскую область для гнездования. Эти птицы занесены в Красную книгу России и встречаются нечасто. Запечатлеть пернатого — большая удача", — признается фотограф.
"Закатная", Дарья Остапенко
"Ежегодно красношейные поганки прилетают в Ленинградскую область для гнездования. Эти птицы занесены в Красную книгу России и встречаются нечасто. Запечатлеть пернатого — большая удача", — признается фотограф.
"Окрыленный полет", Виктор Тяхт, Московская область
"Обыкновенная горихвостка утром привычно облетает окрестности. Ищет место для гнезда", — уточняет автор.
"Окрыленный полет", Виктор Тяхт, Московская область
"Обыкновенная горихвостка утром привычно облетает окрестности. Ищет место для гнезда", — уточняет автор.