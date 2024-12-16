Лебедь, ястреб и другие: шикарные фото птиц России

© Фото : Радик Кутушев, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"

"Перелетные гуси во время миграции", Радик Кутушев, Татарстан

"В мае на озере Лебяжье около двух недель гостили гуси: белолобые и гуменники. К вечеру они разлетались по окрестным полям на кормежку, а к утру возвращались на отдых", — говорит фотограф Радик Кутушев из Татарстана.

По снимку с воздуха оценили численность птиц — более десяти тысяч, добавляет он.