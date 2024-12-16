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Лебедь, ястреб и другие: шикарные фото птиц России - РИА Новости, 16.12.2024
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Туризм
 
08:00 16.12.2024 (обновлено: 08:05 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/konkurs-1988265704.html
Лебедь, ястреб и другие: шикарные фото птиц России
Лебедь, ястреб и другие: шикарные фото птиц России - РИА Новости, 16.12.2024
Лебедь, ястреб и другие: шикарные фото птиц России
На конкурс Русского географического общества (РГО) "Самая красивая страна" присылают тысячи фотографий дикой природы. Стать участником может каждый —... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T08:00
2024-12-16T08:05
туризм
туризм
фото - туризм
фото
фото - культура
русское географическое общество
россия
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости, Мария Селиванова. На конкурс Русского географического общества (РГО) "Самая красивая страна" присылают тысячи фотографий дикой природы. Стать участником может каждый — ограничений по полу, возрасту, месту жительства нет. Важно лишь, чтобы снимок был сделан в России. Яркие кадры птиц — лебедя, воробьев, ястреба, куликов, гусей — в фотоленте РИА Новости.
россия
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Мария Селиванова
Мария Селиванова
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Лебедь, ястреб и другие: шикарные фото птиц России

В РГО показали самые красивые фотографии птиц за 2024 год

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости, Мария Селиванова. На конкурс Русского географического общества (РГО) "Самая красивая страна" присылают тысячи фотографий дикой природы. Стать участником может каждый — ограничений по полу, возрасту, месту жительства нет. Важно лишь, чтобы снимок был сделан в России. Яркие кадры птиц — лебедя, воробьев, ястреба, куликов, гусей — в фотоленте РИА Новости.
© Фото : Александр Кукринов, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"

"Невесомость", Александр Кукринов, Алтайский край

"Подземные источники озера Светлое не позволяют воде замерзать даже в лютые морозы. Тут зимуют лебеди-кликуны, — рассказывает автор этого снимка. — Длинная выдержка помогла слегка размыть крылья птицы, добавив атмосферности фотографии".

Кадр сделан на Горном Алтае.

Невесомость

"Невесомость", Александр Кукринов, Алтайский край

"Подземные источники озера Светлое не позволяют воде замерзать даже в лютые морозы. Тут зимуют лебеди-кликуны, — рассказывает автор этого снимка. — Длинная выдержка помогла слегка размыть крылья птицы, добавив атмосферности фотографии".

Кадр сделан на Горном Алтае.

© Фото : Александр Кукринов, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"
1 из 12
© Фото : Евегний Бочкарев, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"

"Жонглер", Евгений Бочкарев, Челябинская область

"Чтобы добыча не сопротивлялась, золотистая щурка оглушает бабочку. Для этого птица несколько раз подкидывает насекомое и бьет о ветку", — объясняет фотограф.

Снимок из Челябинской области.

Жонглер

"Жонглер", Евгений Бочкарев, Челябинская область

"Чтобы добыча не сопротивлялась, золотистая щурка оглушает бабочку. Для этого птица несколько раз подкидывает насекомое и бьет о ветку", — объясняет фотограф.

Снимок из Челябинской области.

© Фото : Евегний Бочкарев, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"
2 из 12
© Фото : Андрей Паршин, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"

"Согревая друг дружку", Андрей Паршин, Красноярский край

"В конце июля птенцы полярной совы еще не могут самостоятельно летать. Сфотографировать их — большая удача. Но именно в этот момент, понимая всю их беспомощность, стараешься максимально быстро закончить съемку", — говорит автор снимка.

Согревая друг дружку

"Согревая друг дружку", Андрей Паршин, Красноярский край

"В конце июля птенцы полярной совы еще не могут самостоятельно летать. Сфотографировать их — большая удача. Но именно в этот момент, понимая всю их беспомощность, стараешься максимально быстро закончить съемку", — говорит автор снимка.

© Фото : Андрей Паршин, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"
3 из 12
© Фото : Константин Дем, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"

"День охоты", Константин Дем, Москва

"Во время фотоохоты мое внимание привлекли громко ругающиеся сойки. Понаблюдав, обнаружил причину беспокойства — ястреба-перепелятника собственной персоной", — поясняет автор.

День охоты

"День охоты", Константин Дем, Москва

"Во время фотоохоты мое внимание привлекли громко ругающиеся сойки. Понаблюдав, обнаружил причину беспокойства — ястреба-перепелятника собственной персоной", — поясняет автор.

© Фото : Константин Дем, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"
4 из 12
© Фото : Дарья Остапенко, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"

"Перекус на бегу", Дарья Остапенко, Ленинградская область

"Осенью на берегу Финского залива останавливаются на кормежку различные кулики, в том числе турухтаны. В это время ветрено — и добывать еду не так просто: нужно успеть схватить ее и убежать от волны", — комментирует этот кадр фотограф.

Перекус на бегу

"Перекус на бегу", Дарья Остапенко, Ленинградская область

"Осенью на берегу Финского залива останавливаются на кормежку различные кулики, в том числе турухтаны. В это время ветрено — и добывать еду не так просто: нужно успеть схватить ее и убежать от волны", — комментирует этот кадр фотограф.

© Фото : Дарья Остапенко, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"
5 из 12
© Фото : Ольга Сизова, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"

"Скоростной заплыв", Ольга Сизова, Москва

"Огарь, или красная утка, на скорости рванул к цели, поднимая волну и брызги. Получился эффектный кадр", — говорит автор.

Скоростной заплыв

"Скоростной заплыв", Ольга Сизова, Москва

"Огарь, или красная утка, на скорости рванул к цели, поднимая волну и брызги. Получился эффектный кадр", — говорит автор.

© Фото : Ольга Сизова, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"
6 из 12
© Фото : Александр Плеханов, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"

"Сказка о рыбаке и рыбке", Александр Плеханов, Краснодарский край

"Поверхность озера порой зарастает чилимом (водяным орехом). В это время птиц становится больше, им проще добывать еду. Вот прилетела рыжая цапля. Она долго стояла почти неподвижно и вдруг — удачный бросок, поймала тиляпию. Удачная охота", — рассказывает фотограф.

Сказка о рыбаке и рыбке

"Сказка о рыбаке и рыбке", Александр Плеханов, Краснодарский край

"Поверхность озера порой зарастает чилимом (водяным орехом). В это время птиц становится больше, им проще добывать еду. Вот прилетела рыжая цапля. Она долго стояла почти неподвижно и вдруг — удачный бросок, поймала тиляпию. Удачная охота", — рассказывает фотограф.

© Фото : Александр Плеханов, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"
7 из 12
© Фото : Наталья Бачкова, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"

"Шеренга", Наталья Бачкова, Рязанская область

"На первый-второй рассчитайсь! Воробьи сидят на ветке, разделившись на две команды", — уточняет автор.

Шеренга

"Шеренга", Наталья Бачкова, Рязанская область

"На первый-второй рассчитайсь! Воробьи сидят на ветке, разделившись на две команды", — уточняет автор.

© Фото : Наталья Бачкова, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"
8 из 12
© Фото : Радик Кутушев, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"

"Перелетные гуси во время миграции", Радик Кутушев, Татарстан

"В мае на озере Лебяжье около двух недель гостили гуси: белолобые и гуменники. К вечеру они разлетались по окрестным полям на кормежку, а к утру возвращались на отдых", — говорит фотограф Радик Кутушев из Татарстана.

По снимку с воздуха оценили численность птиц — более десяти тысяч, добавляет он.

Перелётные гуси во время миграции

"Перелетные гуси во время миграции", Радик Кутушев, Татарстан

"В мае на озере Лебяжье около двух недель гостили гуси: белолобые и гуменники. К вечеру они разлетались по окрестным полям на кормежку, а к утру возвращались на отдых", — говорит фотограф Радик Кутушев из Татарстана.

По снимку с воздуха оценили численность птиц — более десяти тысяч, добавляет он.

© Фото : Радик Кутушев, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"
9 из 12
© Фото : Виктор Дубинкин, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"

"Дух леса", Виктор Дубинкин, Ленинградская область

"Много времени на поиски, на изучение поведения и совсем немного удачи. Почти месяц поездок за город привели к долгожданному результату, мне удалось снять бородатую неясыть в полете", — объясняет автор.

Дух леса

"Дух леса", Виктор Дубинкин, Ленинградская область

"Много времени на поиски, на изучение поведения и совсем немного удачи. Почти месяц поездок за город привели к долгожданному результату, мне удалось снять бородатую неясыть в полете", — объясняет автор.

© Фото : Виктор Дубинкин, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"
10 из 12
© Фото : Дарья Остапенко, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"

"Закатная", Дарья Остапенко

"Ежегодно красношейные поганки прилетают в Ленинградскую область для гнездования. Эти птицы занесены в Красную книгу России и встречаются нечасто. Запечатлеть пернатого — большая удача", — признается фотограф.

Закатная

"Закатная", Дарья Остапенко

"Ежегодно красношейные поганки прилетают в Ленинградскую область для гнездования. Эти птицы занесены в Красную книгу России и встречаются нечасто. Запечатлеть пернатого — большая удача", — признается фотограф.

© Фото : Дарья Остапенко, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"
11 из 12
© Фото : Виктор Тяхт, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"

"Окрыленный полет", Виктор Тяхт, Московская область

"Обыкновенная горихвостка утром привычно облетает окрестности. Ищет место для гнезда", — уточняет автор.

Окрыленный полет

"Окрыленный полет", Виктор Тяхт, Московская область

"Обыкновенная горихвостка утром привычно облетает окрестности. Ищет место для гнезда", — уточняет автор.

© Фото : Виктор Тяхт, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"
12 из 12
 
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