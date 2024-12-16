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Топ лучших новогодних комедий, список лучших фильмов с высоким рейтингом
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:56 16.12.2024 (обновлено: 15:58 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/komedii-1980149031.html
Лучшие новогодние комедии, которые помогут создать праздничное настроение
Топ лучших новогодних комедий, список лучших фильмов с высоким рейтингом
Лучшие новогодние комедии, которые помогут создать праздничное настроение
Новый год - один из любимых праздников россиян, его ценят за радостную атмосферу, наполненную ожиданием чуда. А создать праздничное настроение помогают добрые,... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T15:56
2024-12-16T15:58
культура
ссср
россия
эльдар рязанов
дед мороз
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Новый год - один из любимых праздников россиян, его ценят за радостную атмосферу, наполненную ожиданием чуда. А создать праздничное настроение помогают добрые, жизнерадостные и легкие новогодние картины. Десятка веселых комедий про Новый год - в материале РИА Новости.Топ-10 лучших комедий про Новый годНовогодние праздники - прекрасная возможность провести несколько дней в компании родных и дорогих сердцу людей. Вместе приготовить праздничный стол, покататься на снежной горке и, конечно, собраться у экрана телевизора, чтобы посмотреть хороший фильм. Мы собрали несколько тематических кинокартин и анимационных фильмов, которые помогут создать новогоднее настроение.“Зима в Простоквашино”Дата выхода: 1984 годРежиссер: Владимир ПоповСтрана: СССРВ главных ролях: Мария Виноградова, Олег Табаков, Валентина Талызина, Лев Дуров, Борис Новиков и др.Продолжительность: 15 минутЖизнь в Простоквашино идет своим чередом и, несмотря на приближение Нового года, праздничной атмосферы в доме героев совсем не чувствуется. Шарик с Матроскиным поссорились и практически не общаются друг с другом, а Дядя Федор тем временем дома с папой всерьез размышляют о пополнении в семье. Но праздники на то и праздники, чтобы объединять друзей вместе. А ради теплой компании можно и несколько километров на лыжах пройти.“Карнавальная ночь”Дата выхода: 29 декабря 1956 годаРежиссер: Эльдар РязановСтрана: СССРВ главных ролях: Игорь Ильинский, Людмила Гурченко, Юрий Белов, Георгий Куликов, Сергей Филиппов, Ольга Власова и др.Продолжительность: 1 час 18 минутМолодой коллектив Дома Культуры с энтузиазмом берется за подготовку праздничного концерта к Новому году. У них множество идей, как сделать легкую, веселую и по-настоящему интересную праздничную программу, однако у директора по фамилии Огурцов тоже есть свой взгляд на то, каким должно быть новогоднее мероприятие. Конечно, молодость не хочет мириться с бюрократизмом (тем более что программа у них уже готова и отрепетирована). А значит, придется перехитрить руководителя.“Падал прошлогодний снег”Дата выхода: 31 декабря 1983 годаРежиссер: Александр ТатарскийСтрана: СССРВ главных ролях: Станислав СадальскийПродолжительность: 20 минутЖил-был забавный мужичок, которого жена незадолго до Нового года отправила за елкой. В поисках подходящего дерева герой отправляется в лес, где его ждут веселые приключения, удивительные метаморфозы и настоящее новогоднее волшебство.“Ирония судьбы, или С легким паром!”Дата выхода: 1976 годРежиссер: Эльдар РязановСтрана: СССРВ главных ролях: Андрей Мягков, Барбара Брыльска, Юрий Яковлев, Александр Ширвиндт, Георгий Бурков, Лия Ахеджакова и др.Продолжительность фильма: 3 часа 4 минутыСюжет этой уже ставшей традиционной новогодней комедии кратко можно описать следующим образом: как Женя встретил Надю аккурат под Новый год. Главных героев свела вместе курьезная ошибка: после веселого вечера в компании с друзьями в бане москвич Женя Лукашин случайно улетает в Ленинград и попадает в квартиру учительницы русского языка и литературы (ведь у них абсолютно одинаковые адреса, правда, в разных городах).“Чародеи”Дата выхода: 31 декабря 1982Режиссер: Константин БромбергСтрана: СССРВ главных ролях: Александра Яковлева, Александр Абдулов, Екатерина Васильева, Валентин Гафт, Семён Фарада, Валерий Золотухин, Эммануил Виторган и др.Продолжительность фильма: 2 часа 27 минутМузыкальная сказка, в основе которой лежит сюжет братьев Стругацких, вновь доказывает нам, что самое большое чудо на земле - это любовь. Прекрасная сотрудница Научного универсального института необыкновенных услуг с красивым сказочным именем Аленушка готовится к свадьбе со своим возлюбленным Иваном. Однако пара оказывается разлучена коварством влюбленного в девушку коллеги Сатанеева. У Ивана есть время ровно до 1 января, чтобы вернуть любимую и жить с ней долго и счастливо.“Новогодние приключения Маши и Вити”Дата выхода: 25 декабря 1975Режиссер: Геннадий Казанский, Игорь УсовСтрана: СССРВ главных ролях: Ирина Борисова, Михаил Боярский, Николай Боярский, Валентина Кособуцкая, Юрий Нахратов и др.Продолжительность фильма: 1 час 11 минутНа первый взгляд может показаться, что у школьников Вити и Маши нет ничего общего. Он увлечен техникой и любит науку, она уверена, что в окружающем мире есть место настоящим чудесам. И, тем не менее, ребята дружат, а потому, когда Дед Мороз обращается к ним за помощью в спасении Снегурочки (ее похитил Кощей для того, чтобы организовать праздник для нечисти), без сомнений отправляются в волшебный мир.“Бедная Саша”Дата выхода: 26 декабря 1997 годаРежиссер: Тигран КеосаянСтрана: РоссияВ главных ролях: Юлия Чернова, Александр Збруев, Вера Глаголева, Ольга Волкова, Борис Сичкин и др.Продолжительность фильма: 1 час 35 минутСо стороны жизнь Саши кажется благополучной: ее мама хорошо зарабатывает, но вот на дочь у нее практически не остается времени и сил. Тогда у девочки рождается рискованный план: организовать ограбление маминого банка, чтобы та всегда была рядом. Реализовать задуманное ей должен помочь взломщик Березкин, которому деньги нужны для того, чтобы избежать проблем в криминальных кругах.“Новогоднее путешествие”Дата выхода: 1959 годРежиссер: Петр НосовСтрана: СССРПродолжительность фильма: 11 минутПриближающийся Новый год мальчик Коля будет встречать вдали от папы. Ведь его отец работает полярником и праздник встретит в Антарктиде. Правда, без новогодней елки, а какой же праздник был красиво украшенного деревца? Коля всерьез намерен доставить папе елку, и помочь ему в этом обещает главный новогодний волшебник - Дед Мороз.“Тариф Новогодний”Дата выхода: 4 декабря 2008 годаРежиссер: Евгений БедаревСтрана: РоссияВ главных ролях: Максим Матвеев, Валерия Ланская, Светлана Суханова, Борис Корчевников, Екатерина Маликова и др.Продолжительность фильма: 1 час 23 минутыПокупку нового телефона Андрей решил отметить необычным способом: в преддверии Нового года набрать совершенно случайный номер и поздравить оказавшегося на том конце провода собеседника с праздником. На звонок Андрея ответила Алена, и между ними завязался разговор. Казалось бы, красивая завязка трогательной истории любви, если бы не одно “но”: вскоре выясняется, что герои живут в разном времени. Но разве это может стать помехой для настоящих чувств?“Елки”Дата выхода: 13 декабря 2010 годаРежиссер: Тимур Бекмамбетов, Александр Войтинский, Александр Андрющенко, Ярослав Чеважевский и др.Страна: РоссияВ главных ролях: Иван Ургант, Сергей Светлаков, Сергей Походаев, Алина Булынко, Артур Смольянинов*, Екатерина Вилкова и др.Продолжительность фильма: 1 час 30 минутПервый фильм новогодней франшизы, без которой многим россиянам уже сложно представить себе этот праздник. Альманах новогодних историй, которые происходят незадолго до Нового года в различных городах России и объединяют совершенно разных людей: таксиста и популярную певицу, предпринимателя и студента, преступника и даже главу государства. Каждому из них так или иначе очень нужно настоящее праздничное чудо.* Признан в России иноагентом
https://ria.ru/20241213/filmy-1978159488.html
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ссср, россия, эльдар рязанов, дед мороз
Культура, СССР, Россия, Эльдар Рязанов, Дед Мороз

Лучшие новогодние комедии, которые помогут создать праздничное настроение

© iStock.com / Biserka StojanovicДевушки смотрят новогодний фильм
Девушки смотрят новогодний фильм - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© iStock.com / Biserka Stojanovic
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Новый год - один из любимых праздников россиян, его ценят за радостную атмосферу, наполненную ожиданием чуда. А создать праздничное настроение помогают добрые, жизнерадостные и легкие новогодние картины. Десятка веселых комедий про Новый год - в материале РИА Новости.
Пара смеётся - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Топ-20 российских фильмов 2024 года: кино, которое стоит смотреть
13 декабря, 17:36

Топ-10 лучших комедий про Новый год

Новогодние праздники - прекрасная возможность провести несколько дней в компании родных и дорогих сердцу людей. Вместе приготовить праздничный стол, покататься на снежной горке и, конечно, собраться у экрана телевизора, чтобы посмотреть хороший фильм. Мы собрали несколько тематических кинокартин и анимационных фильмов, которые помогут создать новогоднее настроение.

“Зима в Простоквашино”

Дата выхода: 1984 год
Режиссер: Владимир Попов
Страна: СССР
В главных ролях: Мария Виноградова, Олег Табаков, Валентина Талызина, Лев Дуров, Борис Новиков и др.
Продолжительность: 15 минут
Жизнь в Простоквашино идет своим чередом и, несмотря на приближение Нового года, праздничной атмосферы в доме героев совсем не чувствуется. Шарик с Матроскиным поссорились и практически не общаются друг с другом, а Дядя Федор тем временем дома с папой всерьез размышляют о пополнении в семье. Но праздники на то и праздники, чтобы объединять друзей вместе. А ради теплой компании можно и несколько километров на лыжах пройти.
© Союзмультфильм (1984)Кадр из мультфильма "Зима в Простоквашино"
Кадр из мультфильма Зима в Простоквашино - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© Союзмультфильм (1984)
Кадр из мультфильма "Зима в Простоквашино"

“Карнавальная ночь”

Дата выхода: 29 декабря 1956 года
Режиссер: Эльдар Рязанов
Страна: СССР
В главных ролях: Игорь Ильинский, Людмила Гурченко, Юрий Белов, Георгий Куликов, Сергей Филиппов, Ольга Власова и др.
Продолжительность: 1 час 18 минут
Молодой коллектив Дома Культуры с энтузиазмом берется за подготовку праздничного концерта к Новому году. У них множество идей, как сделать легкую, веселую и по-настоящему интересную праздничную программу, однако у директора по фамилии Огурцов тоже есть свой взгляд на то, каким должно быть новогоднее мероприятие. Конечно, молодость не хочет мириться с бюрократизмом (тем более что программа у них уже готова и отрепетирована). А значит, придется перехитрить руководителя.
© Мосфильм (1956)Кадр из фильма "Карнавальная ночь"
Кадр из фильма Карнавальная ночь - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© Мосфильм (1956)
Кадр из фильма "Карнавальная ночь"

“Падал прошлогодний снег”

Дата выхода: 31 декабря 1983 года
Режиссер: Александр Татарский
Страна: СССР
В главных ролях: Станислав Садальский
Продолжительность: 20 минут
Жил-был забавный мужичок, которого жена незадолго до Нового года отправила за елкой. В поисках подходящего дерева герой отправляется в лес, где его ждут веселые приключения, удивительные метаморфозы и настоящее новогоднее волшебство.
© ТО "Экран" (1983)Кадр из мультфильма "Падал прошлогодний снег"
Кадр из мультфильма Падал прошлогодний снег - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© ТО "Экран" (1983)
Кадр из мультфильма "Падал прошлогодний снег"

“Ирония судьбы, или С легким паром!”

Дата выхода: 1976 год
Режиссер: Эльдар Рязанов
Страна: СССР
© Мосфильм (1975)Кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!"
Кадр из фильма Ирония судьбы, или С легким паром! - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© Мосфильм (1975)
Кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!"
В главных ролях: Андрей Мягков, Барбара Брыльска, Юрий Яковлев, Александр Ширвиндт, Георгий Бурков, Лия Ахеджакова и др.
Продолжительность фильма: 3 часа 4 минуты
Сюжет этой уже ставшей традиционной новогодней комедии кратко можно описать следующим образом: как Женя встретил Надю аккурат под Новый год. Главных героев свела вместе курьезная ошибка: после веселого вечера в компании с друзьями в бане москвич Женя Лукашин случайно улетает в Ленинград и попадает в квартиру учительницы русского языка и литературы (ведь у них абсолютно одинаковые адреса, правда, в разных городах).
Лучшие новогодние фильмы - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Лучшие новогодние фильмы: ТОП-10 картин, которые стоит посмотреть
9 декабря, 10:55

“Чародеи”

Дата выхода: 31 декабря 1982
Режиссер: Константин Бромберг
Страна: СССР
В главных ролях: Александра Яковлева, Александр Абдулов, Екатерина Васильева, Валентин Гафт, Семён Фарада, Валерий Золотухин, Эммануил Виторган и др.
Продолжительность фильма: 2 часа 27 минут
Музыкальная сказка, в основе которой лежит сюжет братьев Стругацких, вновь доказывает нам, что самое большое чудо на земле - это любовь. Прекрасная сотрудница Научного универсального института необыкновенных услуг с красивым сказочным именем Аленушка готовится к свадьбе со своим возлюбленным Иваном. Однако пара оказывается разлучена коварством влюбленного в девушку коллеги Сатанеева. У Ивана есть время ровно до 1 января, чтобы вернуть любимую и жить с ней долго и счастливо.
© Одесская киностудия (1982)Кадр из фильма "Чародеи"
Кадр из фильма Чародеи - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© Одесская киностудия (1982)
Кадр из фильма "Чародеи"

“Новогодние приключения Маши и Вити”

Дата выхода: 25 декабря 1975
Режиссер: Геннадий Казанский, Игорь Усов
Страна: СССР
В главных ролях: Ирина Борисова, Михаил Боярский, Николай Боярский, Валентина Кособуцкая, Юрий Нахратов и др.
Продолжительность фильма: 1 час 11 минут
На первый взгляд может показаться, что у школьников Вити и Маши нет ничего общего. Он увлечен техникой и любит науку, она уверена, что в окружающем мире есть место настоящим чудесам. И, тем не менее, ребята дружат, а потому, когда Дед Мороз обращается к ним за помощью в спасении Снегурочки (ее похитил Кощей для того, чтобы организовать праздник для нечисти), без сомнений отправляются в волшебный мир.
© Ленфильм (1975)Кадр из фильма "Новогодние приключения Маши и Вити"
Кадр из фильма Новогодние приключения Маши и Вити - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© Ленфильм (1975)
Кадр из фильма "Новогодние приключения Маши и Вити"

“Бедная Саша”

Дата выхода: 26 декабря 1997 года
Режиссер: Тигран Кеосаян
Страна: Россия
В главных ролях: Юлия Чернова, Александр Збруев, Вера Глаголева, Ольга Волкова, Борис Сичкин и др.
Продолжительность фильма: 1 час 35 минут
Со стороны жизнь Саши кажется благополучной: ее мама хорошо зарабатывает, но вот на дочь у нее практически не остается времени и сил. Тогда у девочки рождается рискованный план: организовать ограбление маминого банка, чтобы та всегда была рядом. Реализовать задуманное ей должен помочь взломщик Березкин, которому деньги нужны для того, чтобы избежать проблем в криминальных кругах.
© Дельфин (1997)Кадр из фильма "Бедная Саша"
Кадр из фильма Бедная Саша - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© Дельфин (1997)
Кадр из фильма "Бедная Саша"

“Новогоднее путешествие”

Дата выхода: 1959 год
Режиссер: Петр Носов
Страна: СССР
© РИА Новости | Перейти в медиабанкКадр из мультипликационного фильма "Новогоднее путешествие"
Кадр из мультипликационного фильма Новогоднее путешествие - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Кадр из мультипликационного фильма "Новогоднее путешествие"
Продолжительность фильма: 11 минут
Приближающийся Новый год мальчик Коля будет встречать вдали от папы. Ведь его отец работает полярником и праздник встретит в Антарктиде. Правда, без новогодней елки, а какой же праздник был красиво украшенного деревца? Коля всерьез намерен доставить папе елку, и помочь ему в этом обещает главный новогодний волшебник - Дед Мороз.

“Тариф Новогодний”

Дата выхода: 4 декабря 2008 года
Режиссер: Евгений Бедарев
Страна: Россия
В главных ролях: Максим Матвеев, Валерия Ланская, Светлана Суханова, Борис Корчевников, Екатерина Маликова и др.
© Профит (2008)Кадр из фильма "Тариф Новогодний"
Кадр из фильма Тариф Новогодний - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© Профит (2008)
Кадр из фильма "Тариф Новогодний"
Продолжительность фильма: 1 час 23 минуты
Покупку нового телефона Андрей решил отметить необычным способом: в преддверии Нового года набрать совершенно случайный номер и поздравить оказавшегося на том конце провода собеседника с праздником. На звонок Андрея ответила Алена, и между ними завязался разговор. Казалось бы, красивая завязка трогательной истории любви, если бы не одно “но”: вскоре выясняется, что герои живут в разном времени. Но разве это может стать помехой для настоящих чувств?

“Елки”

Дата выхода: 13 декабря 2010 года
Режиссер: Тимур Бекмамбетов, Александр Войтинский, Александр Андрющенко, Ярослав Чеважевский и др.
© Bazelevs (2018) Кадр из фильма "Ёлки Последние"
Кадр из фильма Ёлки Последние - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© Bazelevs (2018)
Кадр из фильма "Ёлки Последние"
Страна: Россия
В главных ролях: Иван Ургант, Сергей Светлаков, Сергей Походаев, Алина Булынко, Артур Смольянинов*, Екатерина Вилкова и др.
Продолжительность фильма: 1 час 30 минут
Первый фильм новогодней франшизы, без которой многим россиянам уже сложно представить себе этот праздник. Альманах новогодних историй, которые происходят незадолго до Нового года в различных городах России и объединяют совершенно разных людей: таксиста и популярную певицу, предпринимателя и студента, преступника и даже главу государства. Каждому из них так или иначе очень нужно настоящее праздничное чудо.
* Признан в России иноагентом
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Новогодние праздники в 2025 году: сколько дней будем отдыхать в январе
15 декабря, 13:08
 
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