Стало известно, к чему готовится российская армия
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ
Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости, Андрей Коц. В Москве состоялась расширенная коллегия Министерства обороны России. На мероприятии выступили глава государства Владимир Путин и руководитель военного ведомства Андрей Белоусов. Затронули множество тем, связанных с безопасностью страны. Что обсуждали — в материале РИА Новости.
"Владеем инициативой"
К заседанию приковано особое внимание: военное руководство обсуждало изменения в зоне СВО, где российские войска уверенно продвигаются вперед. Как отметил Путин, на линии боевого соприкосновения произошел перелом, армия "владеет стратегической инициативой".
"Только в текущем году было освобождено 189 населенных пунктов", — подчеркнул Верховный главнокомандующий.
Он надеется, что такие темпы сохранятся. Россияне "понимают, за что сражается страна", помогают фронту, вступают в армию. Если в прошлом году контракт с Минобороны подписали больше 300 тысяч человек, то в этом — уже 430 тысяч, сообщил президент.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на коллегии Министерства обороны РФ
Президент России Владимир Путин выступает на коллегии Министерства обороны РФ
Военно-политическая обстановка в мире остается непростой: действующая администрация США и коллективный Запад не оставляют попыток сохранить доминирование.
"В стремлении ослабить нашу страну, нанести нам стратегическое поражение США продолжают накачивать фактически нелегитимный правящий режим в Киеве оружием и деньгами, отправляют наемников и военных советников и тем самым поощряют дальнейшую эскалацию конфликта", — продолжил глава государства.
Но Россия готова к вызовам. Так, современных образцов вооружения и техники в стратегических ядерных силах — уже 95 процентов. Кроме того, разрабатываются новые системы. Президент упомянул "Орешник", испытанный в ноябре. И заверил, что этот комплекс в ближайшее время запустят в серийное производство.
"Учитывая рост геополитической напряженности, мы вынуждены предпринимать дополнительные меры по обеспечению безопасности России и наших союзников. Делаем это аккуратно и взвешенно, не втягиваясь в полномасштабную гонку вооружений в ущерб социально-экономическому развитию нашей страны", — добавил Путин.
Угроза с Запада
Министр обороны Андрей Белоусов, в свою очередь, раскрыл, к чему надо готовиться Вооруженным силам.
"Деятельность Министерства обороны строится с учетом следующих ключевых факторов: <…> обеспечение полной готовности к любому развитию обстановки в среднесрочной перспективе, — сказал он. — Включая возможный военный конфликт с НАТО в Европе в ближайшее десятилетие. Об этом говорят решения, которые были приняты на прошедшем в июле текущего года саммите Североатлантического альянса. Также это находит отражение в доктринальных документах США и других стран НАТО".
Американцы, объявившие Россию "непосредственной и постоянной угрозой", планируют модернизировать свою ядерную триаду к 2030-му, создают новые ядерные боеголовки, бомбы и ракеты. Одновременно наращивают боевые возможности элементов глобальной системы противоракетной обороны. Так, в ноябре в 165 километрах от России — в польском Редзиково — открыли базу ПРО, которая при незначительных доработках инфраструктуры способна наносить удары стратегическими крылатыми ракетами "Томагавк" дальностью 2,5 тысячи километров.
Американцы, объявившие Россию "непосредственной и постоянной угрозой", планируют модернизировать свою ядерную триаду к 2030-му, создают новые ядерные боеголовки, бомбы и ракеты. Одновременно наращивают боевые возможности элементов глобальной системы противоракетной обороны. Так, в ноябре в 165 километрах от России — в польском Редзиково — открыли базу ПРО, которая при незначительных доработках инфраструктуры способна наносить удары стратегическими крылатыми ракетами "Томагавк" дальностью 2,5 тысячи километров.
© Фото : Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej/KPRP/Marek BorawskiПрезидент Польши Анджей Дуда во время открытия базы ПРО Aegis в Редзиково
Президент Польши Анджей Дуда во время открытия базы ПРО Aegis в Редзиково
"Страны НАТО в этом году переходят на новую систему боевой готовности, — сообщил Белоусов. — Предусматривается развертывание у западных границ России в течение десяти суток стотысячной группировки. К исходу 30 суток — трехсоттысячной. По истечении 180 суток — восьмисоттысячной. И это не все. В июле текущего года Вашингтон и Берлин официально заявили о размещении в 2026-м на территории Германии американских ракет средней дальности. А в дальнейшем — размещении гиперзвуковых ракет с подлетным временем до Москвы порядка восьми минут".
По словам министра, противостоять этим угрозам можно только с новым подходом к формированию государственной программы вооружений. Поскольку любой конфликт с Западом грозит очень быстро перерасти в ядерный, необходимо прежде всего совершенствовать компоненты сил стратегического сдерживания.
"В следующем году мы продолжим перевооружение РВСН на ракетный комплекс "Ярс", — пояснил Белоусов. — Примем в состав авиационных сил четыре стратегических ракетоносца Ту-160М. Обеспечим включение в состав ВМФ ракетной подводной лодки стратегического назначения "Князь Пожарский". Кроме того, мы продолжим совершенствовать вооружение для ведения так называемых бесконтактных боевых действий. Будем развивать технологии создания робототехнических комплексов воздушного, наземного и морского базирования, а также помехозащищенных систем управления ими на основе искусственного интеллекта и технологий межмашинного взаимодействия".
По словам министра, противостоять этим угрозам можно только с новым подходом к формированию государственной программы вооружений. Поскольку любой конфликт с Западом грозит очень быстро перерасти в ядерный, необходимо прежде всего совершенствовать компоненты сил стратегического сдерживания.
"В следующем году мы продолжим перевооружение РВСН на ракетный комплекс "Ярс", — пояснил Белоусов. — Примем в состав авиационных сил четыре стратегических ракетоносца Ту-160М. Обеспечим включение в состав ВМФ ракетной подводной лодки стратегического назначения "Князь Пожарский". Кроме того, мы продолжим совершенствовать вооружение для ведения так называемых бесконтактных боевых действий. Будем развивать технологии создания робототехнических комплексов воздушного, наземного и морского базирования, а также помехозащищенных систем управления ими на основе искусственного интеллекта и технологий межмашинного взаимодействия".
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкТранспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 "Ярс"
Транспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 "Ярс"
Последнее, по мнению министра, особенно важно. Сегодня в зоне СВО российская армия применяет до 3,5 тысячи беспилотных летательных аппаратов различного назначения в сутки. Для обобщения полученного опыта и повышения эффективности соответствующих подразделений к третьему кварталу следующего года планируется сформировать в Вооруженных силах новый род войск — войска БПЛА.
Почти миллион потерь
Одной из целей на 2025-й министр обороны назвал победу в специальной военной операции. Российская армия полностью владеет инициативой на всех участках и направлениях фронта. В этом году освободили почти 4,5 тысячи квадратных километров. ВСУ контролируют менее одного процента территории Луганской Народной Республики и все еще 25-30% Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.
© РИА НовостиОсвобождение Новоалексеевки в ДНР
© РИА Новости
Освобождение Новоалексеевки в ДНР
"Среднесуточное продвижение войск значительно ускорилось и составляет порядка тридцати квадратных километров, — отметил министр. — Противник вынужден перейти к обороне и задействовать оставшиеся резервы. Укомплектованность его подразделений на переднем крае не превышает 45-50 процентов. Такой успех — огромная заслуга наших солдат и офицеров Объединенной группировки войск, командующих и их органов военного управления".
По словам Белоусова, только в этом году потери ВСУ превысили 560 тысяч убитыми и ранеными. За все время СВО — почти миллион. В Курской области — более 40 тысяч. Кроме того, в 2024-м в зоне спецоперации уничтожено свыше 58 тысяч единиц различного вооружения противника, в том числе 18 тысяч — техника иностранного производства.
По словам Белоусова, только в этом году потери ВСУ превысили 560 тысяч убитыми и ранеными. За все время СВО — почти миллион. В Курской области — более 40 тысяч. Кроме того, в 2024-м в зоне спецоперации уничтожено свыше 58 тысяч единиц различного вооружения противника, в том числе 18 тысяч — техника иностранного производства.
© РИА НовостиУничтожение БМП Bradley ВСУ в Харьковской области
© РИА Новости
Уничтожение БМП Bradley ВСУ в Харьковской области
Высокоточным оружием удалось нанести значительный урон военно-промышленному комплексу Украины и связанной с ним энергетической системе. Противник во многом утратил возможность самостоятельно производить необходимое вооружение, технику и боеприпасы. А в России ВПК набирает обороты.
"По сравнению с 2022-м увеличено поступление новых и модернизированных танков в семь раз, — указал Белоусов. — Боевых машин пехоты и бронетранспортеров — в три раза. Беспилотных летательных аппаратов поставлено в 23 раза больше. Артиллерийских боеприпасов — в 22. При таких объемах срывов поставок особо востребованных видов боеприпасов, вооружения и техники практически нет. Из 260 позиций всего по четырем продукция поставляется с задержками".
"По сравнению с 2022-м увеличено поступление новых и модернизированных танков в семь раз, — указал Белоусов. — Боевых машин пехоты и бронетранспортеров — в три раза. Беспилотных летательных аппаратов поставлено в 23 раза больше. Артиллерийских боеприпасов — в 22. При таких объемах срывов поставок особо востребованных видов боеприпасов, вооружения и техники практически нет. Из 260 позиций всего по четырем продукция поставляется с задержками".
Совершенствовать тактику
Также министр объяснил, как будут повышать эффективность Вооруженных сил. В частности, он поручил разработать и уже в следующем году начать внедрять в войска автоматизированную систему управления тактического звена. Кроме того, нужно совершенствовать тактические приемы, показавшие эффективность в зоне СВО, — например, действия малых штурмовых групп под прикрытием портативных систем радиоэлектронной борьбы.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Андрей Белоусов выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны
Министр обороны РФ Андрей Белоусов выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны
"Неотъемлемой частью комплектования войск является боевая подготовка новых контрактников, — добавил Белоусов. — Необходимо внедрять в нее новые способы действий и приемы, показавшие высокую эффективность. А также синхронизировать мероприятия подготовки войск с поставками новейших средств вооруженной борьбы. Безусловно, особое внимание требуется уделять обеспеченности полков резерва инструкторским составом, вооружением, техникой и боеприпасами".
Кроме того, министр поручил в первоочередном порядке обеспечить защиту арсеналов и баз ГСМ в зоне досягаемости средств поражения противника. Уже ликвидированы места открытого хранения, выполнена маскировка, созданы мобильные огневые группы, налажена система взаимодействия с ПВО. В 2024 году сбили 86 крылатых ракет Storm Shadow и SCALP, 215 баллистических ATACMS, 1629 реактивных снарядов HIMARS, более 27 тысяч БПЛА самолетного типа. Дальше — больше, по мере совершенствования ВС.