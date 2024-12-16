https://ria.ru/20241216/kollegiya-1989482702.html

Стало известно, к чему готовится российская армия

Стало известно, к чему готовится российская армия - РИА Новости, 16.12.2024

Стало известно, к чему готовится российская армия

В Москве состоялась расширенная коллегия Министерства обороны России. На мероприятии выступили глава государства Владимир Путин и руководитель военного... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T15:33

2024-12-16T15:33

2024-12-16T19:03

безопасность

россия

сша

киев

андрей белоусов

владимир путин

ракетные войска стратегического назначения

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости, Андрей Коц. В Москве состоялась расширенная коллегия Министерства обороны России. На мероприятии выступили глава государства Владимир Путин и руководитель военного ведомства Андрей Белоусов. Затронули множество тем, связанных с безопасностью страны. Что обсуждали — в материале РИА Новости."Владеем инициативой"К заседанию приковано особое внимание: военное руководство обсуждало изменения в зоне СВО, где российские войска уверенно продвигаются вперед. Как отметил Путин, на линии боевого соприкосновения произошел перелом, армия "владеет стратегической инициативой"."Только в текущем году было освобождено 189 населенных пунктов", — подчеркнул Верховный главнокомандующий. Он надеется, что такие темпы сохранятся. Россияне "понимают, за что сражается страна", помогают фронту, вступают в армию. Если в прошлом году контракт с Минобороны подписали больше 300 тысяч человек, то в этом — уже 430 тысяч, сообщил президент. Военно-политическая обстановка в мире остается непростой: действующая администрация США и коллективный Запад не оставляют попыток сохранить доминирование."В стремлении ослабить нашу страну, нанести нам стратегическое поражение США продолжают накачивать фактически нелегитимный правящий режим в Киеве оружием и деньгами, отправляют наемников и военных советников и тем самым поощряют дальнейшую эскалацию конфликта", — продолжил глава государства.Но Россия готова к вызовам. Так, современных образцов вооружения и техники в стратегических ядерных силах — уже 95 процентов. Кроме того, разрабатываются новые системы. Президент упомянул "Орешник", испытанный в ноябре. И заверил, что этот комплекс в ближайшее время запустят в серийное производство. "Учитывая рост геополитической напряженности, мы вынуждены предпринимать дополнительные меры по обеспечению безопасности России и наших союзников. Делаем это аккуратно и взвешенно, не втягиваясь в полномасштабную гонку вооружений в ущерб социально-экономическому развитию нашей страны", — добавил Путин.Угроза с ЗападаМинистр обороны Андрей Белоусов, в свою очередь, раскрыл, к чему надо готовиться Вооруженным силам. "Деятельность Министерства обороны строится с учетом следующих ключевых факторов: <…> обеспечение полной готовности к любому развитию обстановки в среднесрочной перспективе, — сказал он. — Включая возможный военный конфликт с НАТО в Европе в ближайшее десятилетие. Об этом говорят решения, которые были приняты на прошедшем в июле текущего года саммите Североатлантического альянса. Также это находит отражение в доктринальных документах США и других стран НАТО".Американцы, объявившие Россию "непосредственной и постоянной угрозой", планируют модернизировать свою ядерную триаду к 2030-му, создают новые ядерные боеголовки, бомбы и ракеты. Одновременно наращивают боевые возможности элементов глобальной системы противоракетной обороны. Так, в ноябре в 165 километрах от России — в польском Редзиково — открыли базу ПРО, которая при незначительных доработках инфраструктуры способна наносить удары стратегическими крылатыми ракетами "Томагавк" дальностью 2,5 тысячи километров. "Страны НАТО в этом году переходят на новую систему боевой готовности, — сообщил Белоусов. — Предусматривается развертывание у западных границ России в течение десяти суток стотысячной группировки. К исходу 30 суток — трехсоттысячной. По истечении 180 суток — восьмисоттысячной. И это не все. В июле текущего года Вашингтон и Берлин официально заявили о размещении в 2026-м на территории Германии американских ракет средней дальности. А в дальнейшем — размещении гиперзвуковых ракет с подлетным временем до Москвы порядка восьми минут". По словам министра, противостоять этим угрозам можно только с новым подходом к формированию государственной программы вооружений. Поскольку любой конфликт с Западом грозит очень быстро перерасти в ядерный, необходимо прежде всего совершенствовать компоненты сил стратегического сдерживания. "В следующем году мы продолжим перевооружение РВСН на ракетный комплекс "Ярс", — пояснил Белоусов. — Примем в состав авиационных сил четыре стратегических ракетоносца Ту-160М. Обеспечим включение в состав ВМФ ракетной подводной лодки стратегического назначения "Князь Пожарский". Кроме того, мы продолжим совершенствовать вооружение для ведения так называемых бесконтактных боевых действий. Будем развивать технологии создания робототехнических комплексов воздушного, наземного и морского базирования, а также помехозащищенных систем управления ими на основе искусственного интеллекта и технологий межмашинного взаимодействия". Последнее, по мнению министра, особенно важно. Сегодня в зоне СВО российская армия применяет до 3,5 тысячи беспилотных летательных аппаратов различного назначения в сутки. Для обобщения полученного опыта и повышения эффективности соответствующих подразделений к третьему кварталу следующего года планируется сформировать в Вооруженных силах новый род войск — войска БПЛА.Почти миллион потерьОдной из целей на 2025-й министр обороны назвал победу в специальной военной операции. Российская армия полностью владеет инициативой на всех участках и направлениях фронта. В этом году освободили почти 4,5 тысячи квадратных километров. ВСУ контролируют менее одного процента территории Луганской Народной Республики и все еще 25-30% Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей."Среднесуточное продвижение войск значительно ускорилось и составляет порядка тридцати квадратных километров, — отметил министр. — Противник вынужден перейти к обороне и задействовать оставшиеся резервы. Укомплектованность его подразделений на переднем крае не превышает 45-50 процентов. Такой успех — огромная заслуга наших солдат и офицеров Объединенной группировки войск, командующих и их органов военного управления". По словам Белоусова, только в этом году потери ВСУ превысили 560 тысяч убитыми и ранеными. За все время СВО — почти миллион. В Курской области — более 40 тысяч. Кроме того, в 2024-м в зоне спецоперации уничтожено свыше 58 тысяч единиц различного вооружения противника, в том числе 18 тысяч — техника иностранного производства.Высокоточным оружием удалось нанести значительный урон военно-промышленному комплексу Украины и связанной с ним энергетической системе. Противник во многом утратил возможность самостоятельно производить необходимое вооружение, технику и боеприпасы. А в России ВПК набирает обороты. "По сравнению с 2022-м увеличено поступление новых и модернизированных танков в семь раз, — указал Белоусов. — Боевых машин пехоты и бронетранспортеров — в три раза. Беспилотных летательных аппаратов поставлено в 23 раза больше. Артиллерийских боеприпасов — в 22. При таких объемах срывов поставок особо востребованных видов боеприпасов, вооружения и техники практически нет. Из 260 позиций всего по четырем продукция поставляется с задержками".Совершенствовать тактикуТакже министр объяснил, как будут повышать эффективность Вооруженных сил. В частности, он поручил разработать и уже в следующем году начать внедрять в войска автоматизированную систему управления тактического звена. Кроме того, нужно совершенствовать тактические приемы, показавшие эффективность в зоне СВО, — например, действия малых штурмовых групп под прикрытием портативных систем радиоэлектронной борьбы. "Неотъемлемой частью комплектования войск является боевая подготовка новых контрактников, — добавил Белоусов. — Необходимо внедрять в нее новые способы действий и приемы, показавшие высокую эффективность. А также синхронизировать мероприятия подготовки войск с поставками новейших средств вооруженной борьбы. Безусловно, особое внимание требуется уделять обеспеченности полков резерва инструкторским составом, вооружением, техникой и боеприпасами".Кроме того, министр поручил в первоочередном порядке обеспечить защиту арсеналов и баз ГСМ в зоне досягаемости средств поражения противника. Уже ликвидированы места открытого хранения, выполнена маскировка, созданы мобильные огневые группы, налажена система взаимодействия с ПВО. В 2024 году сбили 86 крылатых ракет Storm Shadow и SCALP, 215 баллистических ATACMS, 1629 реактивных снарядов HIMARS, более 27 тысяч БПЛА самолетного типа. Дальше — больше, по мере совершенствования ВС.

https://ria.ru/20241216/belousov-1989481235.html

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безопасность, россия, сша, киев, андрей белоусов, владимир путин, ракетные войска стратегического назначения, вооруженные силы украины, нато, ту-160м