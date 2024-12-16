Рейтинг@Mail.ru
В Киргизии объяснили причину освобождения премьера страны от должности - РИА Новости, 16.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:56 16.12.2024 (обновлено: 09:06 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/kirgiziya-1989365554.html
В Киргизии объяснили причину освобождения премьера страны от должности
В Киргизии объяснили причину освобождения премьера страны от должности - РИА Новости, 16.12.2024
В Киргизии объяснили причину освобождения премьера страны от должности
Премьер Киргизии Акылбек Жапаров освобожден от должности в связи с переходом на другую работу, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе президента... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T08:56
2024-12-16T09:06
политика
киргизия
в мире
акылбек жапаров
садыр жапаров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900811471_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_e2168591af662ca75cd54e33958b1f4e.jpg
БИШКЕК, 16 дек - РИА Новости. Премьер Киргизии Акылбек Жапаров освобожден от должности в связи с переходом на другую работу, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе президента страны Садыра Жапарова."Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому… Жапаров Акылбек Усенбекович освобожден от занимаемой должности председателя кабинета министров Кыргызской Республики – руководителя администрации президента Кыргызской Республики в связи с переходом на другую работу", - говорится в сообщении.На какую конкретно должность будет назначен бывший премьер, пока не сообщается. Согласно законодательству Киргизии, отставка премьера не влечет за собой сложение полномочий других членов кабмина.Акылбек Жапаров возглавлял правительство Киргизии с 2021 года. В это время в республике сохранялся уверенный рост ВВП и фиксировалось значительное сокращение бедности.
https://ria.ru/20241206/putin-1987652094.html
https://ria.ru/20241216/kirgiziya-1989367066.html
киргизия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900811471_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_420990521a968a0ec132244f1eba3959.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, киргизия, в мире, акылбек жапаров, садыр жапаров
Политика, Киргизия, В мире, Акылбек Жапаров, Садыр Жапаров
В Киргизии объяснили причину освобождения премьера страны от должности

Акылбека Жапарова освободили от должности из-за перехода на другую работу

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкАкылбек Жапаров
Акылбек Жапаров - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в медиабанк
Акылбек Жапаров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БИШКЕК, 16 дек - РИА Новости. Премьер Киргизии Акылбек Жапаров освобожден от должности в связи с переходом на другую работу, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе президента страны Садыра Жапарова.
"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому… Жапаров Акылбек Усенбекович освобожден от занимаемой должности председателя кабинета министров Кыргызской Республики – руководителя администрации президента Кыргызской Республики в связи с переходом на другую работу", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин общается по телефону - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Путин оценил вклад президента Киргизии в укрепление связей с Россией
6 декабря, 09:10
На какую конкретно должность будет назначен бывший премьер, пока не сообщается. Согласно законодательству Киргизии, отставка премьера не влечет за собой сложение полномочий других членов кабмина.
Акылбек Жапаров возглавлял правительство Киргизии с 2021 года. В это время в республике сохранялся уверенный рост ВВП и фиксировалось значительное сокращение бедности.
Адылбек Касымалиев - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Президент Киргизии возложил обязанности премьера на Касымалиева
Вчера, 09:03
 
ПолитикаКиргизияВ миреАкылбек ЖапаровСадыр Жапаров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала