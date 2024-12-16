https://ria.ru/20241216/kirgiziya-1989365554.html
В Киргизии объяснили причину освобождения премьера страны от должности
В Киргизии объяснили причину освобождения премьера страны от должности - РИА Новости, 16.12.2024
В Киргизии объяснили причину освобождения премьера страны от должности
Премьер Киргизии Акылбек Жапаров освобожден от должности в связи с переходом на другую работу, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе президента... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T08:56
2024-12-16T08:56
2024-12-16T09:06
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акылбек жапаров
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БИШКЕК, 16 дек - РИА Новости. Премьер Киргизии Акылбек Жапаров освобожден от должности в связи с переходом на другую работу, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе президента страны Садыра Жапарова."Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому… Жапаров Акылбек Усенбекович освобожден от занимаемой должности председателя кабинета министров Кыргызской Республики – руководителя администрации президента Кыргызской Республики в связи с переходом на другую работу", - говорится в сообщении.На какую конкретно должность будет назначен бывший премьер, пока не сообщается. Согласно законодательству Киргизии, отставка премьера не влечет за собой сложение полномочий других членов кабмина.Акылбек Жапаров возглавлял правительство Киргизии с 2021 года. В это время в республике сохранялся уверенный рост ВВП и фиксировалось значительное сокращение бедности.
https://ria.ru/20241206/putin-1987652094.html
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политика, киргизия, в мире, акылбек жапаров, садыр жапаров
Политика, Киргизия, В мире, Акылбек Жапаров, Садыр Жапаров
В Киргизии объяснили причину освобождения премьера страны от должности
Акылбека Жапарова освободили от должности из-за перехода на другую работу