https://ria.ru/20241216/kirgiziya-1989365554.html

В Киргизии объяснили причину освобождения премьера страны от должности

В Киргизии объяснили причину освобождения премьера страны от должности - РИА Новости, 16.12.2024

В Киргизии объяснили причину освобождения премьера страны от должности

Премьер Киргизии Акылбек Жапаров освобожден от должности в связи с переходом на другую работу, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе президента... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T08:56

2024-12-16T08:56

2024-12-16T09:06

политика

киргизия

в мире

акылбек жапаров

садыр жапаров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900811471_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_e2168591af662ca75cd54e33958b1f4e.jpg

БИШКЕК, 16 дек - РИА Новости. Премьер Киргизии Акылбек Жапаров освобожден от должности в связи с переходом на другую работу, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе президента страны Садыра Жапарова."Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому… Жапаров Акылбек Усенбекович освобожден от занимаемой должности председателя кабинета министров Кыргызской Республики – руководителя администрации президента Кыргызской Республики в связи с переходом на другую работу", - говорится в сообщении.На какую конкретно должность будет назначен бывший премьер, пока не сообщается. Согласно законодательству Киргизии, отставка премьера не влечет за собой сложение полномочий других членов кабмина.Акылбек Жапаров возглавлял правительство Киргизии с 2021 года. В это время в республике сохранялся уверенный рост ВВП и фиксировалось значительное сокращение бедности.

https://ria.ru/20241206/putin-1987652094.html

https://ria.ru/20241216/kirgiziya-1989367066.html

киргизия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, киргизия, в мире, акылбек жапаров, садыр жапаров