https://ria.ru/20241216/kiev-1989405038.html

В Киеве сняли главный флаг Украины из-за сильного ветра

В Киеве сняли главный флаг Украины из-за сильного ветра - РИА Новости, 16.12.2024

В Киеве сняли главный флаг Украины из-за сильного ветра

Главный флаг Украины, находящийся в Киеве у монумента "Родина-мать", пришлось снимать с флагштока из-за сильных порывов ветра, сообщила Киевская городская... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T12:03

2024-12-16T12:03

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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Главный флаг Украины, находящийся в Киеве у монумента "Родина-мать", пришлось снимать с флагштока из-за сильных порывов ветра, сообщила Киевская городская администрация. На прошлой неделе главный флаг Украины из-за непогоды снимали дважды. "В столице из-за прогнозируемой непогоды сняли главный флаг Украины. По прогнозам украинского гидрометцентра, 16 декабря в Киеве порывы сильного ветра 25-28 м/с и уровень опасности, оранжевый", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации. Отмечается, что флаг снимут до улучшения погоды. Размер полотнища, по данным Киевской горадминистрации, составляет 24 метра в длину и 16 - в ширину, высота флагштока почти 90 метров.

https://ria.ru/20240825/flag-1968378883.html

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