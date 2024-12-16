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В Киеве сняли главный флаг Украины из-за сильного ветра - РИА Новости, 16.12.2024
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12:03 16.12.2024 (обновлено: 13:04 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/kiev-1989405038.html
В Киеве сняли главный флаг Украины из-за сильного ветра
В Киеве сняли главный флаг Украины из-за сильного ветра - РИА Новости, 16.12.2024
В Киеве сняли главный флаг Украины из-за сильного ветра
Главный флаг Украины, находящийся в Киеве у монумента "Родина-мать", пришлось снимать с флагштока из-за сильных порывов ветра, сообщила Киевская городская... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T12:03
2024-12-16T13:04
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Главный флаг Украины, находящийся в Киеве у монумента "Родина-мать", пришлось снимать с флагштока из-за сильных порывов ветра, сообщила Киевская городская администрация. На прошлой неделе главный флаг Украины из-за непогоды снимали дважды. "В столице из-за прогнозируемой непогоды сняли главный флаг Украины. По прогнозам украинского гидрометцентра, 16 декабря в Киеве порывы сильного ветра 25-28 м/с и уровень опасности, оранжевый", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации. Отмечается, что флаг снимут до улучшения погоды. Размер полотнища, по данным Киевской горадминистрации, составляет 24 метра в длину и 16 - в ширину, высота флагштока почти 90 метров.
https://ria.ru/20240825/flag-1968378883.html
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в мире, украина, киев
В мире, Украина, Киев
В Киеве сняли главный флаг Украины из-за сильного ветра

В Киеве из-за сильного ветра сняли флаг Украины у монумента "Родина-мать"

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Главный флаг Украины, находящийся в Киеве у монумента "Родина-мать", пришлось снимать с флагштока из-за сильных порывов ветра, сообщила Киевская городская администрация.
На прошлой неделе главный флаг Украины из-за непогоды снимали дважды.
"В столице из-за прогнозируемой непогоды сняли главный флаг Украины. По прогнозам украинского гидрометцентра, 16 декабря в Киеве порывы сильного ветра 25-28 м/с и уровень опасности, оранжевый", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации.
Отмечается, что флаг снимут до улучшения погоды.
Размер полотнища, по данным Киевской горадминистрации, составляет 24 метра в длину и 16 - в ширину, высота флагштока почти 90 метров.
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