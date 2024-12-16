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Молодежный хор Череповецкой епархии выступит в Италии
Молодежный хор Череповецкой епархии выступит в Италии - РИА Новости, 16.12.2024
Молодежный хор Череповецкой епархии выступит в Италии
Молодежный хор Череповецкой епархии по руководством регента Елены Сергеевой примет участие в фестивале российской культуры "Зимний сад искусств", сообщил... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T15:36
2024-12-16T15:36
2024-12-16T15:36
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вологодская область
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Молодежный хор Череповецкой епархии по руководством регента Елены Сергеевой примет участие в фестивале российской культуры "Зимний сад искусств", сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. "Мероприятие организовано в рамках проекта "Культурная миссия в Италии" министерства культуры Российской Федерации. Наши ребята выступят 16 и 17 декабря в Риме и 19 декабря в Бари", – цитирует пресс-служба администрации губернатора слова Филимонов. По его словам, на фестиваль отправились юные прихожане храмов Череповца и студенты Череповецкого училища искусств и художественных ремесел имени В. В. Верещагина. Коллектив принимает активное участие в культурно-просветительских мероприятиях региона, а также регулярно поет на богослужениях в храмах Череповецкой епархии. Фестиваль российской культуры "Зимний сад искусств" приурочен ко Дню памяти святителя Николая Чудотворца, который празднуется 19 декабря. В рамках фестиваля молодежный хор Череповецкой епархии присоединится к богослужениям и праздничным мероприятиям, где исполнит духовные и светские произведения.
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италия, вологодская область, рим, георгий филимонов, николай чудотворец
Вологодская область, Италия, Вологодская область, Рим, Георгий Филимонов, Николай Чудотворец
Молодежный хор Череповецкой епархии выступит в Италии
Молодежный хор Череповецкой епархии участвует в фестивале "Зимний сад искусств"