https://ria.ru/20241216/khor-1989484265.html

Молодежный хор Череповецкой епархии выступит в Италии

Молодежный хор Череповецкой епархии выступит в Италии - РИА Новости, 16.12.2024

Молодежный хор Череповецкой епархии выступит в Италии

Молодежный хор Череповецкой епархии по руководством регента Елены Сергеевой примет участие в фестивале российской культуры "Зимний сад искусств", сообщил... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T15:36

2024-12-16T15:36

2024-12-16T15:36

вологодская область

италия

вологодская область

рим

георгий филимонов

николай чудотворец

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Молодежный хор Череповецкой епархии по руководством регента Елены Сергеевой примет участие в фестивале российской культуры "Зимний сад искусств", сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. "Мероприятие организовано в рамках проекта "Культурная миссия в Италии" министерства культуры Российской Федерации. Наши ребята выступят 16 и 17 декабря в Риме и 19 декабря в Бари", – цитирует пресс-служба администрации губернатора слова Филимонов. По его словам, на фестиваль отправились юные прихожане храмов Череповца и студенты Череповецкого училища искусств и художественных ремесел имени В. В. Верещагина. Коллектив принимает активное участие в культурно-просветительских мероприятиях региона, а также регулярно поет на богослужениях в храмах Череповецкой епархии. Фестиваль российской культуры "Зимний сад искусств" приурочен ко Дню памяти святителя Николая Чудотворца, который празднуется 19 декабря. В рамках фестиваля молодежный хор Череповецкой епархии присоединится к богослужениям и праздничным мероприятиям, где исполнит духовные и светские произведения.

https://ria.ru/20241216/zhestyannikov-1989377534.html

италия

вологодская область

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италия, вологодская область, рим, георгий филимонов, николай чудотворец