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Александр Ханжонков. Как донской казак снимал блокбастер для Николая II
Александр Ханжонков. Как донской казак снимал блокбастер для Николая II - РИА Новости, 16.12.2024
Александр Ханжонков. Как донской казак снимал блокбастер для Николая II
В Российской империи зарождающийся кинематограф оказался в руках донского казака. Под его руководством сняли легендарный фильм "Оборона Севастополя" для Николая II и первую объемную мультипликацию. Из театралов он вырастил звезд кино и создал основу для работ Эйзенштейна, Вертова и Кулешова. "Отец" русского кино – Александр Ханжонков.
2024-12-16T13:00
2024-12-16T13:00
2024-12-16T15:06
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Гении Донбасса
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Гении Донбасса
Гении Донбасса
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Как кинопромышленник вместе с итальянцами спасал фильм "Песнь про купца Калашникова". Почему режиссер Василий Гончаров после премьеры "Стеньки Разина" отказался работать у Александра Дранкова. Что Уолт Дисней сказал про первый отечественный мультфильм, снятый в киностудии Ханжонкова. Как за один дубль сняли крушение корабля для фильма "Оборона Севастополя" и почему попытка создать "Ялтинский Голливуд" не увенчалась успехом.Редакция выражает благодарность за помощь в подготовке эпизода сотруднику Государственного центрального музея кино Станиславу Луговому и научной сотруднице Госфильмофонда Александре УстюжанинойПроект создан при поддержке Русского Географического Общества, и реализуется в партнерстве с АНО "Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ"._____Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxВК МузыкаСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста._____Звукорежиссер: Анастасия ПаниотиРедактор: Дарья ЮрченкоГолос: Дарья Юрченко, Артем Буфтяк
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александр ханжонков, николай ii, русское географическое общество, подкаст, донбасс, ростов-на-дону, кино, фильмы, аудио
Гении Донбасса, Александр Ханжонков, Николай II, Русское географическое общество, Подкаст, Донбасс, Ростов-на-Дону, кино, фильмы
Александр Ханжонков. Как донской казак снимал блокбастер для Николая II
В Российской империи зарождающийся кинематограф оказался в руках донского казака. Под его руководством сняли легендарный фильм "Оборона Севастополя" для Николая II и первую объемную мультипликацию. Из театралов он вырастил звезд кино и создал основу для работ Эйзенштейна, Вертова и Кулешова. "Отец" русского кино – Александр Ханжонков.