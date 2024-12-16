https://ria.ru/20241216/kandelaki-1989493264.html

Совет ЕС ввел санкции против Канделаки

Совет ЕС ввел санкции против Канделаки - РИА Новости, 16.12.2024

Совет ЕС ввел санкции против Канделаки

Совет Евросоюза ввел в понедельник санкции против заместителя генерального директора "Газпром-медиа" и управляющего директора "Газпром-медиа Развлекательное... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T16:16

2024-12-16T16:16

2024-12-16T16:16

россия

украина

тина канделаки (тинатин канделаки)

газпром-медиа холдинг

международный дискуссионный клуб "валдай"

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Совет Евросоюза ввел в понедельник санкции против заместителя генерального директора "Газпром-медиа" и управляющего директора "Газпром-медиа Развлекательное телевидение" Тины Канделаки, следует из публикации в официальном журнале. В документе указывается, что причина введения санкций – поддержка действий России на Украине, а также политика СМИ, входящих в "Газпром-медиа". Также в санкционные списки попал программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай" Тимофей Бордачев. Совет ЕС считает его ответственным за поддержку действий, которые, по его мнению, "угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

https://ria.ru/20241216/sanktsii-1989487032.html

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россия, украина, тина канделаки (тинатин канделаки), газпром-медиа холдинг, международный дискуссионный клуб "валдай", евросоюз