https://ria.ru/20241216/kandelaki-1989493264.html
Совет ЕС ввел санкции против Канделаки
Совет ЕС ввел санкции против Канделаки - РИА Новости, 16.12.2024
Совет ЕС ввел санкции против Канделаки
Совет Евросоюза ввел в понедельник санкции против заместителя генерального директора "Газпром-медиа" и управляющего директора "Газпром-медиа Развлекательное... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T16:16
2024-12-16T16:16
2024-12-16T16:16
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тина канделаки (тинатин канделаки)
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международный дискуссионный клуб "валдай"
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Совет Евросоюза ввел в понедельник санкции против заместителя генерального директора "Газпром-медиа" и управляющего директора "Газпром-медиа Развлекательное телевидение" Тины Канделаки, следует из публикации в официальном журнале. В документе указывается, что причина введения санкций – поддержка действий России на Украине, а также политика СМИ, входящих в "Газпром-медиа". Также в санкционные списки попал программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай" Тимофей Бордачев. Совет ЕС считает его ответственным за поддержку действий, которые, по его мнению, "угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".
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россия, украина, тина канделаки (тинатин канделаки), газпром-медиа холдинг, международный дискуссионный клуб "валдай", евросоюз
Россия, Украина, Тина Канделаки (Тинатин Канделаки), Газпром-Медиа Холдинг, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Евросоюз
Совет ЕС ввел санкции против Канделаки
Совет ЕС ввел санкции против замгендиректора "Газпром-медиа" Канделаки