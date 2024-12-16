https://ria.ru/20241216/kadyrov-1989495070.html

Кадыров предложил исключить ХТШ из террористических организаций

Кадыров предложил исключить ХТШ из террористических организаций - РИА Новости, 16.12.2024

Кадыров предложил исключить ХТШ из террористических организаций

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил исключить сыгравшую ключевую роль в смене власти в Сирии "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) и её представителей из российского... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T16:27

2024-12-16T16:27

2024-12-16T16:27

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москва

сирия

рамзан кадыров

башар асад

владимир путин

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ГРОЗНЫЙ, 16 дек - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил исключить сыгравшую ключевую роль в смене власти в Сирии "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) и её представителей из российского списка террористических организаций. "Коллективный Запад пытается вызвать эскалацию между Россией и новыми властями Сирии, но мы не допустим такого сценария. Сирийские граждане ждут стабильности и спокойной жизни, и решения нового руководства страны (отказ от преследования журналистов и чиновников, ликвидация всех вооруженных формирований и т.п.) удовлетворят таким чаяниям. Сделать это без помощи партнёров будет трудно. В первую очередь необходимо предотвратить гуманитарную катастрофу. Проблема критическая, и Россия имеет силы и средства помочь в решении вопроса. Для старта положительных процессов требуется запустить процедуру исключения "Хайят Тахрир аш-Шам" и её представителей из российского списка террористических организаций. Важно, не дожидаясь начала или окончания этого процесса, тут же организовать работу контактной группы двух стран, которая сможет выстроить первые связи и начать решать проблемы. Это общемировая практика, позволяющая как можно быстрее выбраться из кризиса и помочь населению", - написал Кадыров в своем Telegram-канале. Кадыров предложил привлечь к работе контактной группе сирийцев, проживающих на территории республики. Их опыт работы в двух странах, по его мнению, поможет выстроить прочную горизонталь взаимоотношений и в дальнейшем сдвинуть с мертвой точки ситуацию в социальной сфере республики. Он также заявил о готовности оказать поддержку в патрулировании улиц совместно с сирийскими правоохранительными органами, если будет поручение президента РФ Владимира Путина. "Полицейские Чеченской Республики уже обеспечивали порядок в некоторых частях Сирии, защищая народ от мародёрства и насилия. Нужно пресекать провокации, которые приведут к бессмысленному кровопролитию и жертвам. Офицерский корпус в Тартусе также полезен в предотвращении эскалации и в обучении военного и полицейского состава. Кроме того, мы готовы направить инструкторов Российского университета спецназа имени В.В.Путина для передачи уникального опыта и знаний сирийским полицейским", - заявил он. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.Временное правительство Сирии на переходный период возглавил Мухаммед аль-Башир.

https://ria.ru/20241208/siriya-1987974809.html

https://ria.ru/20240820/putin--1967434347.html

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россия, москва, сирия, рамзан кадыров, башар асад, владимир путин