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Кадыров предложил исключить ХТШ из террористических организаций - РИА Новости, 16.12.2024
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16:27 16.12.2024
https://ria.ru/20241216/kadyrov-1989495070.html
Кадыров предложил исключить ХТШ из террористических организаций
Кадыров предложил исключить ХТШ из террористических организаций - РИА Новости, 16.12.2024
Кадыров предложил исключить ХТШ из террористических организаций
Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил исключить сыгравшую ключевую роль в смене власти в Сирии "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) и её представителей из российского... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T16:27
2024-12-16T16:27
россия
москва
сирия
рамзан кадыров
башар асад
владимир путин
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ГРОЗНЫЙ, 16 дек - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил исключить сыгравшую ключевую роль в смене власти в Сирии "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) и её представителей из российского списка террористических организаций. "Коллективный Запад пытается вызвать эскалацию между Россией и новыми властями Сирии, но мы не допустим такого сценария. Сирийские граждане ждут стабильности и спокойной жизни, и решения нового руководства страны (отказ от преследования журналистов и чиновников, ликвидация всех вооруженных формирований и т.п.) удовлетворят таким чаяниям. Сделать это без помощи партнёров будет трудно. В первую очередь необходимо предотвратить гуманитарную катастрофу. Проблема критическая, и Россия имеет силы и средства помочь в решении вопроса. Для старта положительных процессов требуется запустить процедуру исключения "Хайят Тахрир аш-Шам" и её представителей из российского списка террористических организаций. Важно, не дожидаясь начала или окончания этого процесса, тут же организовать работу контактной группы двух стран, которая сможет выстроить первые связи и начать решать проблемы. Это общемировая практика, позволяющая как можно быстрее выбраться из кризиса и помочь населению", - написал Кадыров в своем Telegram-канале. Кадыров предложил привлечь к работе контактной группе сирийцев, проживающих на территории республики. Их опыт работы в двух странах, по его мнению, поможет выстроить прочную горизонталь взаимоотношений и в дальнейшем сдвинуть с мертвой точки ситуацию в социальной сфере республики. Он также заявил о готовности оказать поддержку в патрулировании улиц совместно с сирийскими правоохранительными органами, если будет поручение президента РФ Владимира Путина. "Полицейские Чеченской Республики уже обеспечивали порядок в некоторых частях Сирии, защищая народ от мародёрства и насилия. Нужно пресекать провокации, которые приведут к бессмысленному кровопролитию и жертвам. Офицерский корпус в Тартусе также полезен в предотвращении эскалации и в обучении военного и полицейского состава. Кроме того, мы готовы направить инструкторов Российского университета спецназа имени В.В.Путина для передачи уникального опыта и знаний сирийским полицейским", - заявил он. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.Временное правительство Сирии на переходный период возглавил Мухаммед аль-Башир.
https://ria.ru/20241208/siriya-1987974809.html
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россия, москва, сирия, рамзан кадыров, башар асад, владимир путин
Россия, Москва, Сирия, Рамзан Кадыров, Башар Асад, Владимир Путин
Кадыров предложил исключить ХТШ из террористических организаций

Кадыров предложил исключить ХТШ из списка террористических организаций России

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 16 дек - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил исключить сыгравшую ключевую роль в смене власти в Сирии "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) и её представителей из российского списка террористических организаций.
"Коллективный Запад пытается вызвать эскалацию между Россией и новыми властями Сирии, но мы не допустим такого сценария. Сирийские граждане ждут стабильности и спокойной жизни, и решения нового руководства страны (отказ от преследования журналистов и чиновников, ликвидация всех вооруженных формирований и т.п.) удовлетворят таким чаяниям. Сделать это без помощи партнёров будет трудно. В первую очередь необходимо предотвратить гуманитарную катастрофу. Проблема критическая, и Россия имеет силы и средства помочь в решении вопроса. Для старта положительных процессов требуется запустить процедуру исключения "Хайят Тахрир аш-Шам" и её представителей из российского списка террористических организаций. Важно, не дожидаясь начала или окончания этого процесса, тут же организовать работу контактной группы двух стран, которая сможет выстроить первые связи и начать решать проблемы. Это общемировая практика, позволяющая как можно быстрее выбраться из кризиса и помочь населению", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
Сирия пала. России предстоят трудные решения
8 декабря, 09:52
Кадыров предложил привлечь к работе контактной группе сирийцев, проживающих на территории республики. Их опыт работы в двух странах, по его мнению, поможет выстроить прочную горизонталь взаимоотношений и в дальнейшем сдвинуть с мертвой точки ситуацию в социальной сфере республики. Он также заявил о готовности оказать поддержку в патрулировании улиц совместно с сирийскими правоохранительными органами, если будет поручение президента РФ Владимира Путина.
"Полицейские Чеченской Республики уже обеспечивали порядок в некоторых частях Сирии, защищая народ от мародёрства и насилия. Нужно пресекать провокации, которые приведут к бессмысленному кровопролитию и жертвам. Офицерский корпус в Тартусе также полезен в предотвращении эскалации и в обучении военного и полицейского состава. Кроме того, мы готовы направить инструкторов Российского университета спецназа имени В.В.Путина для передачи уникального опыта и знаний сирийским полицейским", - заявил он.
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.Временное правительство Сирии на переходный период возглавил Мухаммед аль-Башир.
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Чеченскую Республику - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
Путин заявил, что мечтал бы иметь больше таких солдат, как Кадыров
20 августа, 23:13
 
РоссияМоскваСирияРамзан КадыровБашар АсадВладимир Путин
 
 
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