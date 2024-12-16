https://ria.ru/20241216/initsiativa-1989453158.html
Россия перехватила стратегическую инициативу в боях, заявил Путин
Россия перехватила стратегическую инициативу в боях, заявил Путин - РИА Новости, 16.12.2024
Россия перехватила стратегическую инициативу в боях, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил о полном перехвате Россией стратегической инициативы в боях. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T14:39
2024-12-16T14:39
2024-12-16T15:20
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о полном перехвате Россией стратегической инициативы в боях."И наша боевая активность - полный перехват стратегической инициативы", - сказал Путин во время выступления на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
https://ria.ru/20241216/putin-1989467578.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин
Россия перехватила стратегическую инициативу в боях, заявил Путин
Путин заявил о полном перехвате Россией стратегической инициативы в боях