https://ria.ru/20241216/initsiativa-1989453158.html

Россия перехватила стратегическую инициативу в боях, заявил Путин

Россия перехватила стратегическую инициативу в боях, заявил Путин - РИА Новости, 16.12.2024

Россия перехватила стратегическую инициативу в боях, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил о полном перехвате Россией стратегической инициативы в боях. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T14:39

2024-12-16T14:39

2024-12-16T15:20

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о полном перехвате Россией стратегической инициативы в боях."И наша боевая активность - полный перехват стратегической инициативы", - сказал Путин во время выступления на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

https://ria.ru/20241216/putin-1989467578.html

россия

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин