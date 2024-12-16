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Россия перехватила стратегическую инициативу в боях, заявил Путин - РИА Новости, 16.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:39 16.12.2024 (обновлено: 15:20 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/initsiativa-1989453158.html
Россия перехватила стратегическую инициативу в боях, заявил Путин
Россия перехватила стратегическую инициативу в боях, заявил Путин - РИА Новости, 16.12.2024
Россия перехватила стратегическую инициативу в боях, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил о полном перехвате Россией стратегической инициативы в боях. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T14:39
2024-12-16T15:20
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о полном перехвате Россией стратегической инициативы в боях."И наша боевая активность - полный перехват стратегической инициативы", - сказал Путин во время выступления на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
https://ria.ru/20241216/putin-1989467578.html
россия
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россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин
Россия перехватила стратегическую инициативу в боях, заявил Путин

Путин заявил о полном перехвате Россией стратегической инициативы в боях

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о полном перехвате Россией стратегической инициативы в боях.
"И наша боевая активность - полный перехват стратегической инициативы", - сказал Путин во время выступления на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
Президент России Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Путин рассказал, сколько добровольцев подписали контракты с Минобороны
Вчера, 15:01
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир Путин
 
 
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