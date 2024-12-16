https://ria.ru/20241216/gruziya-1989532576.html
Страны ЕС договорились о санкциях против представителей Грузии
Страны ЕС договорились о санкциях против представителей Грузии - РИА Новости, 16.12.2024
Страны ЕС договорились о санкциях против представителей Грузии
Страны ЕС договорились о визовых ограничениях для обладателей служебных и дипломатических паспортов Грузии в связи с ситуацией в этой стране, соответствующее... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T19:03
2024-12-16T19:03
2024-12-16T19:17
грузия
евросоюз
в мире
кайя каллас
еврокомиссия
протесты в грузии — 2024
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БРЮССЕЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Страны ЕС договорились о визовых ограничениях для обладателей служебных и дипломатических паспортов Грузии в связи с ситуацией в этой стране, соответствующее предложение от Еврокомиссии поступит уже до конца этого года, сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас по итогам заседания министров иностранных дел стран Евросоюза."Мы договорились о необходимости приостановить безвизовый режим для обладателей дипломатических паспортов. Уже в этом году еврокомиссия подготовит предложения. Мы также обсудили введение санкций против официальных лиц Грузии, которые несут ответственность за насилие против участников мирных протестов", - сообщила она.
https://ria.ru/20241205/gruziya-1987508894.html
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грузия, евросоюз, в мире, кайя каллас, еврокомиссия, протесты в грузии — 2024
Грузия, Евросоюз, В мире, Кайя Каллас, Еврокомиссия, Протесты в Грузии — 2024
Страны ЕС договорились о санкциях против представителей Грузии
В ЕС договорились о санкциях против представителей Грузии и визовых ограничениях