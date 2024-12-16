Рейтинг@Mail.ru
Страны ЕС договорились о санкциях против представителей Грузии - РИА Новости, 16.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:03 16.12.2024 (обновлено: 19:17 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/gruziya-1989532576.html
Страны ЕС договорились о санкциях против представителей Грузии
Страны ЕС договорились о санкциях против представителей Грузии - РИА Новости, 16.12.2024
Страны ЕС договорились о санкциях против представителей Грузии
Страны ЕС договорились о визовых ограничениях для обладателей служебных и дипломатических паспортов Грузии в связи с ситуацией в этой стране, соответствующее... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T19:03
2024-12-16T19:17
грузия
евросоюз
в мире
кайя каллас
еврокомиссия
протесты в грузии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1d/1919045540_165:413:3072:2048_1920x0_80_0_0_f581a67695eabfc0f4dff1ff327bf248.jpg
БРЮССЕЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Страны ЕС договорились о визовых ограничениях для обладателей служебных и дипломатических паспортов Грузии в связи с ситуацией в этой стране, соответствующее предложение от Еврокомиссии поступит уже до конца этого года, сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас по итогам заседания министров иностранных дел стран Евросоюза."Мы договорились о необходимости приостановить безвизовый режим для обладателей дипломатических паспортов. Уже в этом году еврокомиссия подготовит предложения. Мы также обсудили введение санкций против официальных лиц Грузии, которые несут ответственность за насилие против участников мирных протестов", - сообщила она.
https://ria.ru/20241205/gruziya-1987508894.html
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1d/1919045540_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0c424885aee47906d05e69835b5a4cb3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
грузия, евросоюз, в мире, кайя каллас, еврокомиссия, протесты в грузии — 2024
Грузия, Евросоюз, В мире, Кайя Каллас, Еврокомиссия, Протесты в Грузии — 2024
Страны ЕС договорились о санкциях против представителей Грузии

В ЕС договорились о санкциях против представителей Грузии и визовых ограничениях

© AP Photo / Virginia MayoЛюди проходят мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Люди проходят мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Люди проходят мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Страны ЕС договорились о визовых ограничениях для обладателей служебных и дипломатических паспортов Грузии в связи с ситуацией в этой стране, соответствующее предложение от Еврокомиссии поступит уже до конца этого года, сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас по итогам заседания министров иностранных дел стран Евросоюза.
"Мы договорились о необходимости приостановить безвизовый режим для обладателей дипломатических паспортов. Уже в этом году еврокомиссия подготовит предложения. Мы также обсудили введение санкций против официальных лиц Грузии, которые несут ответственность за насилие против участников мирных протестов", - сообщила она.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
В Грузии отреагировали на введение украинских санкций
5 декабря, 14:01
 
ГрузияЕвросоюзВ миреКайя КалласЕврокомиссияПротесты в Грузии — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала