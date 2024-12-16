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Грузию нельзя наказывать за результаты выборов, заявил МИД Люксембурга - РИА Новости, 16.12.2024
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11:31 16.12.2024 (обновлено: 11:42 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/gruziya-1989399240.html
Грузию нельзя наказывать за результаты выборов, заявил МИД Люксембурга
Грузию нельзя наказывать за результаты выборов, заявил МИД Люксембурга - РИА Новости, 16.12.2024
Грузию нельзя наказывать за результаты выборов, заявил МИД Люксембурга
Глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель уверен, что Грузию нельзя наказывать за результаты выборов "просто потому, что они не нравятся ЕС". РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T11:31
2024-12-16T11:42
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БРЮССЕЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель уверен, что Грузию нельзя наказывать за результаты выборов "просто потому, что они не нравятся ЕС".Министр в понедельник принимает участие в заседании глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе, где, в том числе, обсуждаются возможные санкции против Тбилиси."Когда мы говорим, что мы должны ввести санкции за выборы, то я, в первую очередь, нуждаюсь в том, чтобы услышать, были ли нарушения. Потому что, честно говоря, там были сотни и сотни наблюдателей. И для меня важно, были ли нарушения или нет. Мы не можем наказывать просто потому, что нам не нравятся результаты", - сказал Беттель перед началом встречи.
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в мире, грузия, люксембург (округ), евросоюз
В мире, Грузия, Люксембург (округ), Евросоюз
Грузию нельзя наказывать за результаты выборов, заявил МИД Люксембурга

МИД Люксембурга: Грузию нельзя наказывать за итоги выборов, не нравящиеся ЕС

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкУчастники акции протеста оппозиции во время выборов президента Грузии в Тбилиси
Участники акции протеста оппозиции во время выборов президента Грузии в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Участники акции протеста оппозиции во время выборов президента Грузии в Тбилиси. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель уверен, что Грузию нельзя наказывать за результаты выборов "просто потому, что они не нравятся ЕС".
Министр в понедельник принимает участие в заседании глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе, где, в том числе, обсуждаются возможные санкции против Тбилиси.
"Когда мы говорим, что мы должны ввести санкции за выборы, то я, в первую очередь, нуждаюсь в том, чтобы услышать, были ли нарушения. Потому что, честно говоря, там были сотни и сотни наблюдателей. И для меня важно, были ли нарушения или нет. Мы не можем наказывать просто потому, что нам не нравятся результаты", - сказал Беттель перед началом встречи.
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