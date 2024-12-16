https://ria.ru/20241216/gruziya-1989399240.html

Грузию нельзя наказывать за результаты выборов, заявил МИД Люксембурга

Грузию нельзя наказывать за результаты выборов, заявил МИД Люксембурга - РИА Новости, 16.12.2024

Грузию нельзя наказывать за результаты выборов, заявил МИД Люксембурга

Глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель уверен, что Грузию нельзя наказывать за результаты выборов "просто потому, что они не нравятся ЕС". РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T11:31

2024-12-16T11:31

2024-12-16T11:42

в мире

грузия

люксембург (округ)

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0e/1989191019_0:83:3077:1814_1920x0_80_0_0_abbf60438ea7a013d0344680a2f1df03.jpg

БРЮССЕЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель уверен, что Грузию нельзя наказывать за результаты выборов "просто потому, что они не нравятся ЕС".Министр в понедельник принимает участие в заседании глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе, где, в том числе, обсуждаются возможные санкции против Тбилиси."Когда мы говорим, что мы должны ввести санкции за выборы, то я, в первую очередь, нуждаюсь в том, чтобы услышать, были ли нарушения. Потому что, честно говоря, там были сотни и сотни наблюдателей. И для меня важно, были ли нарушения или нет. Мы не можем наказывать просто потому, что нам не нравятся результаты", - сказал Беттель перед началом встречи.

https://ria.ru/20241215/gosduma-1989268732.html

грузия

люксембург (округ)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, грузия, люксембург (округ), евросоюз