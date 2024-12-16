https://ria.ru/20241216/gruziya-1989387543.html
В ЕС обсуждают санкции против грузинских политиков
В ЕС обсуждают санкции против грузинских политиков - РИА Новости, 16.12.2024
В ЕС обсуждают санкции против грузинских политиков
В ЕС уже обсуждают персональные санкции против ряда политиков Грузии, но пока единогласного мнения всех 27 членов сообщества по списку нет, сообщила глава... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T10:27
2024-12-16T10:27
2024-12-16T10:41
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грузия
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БРЮССЕЛЬ, 16 дек – РИА Новости. В ЕС уже обсуждают персональные санкции против ряда политиков Грузии, но пока единогласного мнения всех 27 членов сообщества по списку нет, сообщила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас перед началом в Брюсселе заседания европейских министров иностранных дел."Мы обсудим последствия для правительства Грузии за использование репрессий против оппозиции, другие инструменты, к которым они прибегают. С одной стороны, обсуждаются санкции, с другой - ограничение безвизового режима... Санкционный лист уже обсуждается, но единогласного мнения по нему мы пока не имеем", - сказала она.Ранее сообщалось, что главы МИД стран ЕС обсудят 16 декабря возможные меры, включающие персональные санкции и возможное введение виз для обладателей дипломатических и служебных паспортов, в ответ на выборы в Грузии и решение Тбилиси отложить до 2028 года переговоры о членстве в Евросоюзе.
https://ria.ru/20241216/gruziya-1989376331.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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евросоюз, в мире, грузия
В ЕС обсуждают санкции против грузинских политиков
Каллас заявила, что в ЕС обсуждают санкции против некоторых грузинских политиков
БРЮССЕЛЬ, 16 дек – РИА Новости. В ЕС уже обсуждают персональные санкции против ряда политиков Грузии, но пока единогласного мнения всех 27 членов сообщества по списку нет, сообщила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас перед началом в Брюсселе заседания европейских министров иностранных дел.
"Мы обсудим последствия для правительства Грузии
за использование репрессий против оппозиции, другие инструменты, к которым они прибегают. С одной стороны, обсуждаются санкции, с другой - ограничение безвизового режима... Санкционный лист уже обсуждается, но единогласного мнения по нему мы пока не имеем", - сказала она.
Ранее сообщалось, что главы МИД стран ЕС обсудят 16 декабря возможные меры, включающие персональные санкции и возможное введение виз для обладателей дипломатических и служебных паспортов, в ответ на выборы в Грузии и решение Тбилиси отложить до 2028 года переговоры о членстве в Евросоюзе.