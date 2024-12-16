https://ria.ru/20241216/gruziya-1989387543.html

В ЕС обсуждают санкции против грузинских политиков

В ЕС обсуждают санкции против грузинских политиков - РИА Новости, 16.12.2024

В ЕС обсуждают санкции против грузинских политиков

В ЕС уже обсуждают персональные санкции против ряда политиков Грузии, но пока единогласного мнения всех 27 членов сообщества по списку нет, сообщила глава... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T10:27

2024-12-16T10:27

2024-12-16T10:41

евросоюз

в мире

грузия

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БРЮССЕЛЬ, 16 дек – РИА Новости. В ЕС уже обсуждают персональные санкции против ряда политиков Грузии, но пока единогласного мнения всех 27 членов сообщества по списку нет, сообщила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас перед началом в Брюсселе заседания европейских министров иностранных дел."Мы обсудим последствия для правительства Грузии за использование репрессий против оппозиции, другие инструменты, к которым они прибегают. С одной стороны, обсуждаются санкции, с другой - ограничение безвизового режима... Санкционный лист уже обсуждается, но единогласного мнения по нему мы пока не имеем", - сказала она.Ранее сообщалось, что главы МИД стран ЕС обсудят 16 декабря возможные меры, включающие персональные санкции и возможное введение виз для обладателей дипломатических и служебных паспортов, в ответ на выборы в Грузии и решение Тбилиси отложить до 2028 года переговоры о членстве в Евросоюзе.

https://ria.ru/20241216/gruziya-1989376331.html

грузия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

евросоюз, в мире, грузия