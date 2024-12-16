https://ria.ru/20241216/gosavtoinspektsiya-1989411081.html

Госавтоинспекция: из-за ошибок в выборе скорости происходит пятая часть ДТП

Госавтоинспекция: из-за ошибок в выборе скорости происходит пятая часть ДТП - РИА Новости, 16.12.2024

Госавтоинспекция: из-за ошибок в выборе скорости происходит пятая часть ДТП

Водители должны следить за выбором безопасной скорости движения, так как ее неправильный выбор – это одна из наиболее частых причин совершения... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T12:27

2024-12-16T12:27

2024-12-16T12:27

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Водители должны следить за выбором безопасной скорости движения, так как ее неправильный выбор – это одна из наиболее частых причин совершения дорожно-транспортных происшествий, в том числе и с тяжелыми последствиями, сообщает Госавтоинспекция МВД России. В ведомстве уточнили, что последствия подобных действий на дороге способны привести к столкновению транспортных средств, наездам на пешеходов и препятствия, а также съезду автомобиля за пределы проезжей части. По оперативным данным, за 11 месяцев текущего года одним из самых распространенных видов нарушений ПДД, которые привели к автоавариям, стало несоответствие скорости конкретным условиям движения. Так, например, из-за превышения установленной скорости движения с января по ноябрь 2024 года зафиксировано более 2 тысяч ДТП, в которых погибли 444 человека, более 2,5 тысячи получили ранения различной степени тяжести. "Определяя скорость движения транспортного средства, водитель должен опираться не только на требования дорожных знаков и разметки, но и на другие факторы. Один из них – погодные условия и сопряженные с этим факторы – видимость, состояние дорожного полотна, сильный ветер, гололед и многое другое. Неверный расчет, ослабление бдительности, игнорирование требований ПДД могут привести к тяжелым и нередко необратимым последствиям", – отметил начальник отдела пропаганды Госавтоинспекции МВД России Сергей Хранцкевич. Он также уточнил, что большое значение при выборе оптимальной безопасной скорости движения имеет интенсивность трафика. Водитель должен видеть и контролировать всю обстановку вокруг себя, понимать, что происходит, прогнозировать действия других участников дорожного движения, принимать своевременные решения. Если какое-либо действие получается плохо или кажется автомобилисту невыполнимым в момент движения – значит, скорость, с которой он двигается, выбрана неправильно, и он должен снизить ее вплоть до полной обстановки. Материал создан в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные качественные дороги".

https://ria.ru/20241127/gosavtoinspektsiya-1985868958.html

https://ria.ru/20240923/gosavtoinspektsiya-1973126155.html

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общество, авто, дтп