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Госавтоинспекция: из-за ошибок в выборе скорости происходит пятая часть ДТП - РИА Новости, 16.12.2024
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12:27 16.12.2024
https://ria.ru/20241216/gosavtoinspektsiya-1989411081.html
Госавтоинспекция: из-за ошибок в выборе скорости происходит пятая часть ДТП
Госавтоинспекция: из-за ошибок в выборе скорости происходит пятая часть ДТП - РИА Новости, 16.12.2024
Госавтоинспекция: из-за ошибок в выборе скорости происходит пятая часть ДТП
Водители должны следить за выбором безопасной скорости движения, так как ее неправильный выбор – это одна из наиболее частых причин совершения... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T12:27
2024-12-16T12:27
общество
авто
дтп
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Водители должны следить за выбором безопасной скорости движения, так как ее неправильный выбор – это одна из наиболее частых причин совершения дорожно-транспортных происшествий, в том числе и с тяжелыми последствиями, сообщает Госавтоинспекция МВД России. В ведомстве уточнили, что последствия подобных действий на дороге способны привести к столкновению транспортных средств, наездам на пешеходов и препятствия, а также съезду автомобиля за пределы проезжей части. По оперативным данным, за 11 месяцев текущего года одним из самых распространенных видов нарушений ПДД, которые привели к автоавариям, стало несоответствие скорости конкретным условиям движения. Так, например, из-за превышения установленной скорости движения с января по ноябрь 2024 года зафиксировано более 2 тысяч ДТП, в которых погибли 444 человека, более 2,5 тысячи получили ранения различной степени тяжести. "Определяя скорость движения транспортного средства, водитель должен опираться не только на требования дорожных знаков и разметки, но и на другие факторы. Один из них – погодные условия и сопряженные с этим факторы – видимость, состояние дорожного полотна, сильный ветер, гололед и многое другое. Неверный расчет, ослабление бдительности, игнорирование требований ПДД могут привести к тяжелым и нередко необратимым последствиям", – отметил начальник отдела пропаганды Госавтоинспекции МВД России Сергей Хранцкевич. Он также уточнил, что большое значение при выборе оптимальной безопасной скорости движения имеет интенсивность трафика. Водитель должен видеть и контролировать всю обстановку вокруг себя, понимать, что происходит, прогнозировать действия других участников дорожного движения, принимать своевременные решения. Если какое-либо действие получается плохо или кажется автомобилисту невыполнимым в момент движения – значит, скорость, с которой он двигается, выбрана неправильно, и он должен снизить ее вплоть до полной обстановки. Материал создан в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные качественные дороги".
https://ria.ru/20241127/gosavtoinspektsiya-1985868958.html
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общество, авто, дтп
Общество, Авто, ДТП
Госавтоинспекция: из-за ошибок в выборе скорости происходит пятая часть ДТП

Госавтоинспекция: водители должны следить за выбором скорости движения

© Фото : Госавтоинспекция МВД РоссииИз-за ошибок в выборе скорости происходит пятая часть ДТП
Из-за ошибок в выборе скорости происходит пятая часть ДТП - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© Фото : Госавтоинспекция МВД России
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Водители должны следить за выбором безопасной скорости движения, так как ее неправильный выбор – это одна из наиболее частых причин совершения дорожно-транспортных происшествий, в том числе и с тяжелыми последствиями, сообщает Госавтоинспекция МВД России.
В ведомстве уточнили, что последствия подобных действий на дороге способны привести к столкновению транспортных средств, наездам на пешеходов и препятствия, а также съезду автомобиля за пределы проезжей части.
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По оперативным данным, за 11 месяцев текущего года одним из самых распространенных видов нарушений ПДД, которые привели к автоавариям, стало несоответствие скорости конкретным условиям движения. Так, например, из-за превышения установленной скорости движения с января по ноябрь 2024 года зафиксировано более 2 тысяч ДТП, в которых погибли 444 человека, более 2,5 тысячи получили ранения различной степени тяжести.
"Определяя скорость движения транспортного средства, водитель должен опираться не только на требования дорожных знаков и разметки, но и на другие факторы. Один из них – погодные условия и сопряженные с этим факторы – видимость, состояние дорожного полотна, сильный ветер, гололед и многое другое. Неверный расчет, ослабление бдительности, игнорирование требований ПДД могут привести к тяжелым и нередко необратимым последствиям", – отметил начальник отдела пропаганды Госавтоинспекции МВД России Сергей Хранцкевич.
Он также уточнил, что большое значение при выборе оптимальной безопасной скорости движения имеет интенсивность трафика.
Водитель должен видеть и контролировать всю обстановку вокруг себя, понимать, что происходит, прогнозировать действия других участников дорожного движения, принимать своевременные решения. Если какое-либо действие получается плохо или кажется автомобилисту невыполнимым в момент движения – значит, скорость, с которой он двигается, выбрана неправильно, и он должен снизить ее вплоть до полной обстановки.
Материал создан в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные качественные дороги".
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