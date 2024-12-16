Рейтинг@Mail.ru
В Египте обвинили Израиль в отсутствии желания достичь мира в регионе - РИА Новости, 16.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:05 16.12.2024
https://ria.ru/20241216/golany-1989351448.html
В Египте обвинили Израиль в отсутствии желания достичь мира в регионе
В Египте обвинили Израиль в отсутствии желания достичь мира в регионе - РИА Новости, 16.12.2024
В Египте обвинили Израиль в отсутствии желания достичь мира в регионе
Планы Израиля по расширению поселений на оккупированных Голанских высотах отражают отсутствие у него желания достичь справедливого мира в регионе, заявило... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T01:05
2024-12-16T01:05
в мире
израиль
сирия
голанские высоты
биньямин нетаньяху
исраэль кац
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988835639_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3d5ea5989e1c996ac26429d5277f9c41.jpg
КАИР, 16 дек - РИА Новости. Планы Израиля по расширению поселений на оккупированных Голанских высотах отражают отсутствие у него желания достичь справедливого мира в регионе, заявило министерство иностранных дел Египта. Ранее правительство израильского премьера Биньямина Нетаньяху единогласно одобрило план по развитию Голанских высот, который включает укрепление местных поселений и удвоение численности поселенцев в этом регионе. "Египет считает израильские планы по расширению поселений на оккупированных сирийских Голанах нарушением международного права, навязыванием политики свершившегося факта. Они (планы – ред.) отражают отсутствие у Израиля желания достичь справедливого мира в регионе", - говорится в заявлении МИД Египта. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в настоящее время активно укрепляет оборону на сирийской части Голанских высот на фоне смены власти в Сирии. Ранее в декабре Нетаньяху заявил, что соглашение о разъединении сил с Сирией на Голанских высотах, достигнутое вскоре после войны Судного дня 1973 года, утратило силу, так как сирийские военные покинули свои позиции. Премьер подчеркнул, что вместе с министром обороны и при полной поддержке кабинета министров он отдал приказ ЦАХАЛ занять зону разграничения и контролирующие её позиции. Министр обороны Исраэль Кац в свою очередь отдал приказ армейским подразделениям подготовиться к зимовке на сирийской части Голанских высот. Параллельно с взятием под контроль буферной зоны на Голанских высотах израильская авиация провела на минувшей неделе масштабную воздушную операцию по ликвидации военного потенциала вооруженных сил Сирии. В ЦАХАЛ сообщали о практически полной ликвидации сирийской системы ПВО, флота Сирии, уничтожении десятков военных объектов, в том числе оружейных заводов, авиабаз, подземных комплексов и стратегических запасов ракет. В руководстве еврейского государства заявляли, что это сделано с целью предотвратить попадание этих вооружений в руки тех, кто может его использовать против Израиля. Голанские высоты до 1967 года входили в состав Сирии. В ходе Шестидневной войны израильские войска заняли эту территорию, по итогам войны Судного дня (1973 год) стороны заключили соглашение о перемирии и разъединении войск. В 1974 году на Голанских высотах появилась миротворческие посты ООН. Пограничная линия с сирийской стороны получила название "Браво", со стороны Израиля проходит линия "Альфа".
https://ria.ru/20241215/netanjahu-1989335751.html
https://ria.ru/20241214/khamas-1989246502.html
https://ria.ru/20241214/siriya-1989267763.html
израиль
сирия
голанские высоты
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988835639_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_2e2d719afbe4b185f5890f5b88dc2065.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сирия, голанские высоты, биньямин нетаньяху, исраэль кац, оон
В мире, Израиль, Сирия, Голанские высоты, Биньямин Нетаньяху, Исраэль Кац, ООН
В Египте обвинили Израиль в отсутствии желания достичь мира в регионе

МИД Египта: планы Израиля по Голанам отражают отсутствие желания достичь мира

© AP Photo / Matias DelacroixИзраильские военные в районе Голанских высот
Израильские военные в районе Голанских высот - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© AP Photo / Matias Delacroix
Израильские военные в районе Голанских высот. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАИР, 16 дек - РИА Новости. Планы Израиля по расширению поселений на оккупированных Голанских высотах отражают отсутствие у него желания достичь справедливого мира в регионе, заявило министерство иностранных дел Египта.
Ранее правительство израильского премьера Биньямина Нетаньяху единогласно одобрило план по развитию Голанских высот, который включает укрепление местных поселений и удвоение численности поселенцев в этом регионе.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
Нетаньяху заявил о множестве угроз для Израиля
15 декабря, 20:49
"Египет считает израильские планы по расширению поселений на оккупированных сирийских Голанах нарушением международного права, навязыванием политики свершившегося факта. Они (планы – ред.) отражают отсутствие у Израиля желания достичь справедливого мира в регионе", - говорится в заявлении МИД Египта.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в настоящее время активно укрепляет оборону на сирийской части Голанских высот на фоне смены власти в Сирии.
Ранее в декабре Нетаньяху заявил, что соглашение о разъединении сил с Сирией на Голанских высотах, достигнутое вскоре после войны Судного дня 1973 года, утратило силу, так как сирийские военные покинули свои позиции. Премьер подчеркнул, что вместе с министром обороны и при полной поддержке кабинета министров он отдал приказ ЦАХАЛ занять зону разграничения и контролирующие её позиции. Министр обороны Исраэль Кац в свою очередь отдал приказ армейским подразделениям подготовиться к зимовке на сирийской части Голанских высот.
Флаг движения ХАМАС - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
ХАМАС обвинило Израиль в нанесении удара по месту содержания пленных
14 декабря, 19:34
Параллельно с взятием под контроль буферной зоны на Голанских высотах израильская авиация провела на минувшей неделе масштабную воздушную операцию по ликвидации военного потенциала вооруженных сил Сирии. В ЦАХАЛ сообщали о практически полной ликвидации сирийской системы ПВО, флота Сирии, уничтожении десятков военных объектов, в том числе оружейных заводов, авиабаз, подземных комплексов и стратегических запасов ракет. В руководстве еврейского государства заявляли, что это сделано с целью предотвратить попадание этих вооружений в руки тех, кто может его использовать против Израиля.
Голанские высоты до 1967 года входили в состав Сирии. В ходе Шестидневной войны израильские войска заняли эту территорию, по итогам войны Судного дня (1973 год) стороны заключили соглашение о перемирии и разъединении войск. В 1974 году на Голанских высотах появилась миротворческие посты ООН. Пограничная линия с сирийской стороны получила название "Браво", со стороны Израиля проходит линия "Альфа".
Боевики сбрасывают флаг Сирийской Арабской Республики с правительственного здания в Саламии, Сирия - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
Израиль и Иордания провели секретные переговоры по Сирии, сообщил Axios
14 декабря, 23:48
 
В миреИзраильСирияГоланские высотыБиньямин НетаньяхуИсраэль КацООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала