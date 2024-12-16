https://ria.ru/20241216/golany-1989351448.html

В Египте обвинили Израиль в отсутствии желания достичь мира в регионе

В Египте обвинили Израиль в отсутствии желания достичь мира в регионе - РИА Новости, 16.12.2024

В Египте обвинили Израиль в отсутствии желания достичь мира в регионе

Планы Израиля по расширению поселений на оккупированных Голанских высотах отражают отсутствие у него желания достичь справедливого мира в регионе, заявило... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T01:05

2024-12-16T01:05

2024-12-16T01:05

в мире

израиль

сирия

голанские высоты

биньямин нетаньяху

исраэль кац

оон

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КАИР, 16 дек - РИА Новости. Планы Израиля по расширению поселений на оккупированных Голанских высотах отражают отсутствие у него желания достичь справедливого мира в регионе, заявило министерство иностранных дел Египта. Ранее правительство израильского премьера Биньямина Нетаньяху единогласно одобрило план по развитию Голанских высот, который включает укрепление местных поселений и удвоение численности поселенцев в этом регионе. "Египет считает израильские планы по расширению поселений на оккупированных сирийских Голанах нарушением международного права, навязыванием политики свершившегося факта. Они (планы – ред.) отражают отсутствие у Израиля желания достичь справедливого мира в регионе", - говорится в заявлении МИД Египта. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в настоящее время активно укрепляет оборону на сирийской части Голанских высот на фоне смены власти в Сирии. Ранее в декабре Нетаньяху заявил, что соглашение о разъединении сил с Сирией на Голанских высотах, достигнутое вскоре после войны Судного дня 1973 года, утратило силу, так как сирийские военные покинули свои позиции. Премьер подчеркнул, что вместе с министром обороны и при полной поддержке кабинета министров он отдал приказ ЦАХАЛ занять зону разграничения и контролирующие её позиции. Министр обороны Исраэль Кац в свою очередь отдал приказ армейским подразделениям подготовиться к зимовке на сирийской части Голанских высот. Параллельно с взятием под контроль буферной зоны на Голанских высотах израильская авиация провела на минувшей неделе масштабную воздушную операцию по ликвидации военного потенциала вооруженных сил Сирии. В ЦАХАЛ сообщали о практически полной ликвидации сирийской системы ПВО, флота Сирии, уничтожении десятков военных объектов, в том числе оружейных заводов, авиабаз, подземных комплексов и стратегических запасов ракет. В руководстве еврейского государства заявляли, что это сделано с целью предотвратить попадание этих вооружений в руки тех, кто может его использовать против Израиля. Голанские высоты до 1967 года входили в состав Сирии. В ходе Шестидневной войны израильские войска заняли эту территорию, по итогам войны Судного дня (1973 год) стороны заключили соглашение о перемирии и разъединении войск. В 1974 году на Голанских высотах появилась миротворческие посты ООН. Пограничная линия с сирийской стороны получила название "Браво", со стороны Израиля проходит линия "Альфа".

https://ria.ru/20241215/netanjahu-1989335751.html

https://ria.ru/20241214/khamas-1989246502.html

https://ria.ru/20241214/siriya-1989267763.html

израиль

сирия

голанские высоты

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в мире, израиль, сирия, голанские высоты, биньямин нетаньяху, исраэль кац, оон