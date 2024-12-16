В Египте обвинили Израиль в отсутствии желания достичь мира в регионе
МИД Египта: планы Израиля по Голанам отражают отсутствие желания достичь мира
© AP Photo / Matias DelacroixИзраильские военные в районе Голанских высот
© AP Photo / Matias Delacroix
Израильские военные в районе Голанских высот. Архивное фото
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КАИР, 16 дек - РИА Новости. Планы Израиля по расширению поселений на оккупированных Голанских высотах отражают отсутствие у него желания достичь справедливого мира в регионе, заявило министерство иностранных дел Египта.
Ранее правительство израильского премьера Биньямина Нетаньяху единогласно одобрило план по развитию Голанских высот, который включает укрепление местных поселений и удвоение численности поселенцев в этом регионе.
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"Египет считает израильские планы по расширению поселений на оккупированных сирийских Голанах нарушением международного права, навязыванием политики свершившегося факта. Они (планы – ред.) отражают отсутствие у Израиля желания достичь справедливого мира в регионе", - говорится в заявлении МИД Египта.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в настоящее время активно укрепляет оборону на сирийской части Голанских высот на фоне смены власти в Сирии.
Ранее в декабре Нетаньяху заявил, что соглашение о разъединении сил с Сирией на Голанских высотах, достигнутое вскоре после войны Судного дня 1973 года, утратило силу, так как сирийские военные покинули свои позиции. Премьер подчеркнул, что вместе с министром обороны и при полной поддержке кабинета министров он отдал приказ ЦАХАЛ занять зону разграничения и контролирующие её позиции. Министр обороны Исраэль Кац в свою очередь отдал приказ армейским подразделениям подготовиться к зимовке на сирийской части Голанских высот.
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Параллельно с взятием под контроль буферной зоны на Голанских высотах израильская авиация провела на минувшей неделе масштабную воздушную операцию по ликвидации военного потенциала вооруженных сил Сирии. В ЦАХАЛ сообщали о практически полной ликвидации сирийской системы ПВО, флота Сирии, уничтожении десятков военных объектов, в том числе оружейных заводов, авиабаз, подземных комплексов и стратегических запасов ракет. В руководстве еврейского государства заявляли, что это сделано с целью предотвратить попадание этих вооружений в руки тех, кто может его использовать против Израиля.
Голанские высоты до 1967 года входили в состав Сирии. В ходе Шестидневной войны израильские войска заняли эту территорию, по итогам войны Судного дня (1973 год) стороны заключили соглашение о перемирии и разъединении войск. В 1974 году на Голанских высотах появилась миротворческие посты ООН. Пограничная линия с сирийской стороны получила название "Браво", со стороны Израиля проходит линия "Альфа".