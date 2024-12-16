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В Германии четыре человека заразились новым штаммом оспы обезьян - РИА Новости, 16.12.2024
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15:37 16.12.2024
https://ria.ru/20241216/germanija-1989484678.html
В Германии четыре человека заразились новым штаммом оспы обезьян
В Германии четыре человека заразились новым штаммом оспы обезьян - РИА Новости, 16.12.2024
В Германии четыре человека заразились новым штаммом оспы обезьян
Четверо членов одной семьи, в том числе двое детей, заразились новым штаммом оспы обезьян в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия в Германии, сообщает... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T15:37
2024-12-16T15:37
германия
северный рейн-вестфалия
африка
тедрос адханом гебрейесус
воз
в мире
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Четверо членов одной семьи, в том числе двое детей, заразились новым штаммом оспы обезьян в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия в Германии, сообщает телеканал WDR. "На выходных в районе Рейниш-Бергиш (в Северном Рейне-Вестфалии - ред.) был зарегистрирован первый случай (заражения - ред.) новым штаммом оспы обезьян. Пострадала семья. Администрация района исходит из того, что один из членов семьи заразился новым вариантом вируса... во время поездки в Африку", - говорится в публикации на сайте портала. Отмечается, что после поездки на другой континент, где пострадавший тесно взаимодействовал с местными жителями, он заразил трех членов своей семьи, причем двое из них - дети. Местные власти по договоренности с институтом имени Роберта Коха определили круг лиц, контактировавших с заболевшими. Тем не менее, им пока нет необходимости находиться на карантине, в отличие от заразившихся, считают в администрации. Впервые о новом штамме в Германии заговорили в конце октября, когда был зарегистрирован первый случай заражения в стране. Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян в Африке чрезвычайной ситуацией эпидемиологического характера в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Африканский центр по профилактике и контролю заболеваний (CDC) 13 августа объявил чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения в связи со вспышкой заболеваемости оспой обезьян на континенте и призвал международное сообщество помочь в сборе порядка 2 миллионов доз вакцины. Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи - сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления - корочки, а когда они отпадают - рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.
https://ria.ru/20241129/velikobritanija-1986460373.html
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германия, северный рейн-вестфалия, африка, тедрос адханом гебрейесус, воз, в мире
Германия, Северный Рейн-Вестфалия, Африка, Тедрос Адханом Гебрейесус, ВОЗ, В мире
В Германии четыре человека заразились новым штаммом оспы обезьян

WDR: в Германии четверо членов одной семьи заразились новым штаммом оспы обезьян

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВрачи
Врачи - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Четверо членов одной семьи, в том числе двое детей, заразились новым штаммом оспы обезьян в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия в Германии, сообщает телеканал WDR.
"На выходных в районе Рейниш-Бергиш (в Северном Рейне-Вестфалии - ред.) был зарегистрирован первый случай (заражения - ред.) новым штаммом оспы обезьян. Пострадала семья. Администрация района исходит из того, что один из членов семьи заразился новым вариантом вируса... во время поездки в Африку", - говорится в публикации на сайте портала.
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Отмечается, что после поездки на другой континент, где пострадавший тесно взаимодействовал с местными жителями, он заразил трех членов своей семьи, причем двое из них - дети. Местные власти по договоренности с институтом имени Роберта Коха определили круг лиц, контактировавших с заболевшими. Тем не менее, им пока нет необходимости находиться на карантине, в отличие от заразившихся, считают в администрации.
Впервые о новом штамме в Германии заговорили в конце октября, когда был зарегистрирован первый случай заражения в стране.
Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян в Африке чрезвычайной ситуацией эпидемиологического характера в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.
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Африканский центр по профилактике и контролю заболеваний (CDC) 13 августа объявил чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения в связи со вспышкой заболеваемости оспой обезьян на континенте и призвал международное сообщество помочь в сборе порядка 2 миллионов доз вакцины.
Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи - сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления - корочки, а когда они отпадают - рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.
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