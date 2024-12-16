https://ria.ru/20241216/germanija-1989484678.html

В Германии четыре человека заразились новым штаммом оспы обезьян

В Германии четыре человека заразились новым штаммом оспы обезьян - РИА Новости, 16.12.2024

В Германии четыре человека заразились новым штаммом оспы обезьян

Четверо членов одной семьи, в том числе двое детей, заразились новым штаммом оспы обезьян в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия в Германии, сообщает... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T15:37

2024-12-16T15:37

2024-12-16T15:37

германия

северный рейн-вестфалия

африка

тедрос адханом гебрейесус

воз

в мире

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Четверо членов одной семьи, в том числе двое детей, заразились новым штаммом оспы обезьян в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия в Германии, сообщает телеканал WDR. "На выходных в районе Рейниш-Бергиш (в Северном Рейне-Вестфалии - ред.) был зарегистрирован первый случай (заражения - ред.) новым штаммом оспы обезьян. Пострадала семья. Администрация района исходит из того, что один из членов семьи заразился новым вариантом вируса... во время поездки в Африку", - говорится в публикации на сайте портала. Отмечается, что после поездки на другой континент, где пострадавший тесно взаимодействовал с местными жителями, он заразил трех членов своей семьи, причем двое из них - дети. Местные власти по договоренности с институтом имени Роберта Коха определили круг лиц, контактировавших с заболевшими. Тем не менее, им пока нет необходимости находиться на карантине, в отличие от заразившихся, считают в администрации. Впервые о новом штамме в Германии заговорили в конце октября, когда был зарегистрирован первый случай заражения в стране. Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян в Африке чрезвычайной ситуацией эпидемиологического характера в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Африканский центр по профилактике и контролю заболеваний (CDC) 13 августа объявил чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения в связи со вспышкой заболеваемости оспой обезьян на континенте и призвал международное сообщество помочь в сборе порядка 2 миллионов доз вакцины. Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи - сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления - корочки, а когда они отпадают - рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.

https://ria.ru/20241129/velikobritanija-1986460373.html

https://ria.ru/20241117/ospa-1984216121.html

https://ria.ru/20240923/ospa-1974263089.html

германия

северный рейн-вестфалия

африка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

германия, северный рейн-вестфалия, африка, тедрос адханом гебрейесус, воз, в мире