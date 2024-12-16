https://ria.ru/20241216/gerasimov-1989480611.html
Путин на коллегии Минобороны России пообщался с Герасимовым
Путин на коллегии Минобороны России пообщался с Герасимовым - РИА Новости, 16.12.2024
Путин на коллегии Минобороны России пообщался с Герасимовым
Президент России Владимир Путин в ходе заседания коллегии Минобороны РФ пообщался с главой Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T15:28
2024-12-16T15:28
2024-12-16T15:30
россия
владимир путин
валерий герасимов
андрей белоусов
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе заседания коллегии Минобороны РФ пообщался с главой Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым. В понедельник Путин принял участие в расширенном заседании коллегии Минобороны РФ, где предложил обсудить задачи по укреплению обороноспособности страны и дальнейшему развитию Вооруженных сил России. Во время доклада министра обороны РФ Андрея Белоусова Путин переговорил с главой Генштаба Валерием Герасимовым, который сидел рядом с главой государства.
https://ria.ru/20241216/putin-1989458571.html
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россия, владимир путин, валерий герасимов, андрей белоусов
Россия, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Андрей Белоусов
Путин на коллегии Минобороны России пообщался с Герасимовым
Путин на коллегии Минобороны пообщался с главой Генштаба ВС России Герасимовым