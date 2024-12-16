Израиль и ХАМАС достигли прогресса в переговорах по Газе, пишут СМИ
Израиль и ХАМАС достигли прогресса в переговорах по урегулированию в Газе
© AP Photo / Ramez HabboubДым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара
© AP Photo / Ramez Habboub
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 дек - РИА Новости. Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли прогресса в переговорах по урегулированию кризиса в секторе Газа, однако количество израильских заложников, которых должны освободить в рамках начального этапа сделки согласовать до сих пор не удалось, сообщил портал Ynet со ссылкой на информированный источник в ХАМАС.
"В переговорах достигнут беспрецедентный прогресс, но окончательное решение остаётся за (израильским премьером Биньямином - ред.) Нетаньяху", - приводит портал слова источника в палестинском движении.
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Ynet отмечает, что представители ХАМАС просят не разглашать всех деталей соглашения, однако отмечают, что движение пошло на уступки в вопросах касательно присутствия израильских сил в Филадельфийском коридоре и на КПП "Рафах" на границе анклава и Египта. Источник добавил, что огромное давление на ХАМАС было оказано со стороны Египта и Катара, которые выступают посредниками в переговорах.
По данным портала, сделка будет состоять из нескольких этапов, первым из которых будет освобождение пленных израильтян в обмен на семинедельное прекращение огня. По имеющимся оценкам, стороны могут прийти к соглашению "в течение нескольких недель".
С момента реализации первой сделки с ХАМАС по освобождению заложников прошло уже более года, и с тех пор стороны с разной степенью интенсивности вели переговоры через посредников о судьбе оставшихся заложников и палестинского анклава в целом. На прошлой неделе делегации переговорщиков от Израиля и ХАМАС посетили Каир.
Седьмого октября 2023 года, во время атаки ХАМАС на южные поселения Израиля, радикалы захватили в плен более 250 человек и забрали их в сектор Газа. По израильским данным, в плену у ХАМАС до сих пор остается 100 человек, включая тех, кого считают погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были возвращены 155 человек, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из сектора. Заложники, включая женщин, детей и пожилых людей, находятся в плену уже более 14 месяцев. Среди удерживаемых в плену заложников есть также двое с гражданством РФ.
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