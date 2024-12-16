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Фильм "Баба Яга спасает Новый год": новогоднее фэнтези для всей семьи

Баба Яга спасает Новый год 2024: актеры, сюжет фильма, дата выхода, трейлер

Фильм "Баба Яга спасает Новый год": новогоднее фэнтези для всей семьи

Фильм "Баба Яга спасает Новый год" – это зрелищная сказка для всей семьи о противостоянии Снежной Королевы и Деда Мороза, которому помогают Баба Яга,... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T16:12

2024-12-16T16:12

2024-12-16T16:12

дед мороз

фильм

новый год

семья

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Фильм "Баба Яга спасает Новый год" – это зрелищная сказка для всей семьи о противостоянии Снежной Королевы и Деда Мороза, которому помогают Баба Яга, Марья-искусница, Иван Царевич и другие сказочные персонажи. Их ждет захватывающее путешествие, полное приключений и неожиданных поворотов. Когда кино выйдет на большие экраны: дата выхода премьеры в российских кинотеатрах в 2024 году, актеры, исполнившие главные роли, сюжет и мнение эксперта, – в материале РИА Новости.Фильм Баба Яга спасает Новый годКинокартина "Баба Яга спасает Новый год", вышедшая в российских кинотеатрах в середине декабря 2024 года, выступает преемником фильма "Баба Яга спасает мир" 2023 года. Кинолента снята в жанре семейного фэнтези. "Прошлогодняя кинолента вошла в топ-10 лидеров проката 2023 года и собрала более 600 миллионов рублей. В кинотеатрах её посмотрели около 2,5 миллионов зрителей. Очевидно, что успех вдохновил создателей первого фильма и дал импульс к созданию второго", – комментирует Мария Ламар, режиссер, продюсер, кандидат экономических наук.Дата выходаКинематографисты радуют россиян продолжением популярных новогодних картин. Одна из лент – "Баба Яга спасает Новый год" вышла в прокат 12 декабря 2024 года.Режиссеры: Армен Ананикян, Карен ЗахаровСценаристы: Ара Оганесян, Евгений Вихарев, Анна Домрачева, Артур Погорелов, Давид ГалустянПродолжительность: 1 час 39 минутТрейлерАктерыАктерский состав впечатляет. Бабу Ягу, как и в прошлом фильме, играет Людмила Артемьева. Юлия Такшина воплощает образ Снежной Королевы. Мужской состав киноленты представлен Артемом Ткаченко, Яном Цапником, Сергеем Никоненко, Романом Постоваловым.В картине также снялись: Глафира Тарханова, Олеся Железняк, Алексей Сошин, Софья Шуткина и другие.СюжетСогласно сюжету фильма, перед героями стоит нелегкий вызов. По словам Марии Ламар, коварная Снежная Королева, заточенная в волшебный посох бывшим другом Дедом Морозом, невольно высвобождается из оков благодаря случайным действиям мальчика Юры. Наполненная жаждой мести, Снежная Королева намеревается заморозить весь мир накануне Нового года, но Баба Яга решает помешать коварным планам. Чтобы вызволить Деда Мороза изо льда старушке необходимо сварить зелье с пером Жар-Птицы. А чтобы достать перо, Бабе-Яге предстоит встреча с Судьбой – ее родной матерью. Ядвига – настоящее имя Бабы Яги – откроется перед зрителями с иной стороны. Заключительная сцена фильма дает намек на то, что Снежная королева и Баба Яга встретятся вновь.Рецензия"Фильм получился невероятно добрым, смешным. Создателям прекрасно удалось подружить традиционную русскую мифологию с современным миром. Отдельно стоит упомянуть спецэффекты и визуальные решения в фильме. Каждый кадр сделан с большим вкусом и точно впечатлит не только взрослых, но и родителей. Персонажи фильма и сам сюжет кажутся знакомыми и родными, ведь они с детства встроены в наше ДНК, и мы сопереживаем, волнуемся, смеемся и плачем вместе с главными героями", – говорит Мария Ламар.Отзыв экспертаВ преддверии главного зимнего праздника фильм "Баба Яга спасает Новый год" будет отличным выбором для семейного времяпрепровождения. По мнению Марии Ламар, общие сборы киноленты наверняка перешагнут уровень в полмиллиарда рублей. Билеты на этот фильм станут отличным Новогодним подарком, впечатлений от которого хватит надолго.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Баба Яга спасает Новый год": новогоднее фэнтези для всей семьи "Баба Яга спасает Новый год": новогоднее фэнтези для всей семьи 2024-12-16T16:12 true PT1M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дед мороз, фильм, новый год, семья