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Премьера "Баба Яга спасает Новый год" возглавила кинопрокат в России - РИА Новости, 16.12.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
01:30 16.12.2024
https://ria.ru/20241216/film-1989352202.html
Премьера "Баба Яга спасает Новый год" возглавила кинопрокат в России
Премьера "Баба Яга спасает Новый год" возглавила кинопрокат в России - РИА Новости, 16.12.2024
Премьера "Баба Яга спасает Новый год" возглавила кинопрокат в России
Премьера "Баба Яга спасает Новый год" с Людмилой Артемьевой в главной роли возглавила кинопрокат, заработав 162,2 миллиона рублей в РФ и СНГ за минувшие... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T01:30
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Премьера "Баба Яга спасает Новый год" с Людмилой Артемьевой в главной роли возглавила кинопрокат, заработав 162,2 миллиона рублей в РФ и СНГ за минувшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com. На второе место опустился прежний лидер - триквел "Приключения Паддингтона 3", заработавший 72,6 миллиона рублей. Третью строчку заняла ещё одна премьера - "Три кота: Зимние каникулы". Мультфильм собрал в прокате 70,3 миллиона рублей. На четвертую позицию опустился сиквел "Моана 2": в странах СНГ без России и Белоруссии он заработал 65,9 миллиона рублей. Замыкает пятерку лидеров комедия "Звезды в Сибири", заработавшая 42,8 миллиона рублей.
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россия, белоруссия, снг
Культура, Россия, Белоруссия, СНГ
Премьера "Баба Яга спасает Новый год" возглавила кинопрокат в России

Премьера "Баба Яга спасает Новый год" возглавила кинопрокат в России в выходные

© Наше кино/YoutubeКадр из фильма "Баба Яга спасает мир"
Кадр из фильма Баба Яга спасает мир - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© Наше кино/Youtube
Кадр из фильма "Баба Яга спасает мир". Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Премьера "Баба Яга спасает Новый год" с Людмилой Артемьевой в главной роли возглавила кинопрокат, заработав 162,2 миллиона рублей в РФ и СНГ за минувшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com.
На второе место опустился прежний лидер - триквел "Приключения Паддингтона 3", заработавший 72,6 миллиона рублей.
Третью строчку заняла ещё одна премьера - "Три кота: Зимние каникулы". Мультфильм собрал в прокате 70,3 миллиона рублей.
На четвертую позицию опустился сиквел "Моана 2": в странах СНГ без России и Белоруссии он заработал 65,9 миллиона рублей.
Замыкает пятерку лидеров комедия "Звезды в Сибири", заработавшая 42,8 миллиона рублей.
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