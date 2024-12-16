https://ria.ru/20241216/film-1989352202.html
Премьера "Баба Яга спасает Новый год" возглавила кинопрокат в России
Премьера "Баба Яга спасает Новый год" возглавила кинопрокат в России - РИА Новости, 16.12.2024
Премьера "Баба Яга спасает Новый год" возглавила кинопрокат в России
Премьера "Баба Яга спасает Новый год" с Людмилой Артемьевой в главной роли возглавила кинопрокат, заработав 162,2 миллиона рублей в РФ и СНГ за минувшие... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T01:30
2024-12-16T01:30
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Премьера "Баба Яга спасает Новый год" с Людмилой Артемьевой в главной роли возглавила кинопрокат, заработав 162,2 миллиона рублей в РФ и СНГ за минувшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com. На второе место опустился прежний лидер - триквел "Приключения Паддингтона 3", заработавший 72,6 миллиона рублей. Третью строчку заняла ещё одна премьера - "Три кота: Зимние каникулы". Мультфильм собрал в прокате 70,3 миллиона рублей. На четвертую позицию опустился сиквел "Моана 2": в странах СНГ без России и Белоруссии он заработал 65,9 миллиона рублей. Замыкает пятерку лидеров комедия "Звезды в Сибири", заработавшая 42,8 миллиона рублей.
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россия, белоруссия, снг
Культура, Россия, Белоруссия, СНГ
Премьера "Баба Яга спасает Новый год" возглавила кинопрокат в России
Премьера "Баба Яга спасает Новый год" возглавила кинопрокат в России в выходные