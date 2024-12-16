https://ria.ru/20241216/filimonov-1989485540.html

Глава Вологодчины Филимонов: сфера здравоохранение – абсолютный приоритет

Глава Вологодчины Филимонов: сфера здравоохранение – абсолютный приоритет - РИА Новости, 16.12.2024

Глава Вологодчины Филимонов: сфера здравоохранение – абсолютный приоритет

Сфера здравоохранения находится в абсолютном приоритете и фокусе внимания "Команды Филимонова", заявил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T15:42

2024-12-16T15:42

2024-12-16T15:42

вологодская область

вологодская область

георгий филимонов

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Сфера здравоохранения находится в абсолютном приоритете и фокусе внимания "Команды Филимонова", заявил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. "Сфера здравоохранения – в абсолютном приоритете и в фокусе внимания моей команды. Сегодня мы капитально ремонтируем медучреждения, строим новые ФАПы, приобретаем высокотехнологичное оборудование, привлекаем в область медицинских специалистов, вводим для них новые ставки и занимаемся улучшением ситуации с обеспечением лекарствами. Задач у нас, в том числе в сфере здравоохранения, немало, как известно, и мы их решаем вместе с вами", – цитирует пресс-служба администрации губернатора слова Филимонов. Глава региона затронул тему проводимой в Вологодской области реорганизации медицинских учреждений. В частности, объединение касается Вашкинской и Кирилловской центральных районных больниц, а также Тарногской и Нюксенской ЦРБ. "Вижу и читаю в комментариях, что наши жители обеспокоены проводимой в области реорганизацией некоторых медицинских учреждений. Отсутствие достаточной информации порождает страхи и сомнения в необходимости и обоснованности таких изменений. Хочу всех успокоить. Все наши шаги направлены лишь на улучшение качества медобслуживания жителей и изменение общей ситуации в здравоохранении", – добавил Филимонов. К примеру, на базе Тарногской и Нюксенской ЦРБ создается межрайонный центр, где специально для тарножан за счет сокращения административного персонала дополнительно вводятся четыре ставки врачей и четыре ставки медсестер. На вводимых ставках будут вести прием лор и офтальмолог, а также врач-дерматовенеролог. Георгий Филимонов еще раз подчеркнул, что при этом ни один врач и ни один медработник не будет сокращен. Кроме того, уменьшится срок исполнения анализов, а медицинские документы, как и ранее, будут оформляться в Тарноге. Также в 2025 году разработают проектно-сметную документацию на капитальный ремонт местной поликлиники. "Будем продолжать проводить разъяснительную работу и по теме электроэнергетики, и по вопросу совершенствования деятельности учреждений здравоохранения – по всем без исключения направлениям социально-экономического развития региона. Будет информировать, спрашивать вашего мнения, приезжать в муниципалитеты и проводить общие собрания при такой необходимости", – подытожил Филимонов.

https://ria.ru/20241216/khor-1989484265.html

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вологодская область

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вологодская область, георгий филимонов