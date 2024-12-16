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Молдавские фермеры анонсировали новую акцию протеста - РИА Новости, 16.12.2024
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20:16 16.12.2024
https://ria.ru/20241216/fermery-1989546871.html
Молдавские фермеры анонсировали новую акцию протеста
Молдавские фермеры анонсировали новую акцию протеста - РИА Новости, 16.12.2024
Молдавские фермеры анонсировали новую акцию протеста
Молдавские фермеры анонсировали новую акцию протеста, которая пройдет 18 декабря, они обвинили власти республики в безразличии к проблемам аграрного сектора,... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T20:16
2024-12-16T20:16
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КИШИНЕВ, 16 дек – РИА Новости. Молдавские фермеры анонсировали новую акцию протеста, которая пройдет 18 декабря, они обвинили власти республики в безразличии к проблемам аграрного сектора, соответствующее заявление распространила через СМИ ассоциация "Сила фермеров". "Власти не выполнили абсолютно никаких обязательств со своей стороны. Мы анонсируем новую акцию протеста 18 декабря, собираемся перед правительством, а если понадобится, 19 декабря выйдем к парламенту. Мы требуем принятия срочных мер для спасения сельского хозяйства. Настаиваем на выплате субсидий, возврате акцизов и продлении лицензий на импорт зерновых. В противном случае оставляем за собой право выйти на масштабные протесты с требованием отставки правительства", — отмечается в распространённом для СМИ заявлении ассоциации. Ассоциация "Сила фермеров" еще в июле требовала от властей ввести чрезвычайное положение на национальном уровне из-за засухи. Правительство выделило аграриям 5,7 миллиона долларов, но фермеры считают эту поддержку недостаточной. Они утверждают, что действующее законодательство позволяет получить поддержку лишь 20% аграриев, что не отражает реального положения дел на местах. Аграрии считают такую помощь дискриминационной и несправедливой по отношению к большинству пострадавших от засухи хозяйств. В середине сентября фермеры вышли на протесты, требуя от властей пересмотра закона об отсрочке платежей банкам. Они считают, что такая помощь не будет предоставлена всем хозяйствам, пострадавшим от засухи. Тогда фермеры согласились отложить протесты до 10 октября в обмен на требование отставки министра сельского хозяйства (тогда эту должность занимал вице-председатель правящей партии "Действие и солидарность" Владимир Боля), а также оказание им финансовой поддержки. После прошедших в начале ноября выборов президента аграрии вновь напомнили властям о своих требованиях.
https://ria.ru/20240923/moldaviya-1974182911.html
https://ria.ru/20241026/shtrafy-1980276554.html
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в мире, молдавия
В мире, Молдавия
Молдавские фермеры анонсировали новую акцию протеста

Молдавские фермеры намерены провести новую акцию протеста 18 декабря

© РИА НовостиПротест молдавских фермеров
Протест молдавских фермеров - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости
Протест молдавских фермеров. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 16 дек – РИА Новости. Молдавские фермеры анонсировали новую акцию протеста, которая пройдет 18 декабря, они обвинили власти республики в безразличии к проблемам аграрного сектора, соответствующее заявление распространила через СМИ ассоциация "Сила фермеров".
"Власти не выполнили абсолютно никаких обязательств со своей стороны. Мы анонсируем новую акцию протеста 18 декабря, собираемся перед правительством, а если понадобится, 19 декабря выйдем к парламенту. Мы требуем принятия срочных мер для спасения сельского хозяйства. Настаиваем на выплате субсидий, возврате акцизов и продлении лицензий на импорт зерновых. В противном случае оставляем за собой право выйти на масштабные протесты с требованием отставки правительства", — отмечается в распространённом для СМИ заявлении ассоциации.
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Экс-премьер Молдавии назвал ситуацию в сельском хозяйстве катастрофической
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Ассоциация "Сила фермеров" еще в июле требовала от властей ввести чрезвычайное положение на национальном уровне из-за засухи. Правительство выделило аграриям 5,7 миллиона долларов, но фермеры считают эту поддержку недостаточной. Они утверждают, что действующее законодательство позволяет получить поддержку лишь 20% аграриев, что не отражает реального положения дел на местах. Аграрии считают такую помощь дискриминационной и несправедливой по отношению к большинству пострадавших от засухи хозяйств.
В середине сентября фермеры вышли на протесты, требуя от властей пересмотра закона об отсрочке платежей банкам. Они считают, что такая помощь не будет предоставлена всем хозяйствам, пострадавшим от засухи. Тогда фермеры согласились отложить протесты до 10 октября в обмен на требование отставки министра сельского хозяйства (тогда эту должность занимал вице-председатель правящей партии "Действие и солидарность" Владимир Боля), а также оказание им финансовой поддержки. После прошедших в начале ноября выборов президента аграрии вновь напомнили властям о своих требованиях.
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