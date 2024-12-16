https://ria.ru/20241216/fermery-1989546871.html

Молдавские фермеры анонсировали новую акцию протеста

Молдавские фермеры анонсировали новую акцию протеста - РИА Новости, 16.12.2024

Молдавские фермеры анонсировали новую акцию протеста

Молдавские фермеры анонсировали новую акцию протеста, которая пройдет 18 декабря, они обвинили власти республики в безразличии к проблемам аграрного сектора,... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T20:16

2024-12-16T20:16

2024-12-16T20:16

в мире

молдавия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0a/1926608854_0:6:2532:1430_1920x0_80_0_0_efd6e5a2146db66e6c5e4759417e21e3.png

КИШИНЕВ, 16 дек – РИА Новости. Молдавские фермеры анонсировали новую акцию протеста, которая пройдет 18 декабря, они обвинили власти республики в безразличии к проблемам аграрного сектора, соответствующее заявление распространила через СМИ ассоциация "Сила фермеров". "Власти не выполнили абсолютно никаких обязательств со своей стороны. Мы анонсируем новую акцию протеста 18 декабря, собираемся перед правительством, а если понадобится, 19 декабря выйдем к парламенту. Мы требуем принятия срочных мер для спасения сельского хозяйства. Настаиваем на выплате субсидий, возврате акцизов и продлении лицензий на импорт зерновых. В противном случае оставляем за собой право выйти на масштабные протесты с требованием отставки правительства", — отмечается в распространённом для СМИ заявлении ассоциации. Ассоциация "Сила фермеров" еще в июле требовала от властей ввести чрезвычайное положение на национальном уровне из-за засухи. Правительство выделило аграриям 5,7 миллиона долларов, но фермеры считают эту поддержку недостаточной. Они утверждают, что действующее законодательство позволяет получить поддержку лишь 20% аграриев, что не отражает реального положения дел на местах. Аграрии считают такую помощь дискриминационной и несправедливой по отношению к большинству пострадавших от засухи хозяйств. В середине сентября фермеры вышли на протесты, требуя от властей пересмотра закона об отсрочке платежей банкам. Они считают, что такая помощь не будет предоставлена всем хозяйствам, пострадавшим от засухи. Тогда фермеры согласились отложить протесты до 10 октября в обмен на требование отставки министра сельского хозяйства (тогда эту должность занимал вице-председатель правящей партии "Действие и солидарность" Владимир Боля), а также оказание им финансовой поддержки. После прошедших в начале ноября выборов президента аграрии вновь напомнили властям о своих требованиях.

https://ria.ru/20240923/moldaviya-1974182911.html

https://ria.ru/20241026/shtrafy-1980276554.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия