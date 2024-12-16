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С танкера "Волгонефть-239" эвакуировали всех членов экипажа - РИА Новости, 16.12.2024
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10:38 16.12.2024 (обновлено: 11:41 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/evakuatsiya-1989389429.html
С танкера "Волгонефть-239" эвакуировали всех членов экипажа
С танкера "Волгонефть-239" эвакуировали всех членов экипажа - РИА Новости, 16.12.2024
С танкера "Волгонефть-239" эвакуировали всех членов экипажа
С танкера "Волгонефть-239" эвакуировали на берег всех членов экипажа, сообщило МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T10:38
2024-12-16T11:41
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение двух танкеров в керченском проливе
происшествия
россия
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. С танкера "Волгонефть-239" эвакуировали на берег всех членов экипажа, сообщило МЧС России в Telegram-канале."Операция по спасению экипажа с танкера "Волгонефть-239" завершена", — отметили в ведомстве.Накануне танкеры "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого находились 14 человек, потерпели бедствие в Керченском проливе. Суда перевозили нефтепродукты.С "Волгонефть-212" эвакуировали экипаж, госпитализировали 11 моряков, один погиб. Спасательную операцию со второго танкера вчера приостановили из-за погодных условий.Росморречфлот уточнял, что крушение произошло из-за шторма, суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов.После инцидента Южная транспортная прокуратура организовала проверку исполнения закона в сфере безопасности мореплавания.Помимо этого, следователи ГСУ СК России по Крыму и Севастополю возбудили уголовные дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.
https://ria.ru/20241215/postradavshiy-1989328770.html
https://ria.ru/20241216/bort-1989376028.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия, россия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Происшествия, Россия
С танкера "Волгонефть-239" эвакуировали всех членов экипажа

С поврежденного танкера "Волгонефть-239" эвакуировали 14 членов экипажа

© РИА Новости / Пресс-служба ЮРЦ МЧС РФ | Перейти в медиабанкРабота спасателей МЧС России
Работа спасателей МЧС России - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Пресс-служба ЮРЦ МЧС РФ
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. С танкера "Волгонефть-239" эвакуировали на берег всех членов экипажа, сообщило МЧС России в Telegram-канале.
«
"Операция по спасению экипажа с танкера "Волгонефть-239" завершена", — отметили в ведомстве.
Танкер с мазутом Волгонефть-212 терпит бедствие в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
Пострадавший при аварии танкера пермяк находится в тяжелом состоянии
15 декабря, 19:02
Накануне танкеры "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого находились 14 человек, потерпели бедствие в Керченском проливе. Суда перевозили нефтепродукты.
С "Волгонефть-212" эвакуировали экипаж, госпитализировали 11 моряков, один погиб. Спасательную операцию со второго танкера вчера приостановили из-за погодных условий.
Росморречфлот уточнял, что крушение произошло из-за шторма, суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов.
Танкер с мазутом Волгонефть-212 терпит бедствие в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Поврежденные в Керченском проливе танкеры везли 9,2 тысячи тонн мазута
Вчера, 09:36
После инцидента Южная транспортная прокуратура организовала проверку исполнения закона в сфере безопасности мореплавания.
Помимо этого, следователи ГСУ СК России по Крыму и Севастополю возбудили уголовные дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.
Танкер с мазутом Волгонефть-212 терпит бедствие в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
Опубликована запись переговоров с экипажем потерпевшего бедствие танкера
15 декабря, 19:23
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Крушение двух танкеров в Керченском проливеПроисшествияРоссия
 
 
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