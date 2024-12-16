https://ria.ru/20241216/evakuatsiya-1989389429.html

С танкера "Волгонефть-239" эвакуировали всех членов экипажа

С танкера "Волгонефть-239" эвакуировали всех членов экипажа - РИА Новости, 16.12.2024

С танкера "Волгонефть-239" эвакуировали всех членов экипажа

С танкера "Волгонефть-239" эвакуировали на берег всех членов экипажа, сообщило МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T10:38

2024-12-16T10:38

2024-12-16T11:41

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение двух танкеров в керченском проливе

происшествия

россия

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. С танкера "Волгонефть-239" эвакуировали на берег всех членов экипажа, сообщило МЧС России в Telegram-канале."Операция по спасению экипажа с танкера "Волгонефть-239" завершена", — отметили в ведомстве.Накануне танкеры "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого находились 14 человек, потерпели бедствие в Керченском проливе. Суда перевозили нефтепродукты.С "Волгонефть-212" эвакуировали экипаж, госпитализировали 11 моряков, один погиб. Спасательную операцию со второго танкера вчера приостановили из-за погодных условий.Росморречфлот уточнял, что крушение произошло из-за шторма, суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов.После инцидента Южная транспортная прокуратура организовала проверку исполнения закона в сфере безопасности мореплавания.Помимо этого, следователи ГСУ СК России по Крыму и Севастополю возбудили уголовные дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.

https://ria.ru/20241215/postradavshiy-1989328770.html

https://ria.ru/20241216/bort-1989376028.html

https://ria.ru/20241215/peregovory-1989329874.html

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия, россия