https://ria.ru/20241216/evakuatsiya-1988771243.html
Комбат рассказал о подлом приеме ВСУ под Курахово
Комбат рассказал о подлом приеме ВСУ под Курахово - РИА Новости, 16.12.2024
Комбат рассказал о подлом приеме ВСУ под Курахово
ВСУ обстреляли из миномета и артиллерии мирных жителей, которых российские бойцы эвакуировали из поселка Дальнее в ДНР, есть раненые и погибшие, сообщил РИА... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T06:30
2024-12-16T06:30
2024-12-16T12:23
вооруженные силы украины
сво
донецк
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988876171_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b7ff6c959b03e547bfcc30de961a75c3.jpg
ДОНЕЦК, 16 дек — РИА Новости. ВСУ обстреляли из миномета и артиллерии мирных жителей, которых российские бойцы эвакуировали из поселка Дальнее в ДНР, есть раненые и погибшие, сообщил РИА Новости командир батальона 102-го полка 150-й дивизии с позывным Азак."Собрали пожилых. С коптера все видно — в гражданском, очень медленно идут, один на коляске. Как только вышли из Дальнего, начался минометный налет. Коляска застряла в грязи — дедушку понесли на руках. ВСУ подключили артиллерию. Точку эвакуации, куда подъехал багги, обстреляли целенаправленно", — рассказал собеседник.Боец, сопровождавший гражданских, получил ранение, самих эвакуируемых успели посадить на багги."Женщина и мужчина погибли — муж и жена. Остальных спасли", — добавил Азак.За несколько дней до этого бойцам 102-го полка удалось спасти женщину с двумя детьми, ее мать и свекровь. Часть пути пришлось преодолеть пешком из-за угрозы удара FPV-дрона. У назначенной точки их встретил боец на багги — семью вывезли."По дому, в котором укрывались мирные, ВСУ стреляли из "Леопарда" прямой наводкой. Мои бойцы вытащили их из-под обломков, перенесли в более укрепленное место. Пенсионерка получила осколок в руку — ей оказали помощь. А как только обстановка позволила, эвакуировали", — рассказал Азак.Эвакуация из Дальнего продолжается — там по-прежнему остались гражданские.Дальнее — поселок в Красноармейском районе Донецкой Народной Республики. В руководстве ДНР ранее отмечали, что районный центр — Красноармейск — имеет решающее значение для судьбы группировки ВСУ в регионе. Этот город остается одним из ключевых для снабжения оставшихся украинских гарнизонов, и его утрата чревата для Киева тяжелыми последствиями. Красноармейск считается одним из важнейших узлов обороны ВСУ на участке фронта в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".
https://ria.ru/20241216/kurakhovo-1989330691.html
https://ria.ru/20241216/front-1988766062.html
донецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988876171_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7f458c714d2872eaf49786d3647f493c.jpg
Командир батальона 102-го полка Азак рассказывает об эвакуации мирных жителей из поселка Дальнее
Командир батальона 102-го полка Азак рассказывает об эвакуации мирных жителей из поселка Дальнее
2024-12-16T06:30
true
PT3M01S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, сво, донецк
Вооруженные силы Украины, СВО, Донецк, Специальная военная операция на Украине
Комбат рассказал о подлом приеме ВСУ под Курахово
ВСУ обстреляли мирных жителей во время эвакуации из поселка Дальнее в ДНР
ДОНЕЦК, 16 дек — РИА Новости. ВСУ обстреляли из миномета и артиллерии мирных жителей, которых российские бойцы эвакуировали из поселка Дальнее в ДНР, есть раненые и погибшие, сообщил РИА Новости командир батальона 102-го полка 150-й дивизии с позывным Азак.
«
"Собрали пожилых. С коптера все видно — в гражданском, очень медленно идут, один на коляске. Как только вышли из Дальнего, начался минометный налет. Коляска застряла в грязи — дедушку понесли на руках. ВСУ подключили артиллерию. Точку эвакуации, куда подъехал багги, обстреляли целенаправленно", — рассказал собеседник.
Боец, сопровождавший гражданских, получил ранение, самих эвакуируемых успели посадить на багги.
"Женщина и мужчина погибли — муж и жена. Остальных спасли", — добавил Азак.
За несколько дней до этого бойцам 102-го полка удалось спасти женщину с двумя детьми, ее мать и свекровь. Часть пути пришлось преодолеть пешком из-за угрозы удара FPV-дрона. У назначенной точки их встретил боец на багги — семью вывезли.
"По дому, в котором укрывались мирные, ВСУ стреляли из "Леопарда" прямой наводкой. Мои бойцы вытащили их из-под обломков, перенесли в более укрепленное место. Пенсионерка получила осколок в руку — ей оказали помощь. А как только обстановка позволила, эвакуировали", — рассказал Азак.
Эвакуация из Дальнего продолжается — там по-прежнему остались гражданские.
Дальнее — поселок в Красноармейском районе Донецкой Народной Республики. В руководстве ДНР
ранее отмечали, что районный центр — Красноармейск — имеет решающее значение для судьбы группировки ВСУ в регионе. Этот город остается одним из ключевых для снабжения оставшихся украинских гарнизонов, и его утрата чревата для Киева тяжелыми последствиями. Красноармейск считается одним из важнейших узлов обороны ВСУ на участке фронта в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".