https://ria.ru/20241216/evakuatsiya-1988771243.html

Комбат рассказал о подлом приеме ВСУ под Курахово

Комбат рассказал о подлом приеме ВСУ под Курахово - РИА Новости, 16.12.2024

Комбат рассказал о подлом приеме ВСУ под Курахово

ВСУ обстреляли из миномета и артиллерии мирных жителей, которых российские бойцы эвакуировали из поселка Дальнее в ДНР, есть раненые и погибшие, сообщил РИА... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T06:30

2024-12-16T06:30

2024-12-16T12:23

вооруженные силы украины

сво

донецк

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988876171_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b7ff6c959b03e547bfcc30de961a75c3.jpg

ДОНЕЦК, 16 дек — РИА Новости. ВСУ обстреляли из миномета и артиллерии мирных жителей, которых российские бойцы эвакуировали из поселка Дальнее в ДНР, есть раненые и погибшие, сообщил РИА Новости командир батальона 102-го полка 150-й дивизии с позывным Азак."Собрали пожилых. С коптера все видно — в гражданском, очень медленно идут, один на коляске. Как только вышли из Дальнего, начался минометный налет. Коляска застряла в грязи — дедушку понесли на руках. ВСУ подключили артиллерию. Точку эвакуации, куда подъехал багги, обстреляли целенаправленно", — рассказал собеседник.Боец, сопровождавший гражданских, получил ранение, самих эвакуируемых успели посадить на багги."Женщина и мужчина погибли — муж и жена. Остальных спасли", — добавил Азак.За несколько дней до этого бойцам 102-го полка удалось спасти женщину с двумя детьми, ее мать и свекровь. Часть пути пришлось преодолеть пешком из-за угрозы удара FPV-дрона. У назначенной точки их встретил боец на багги — семью вывезли."По дому, в котором укрывались мирные, ВСУ стреляли из "Леопарда" прямой наводкой. Мои бойцы вытащили их из-под обломков, перенесли в более укрепленное место. Пенсионерка получила осколок в руку — ей оказали помощь. А как только обстановка позволила, эвакуировали", — рассказал Азак.Эвакуация из Дальнего продолжается — там по-прежнему остались гражданские.Дальнее — поселок в Красноармейском районе Донецкой Народной Республики. В руководстве ДНР ранее отмечали, что районный центр — Красноармейск — имеет решающее значение для судьбы группировки ВСУ в регионе. Этот город остается одним из ключевых для снабжения оставшихся украинских гарнизонов, и его утрата чревата для Киева тяжелыми последствиями. Красноармейск считается одним из важнейших узлов обороны ВСУ на участке фронта в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

https://ria.ru/20241216/kurakhovo-1989330691.html

https://ria.ru/20241216/front-1988766062.html

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Мария Марикян

Мария Марикян

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Командир батальона 102-го полка Азак рассказывает об эвакуации мирных жителей из поселка Дальнее Командир батальона 102-го полка Азак рассказывает об эвакуации мирных жителей из поселка Дальнее 2024-12-16T06:30 true PT3M01S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Марикян

вооруженные силы украины, сво, донецк