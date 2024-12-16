https://ria.ru/20241216/es-1989386855.html

Главы МИД ЕС утвердят новые санкции против России

Главы МИД ЕС утвердят новые санкции против России - РИА Новости, 16.12.2024

Главы МИД ЕС утвердят новые санкции против России

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас подтвердила, что главы МИД стран Евросоюза утвердят в понедельник новые санкции против России. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T10:23

2024-12-16T10:23

2024-12-16T10:44

россия

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас подтвердила, что главы МИД стран Евросоюза утвердят в понедельник новые санкции против России.Ранее сообщалось, что речь идет как о 15-м по счету пакете персональных и экономических санкций "за Украину", так и о первых персональных санкциях в рамках нового режима ЕС за якобы "дестабилизацию ситуации за рубежом"."Главы МИД сегодня утвердят 15-й пакет санкций, который включает "теневой флот", а также официальных представителей КНДР, китайские компании", - сообщила глава евродипломатии.

https://ria.ru/20241216/gruziya-1989387543.html

россия

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, евросоюз