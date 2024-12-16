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Главы МИД ЕС утвердят новые санкции против России - РИА Новости, 16.12.2024
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10:23 16.12.2024 (обновлено: 10:44 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/es-1989386855.html
Главы МИД ЕС утвердят новые санкции против России
Главы МИД ЕС утвердят новые санкции против России - РИА Новости, 16.12.2024
Главы МИД ЕС утвердят новые санкции против России
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас подтвердила, что главы МИД стран Евросоюза утвердят в понедельник новые санкции против России. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T10:23
2024-12-16T10:44
россия
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас подтвердила, что главы МИД стран Евросоюза утвердят в понедельник новые санкции против России.Ранее сообщалось, что речь идет как о 15-м по счету пакете персональных и экономических санкций "за Украину", так и о первых персональных санкциях в рамках нового режима ЕС за якобы "дестабилизацию ситуации за рубежом"."Главы МИД сегодня утвердят 15-й пакет санкций, который включает "теневой флот", а также официальных представителей КНДР, китайские компании", - сообщила глава евродипломатии.
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россия, евросоюз
Россия, Евросоюз
Главы МИД ЕС утвердят новые санкции против России

Главы МИД ЕС в понедельник утвердят новые санкции против России

© AP Photo / Shakh AivazovФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© AP Photo / Shakh Aivazov
Флаг Евросоюза. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас подтвердила, что главы МИД стран Евросоюза утвердят в понедельник новые санкции против России.
Ранее сообщалось, что речь идет как о 15-м по счету пакете персональных и экономических санкций "за Украину", так и о первых персональных санкциях в рамках нового режима ЕС за якобы "дестабилизацию ситуации за рубежом".
"Главы МИД сегодня утвердят 15-й пакет санкций, который включает "теневой флот", а также официальных представителей КНДР, китайские компании", - сообщила глава евродипломатии.
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
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