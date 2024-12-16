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ГД может рассмотреть проект о штрафах за продажу детям энергетиков весной
ГД может рассмотреть проект о штрафах за продажу детям энергетиков весной - РИА Новости, 16.12.2024
ГД может рассмотреть проект о штрафах за продажу детям энергетиков весной
Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой сообщил РИА Новости, что законопроект о штрафах за продажу детям энергетиков может быть рассмотрен парламентом на... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T04:59
2024-12-16T04:59
2024-12-16T04:59
петр толстой
вячеслав володин
артем метелев (депутат)
госдума рф
общество
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой сообщил РИА Новости, что законопроект о штрафах за продажу детям энергетиков может быть рассмотрен парламентом на следующей сессии. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что к внесению в ГД готовится законопроект, который предусматривает штрафы до 500 тысяч рублей за продажу детям энергетиков. "Я надеюсь, что мы в следующую сессию обязательно его рассмотрим", - сказал Толстой на вопрос, когда Дума планирует принять проект. Он также отметил, что законопроект ведет его коллега Артем Метелев, который возглавляет комитет ГД по молодежной политике.
https://ria.ru/20241210/gosduma-1988514289.html
https://ria.ru/20241213/gd-1989004548.html
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петр толстой, вячеслав володин, артем метелев (депутат), госдума рф, общество
Петр Толстой, Вячеслав Володин, Артем Метелев (депутат), Госдума РФ, Общество
ГД может рассмотреть проект о штрафах за продажу детям энергетиков весной
Толстой: проект о штрафах за продажу детям энергетиков могут рассмотреть весной