https://ria.ru/20241216/energetiki-1989355783.html

ГД может рассмотреть проект о штрафах за продажу детям энергетиков весной

ГД может рассмотреть проект о штрафах за продажу детям энергетиков весной - РИА Новости, 16.12.2024

ГД может рассмотреть проект о штрафах за продажу детям энергетиков весной

Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой сообщил РИА Новости, что законопроект о штрафах за продажу детям энергетиков может быть рассмотрен парламентом на... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T04:59

2024-12-16T04:59

2024-12-16T04:59

петр толстой

вячеслав володин

артем метелев (депутат)

госдума рф

общество

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой сообщил РИА Новости, что законопроект о штрафах за продажу детям энергетиков может быть рассмотрен парламентом на следующей сессии. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что к внесению в ГД готовится законопроект, который предусматривает штрафы до 500 тысяч рублей за продажу детям энергетиков. "Я надеюсь, что мы в следующую сессию обязательно его рассмотрим", - сказал Толстой на вопрос, когда Дума планирует принять проект. Он также отметил, что законопроект ведет его коллега Артем Метелев, который возглавляет комитет ГД по молодежной политике.

https://ria.ru/20241210/gosduma-1988514289.html

https://ria.ru/20241213/gd-1989004548.html

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петр толстой, вячеслав володин, артем метелев (депутат), госдума рф, общество