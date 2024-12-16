Рейтинг@Mail.ru
ГД может рассмотреть проект о штрафах за продажу детям энергетиков весной - РИА Новости, 16.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:59 16.12.2024
https://ria.ru/20241216/energetiki-1989355783.html
ГД может рассмотреть проект о штрафах за продажу детям энергетиков весной
ГД может рассмотреть проект о штрафах за продажу детям энергетиков весной - РИА Новости, 16.12.2024
ГД может рассмотреть проект о штрафах за продажу детям энергетиков весной
Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой сообщил РИА Новости, что законопроект о штрафах за продажу детям энергетиков может быть рассмотрен парламентом на... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T04:59
2024-12-16T04:59
петр толстой
вячеслав володин
артем метелев (депутат)
госдума рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105319/69/1053196933_0:182:3474:2136_1920x0_80_0_0_a65b0e159de6f9b8cdfd76eae5a89433.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой сообщил РИА Новости, что законопроект о штрафах за продажу детям энергетиков может быть рассмотрен парламентом на следующей сессии. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что к внесению в ГД готовится законопроект, который предусматривает штрафы до 500 тысяч рублей за продажу детям энергетиков. "Я надеюсь, что мы в следующую сессию обязательно его рассмотрим", - сказал Толстой на вопрос, когда Дума планирует принять проект. Он также отметил, что законопроект ведет его коллега Артем Метелев, который возглавляет комитет ГД по молодежной политике.
https://ria.ru/20241210/gosduma-1988514289.html
https://ria.ru/20241213/gd-1989004548.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105319/69/1053196933_194:0:3282:2316_1920x0_80_0_0_2ef988d0a9fbab316dd461c8d5af4614.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
петр толстой, вячеслав володин, артем метелев (депутат), госдума рф, общество
Петр Толстой, Вячеслав Володин, Артем Метелев (депутат), Госдума РФ, Общество
ГД может рассмотреть проект о штрафах за продажу детям энергетиков весной

Толстой: проект о штрафах за продажу детям энергетиков могут рассмотреть весной

© AP Photo / Elaine ThompsonСлабоалкогольные энергетические напитки на полке магазина
Слабоалкогольные энергетические напитки на полке магазина - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© AP Photo / Elaine Thompson
Слабоалкогольные энергетические напитки на полке магазина. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой сообщил РИА Новости, что законопроект о штрафах за продажу детям энергетиков может быть рассмотрен парламентом на следующей сессии.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что к внесению в ГД готовится законопроект, который предусматривает штрафы до 500 тысяч рублей за продажу детям энергетиков.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Комитет ГД одобрил проект, регулирующий зачисление детей мигрантов в школы
10 декабря, 22:14
"Я надеюсь, что мы в следующую сессию обязательно его рассмотрим", - сказал Толстой на вопрос, когда Дума планирует принять проект.
Он также отметил, что законопроект ведет его коллега Артем Метелев, который возглавляет комитет ГД по молодежной политике.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Комитет ГД одобрил усиление наказания за вовлечение детей в преступность
13 декабря, 11:09
 
Петр ТолстойВячеслав ВолодинАртем Метелев (депутат)Госдума РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала