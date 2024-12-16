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"Ужасающий сценарий": названа точка невозврата, которая ждет Германию - РИА Новости, 16.12.2024
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07:19 16.12.2024 (обновлено: 15:08 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/ekonomika-1989361216.html
"Ужасающий сценарий": названа точка невозврата, которая ждет Германию
"Ужасающий сценарий": названа точка невозврата, которая ждет Германию - РИА Новости, 16.12.2024
"Ужасающий сценарий": названа точка невозврата, которая ждет Германию
Показатели экономического потенциала Германии рухнули ниже допандемийного периода, страна приближается к точке невозврата, передает Bloomberg со ссылкой на... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T07:19
2024-12-16T15:08
экономика
цены на нефть
европа
германия
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Показатели экономического потенциала Германии рухнули ниже допандемийного периода, страна приближается к точке невозврата, передает Bloomberg со ссылкой на расчеты аналитиков."После пяти лет стагнации экономика Германии сейчас на пять процентов меньше, чем она была бы, если бы тенденция роста до пандемии сохранилась", — говорится в материале.Среди основных причин происходящего аналитики называют отказ от дешевых российских энергоносителей, а также плохое положение дел у немецких автомобильных концернов, которые вынуждены конкурировать с китайскими автопроизводителями.Как отмечается, большую часть дефицита, вызванного этими структурными изменениями, будет трудно восполнить из-за снижения конкурентоспособности экономики страны."Снижение национальной конкурентоспособности означает, что каждое домохозяйство оказывается в худшем положении примерно на 2500 евро в год", — отмечается в статье.По мнению Эми Уэбб, главы Future Today Institute, который консультирует немецкие компании по вопросам стратегии и развития, такая тенденция несет наиболее серьезную угрозу, так как влияет не только на Германию, но и на весь Европейский союз."Германия не рухнет в одночасье. Вот что делает этот сценарий таким ужасающим. Это очень медленное, очень затяжное снижение. Не компании, не города, а всей страны и Европы вместе с ней", — приводит ее слова агентство.В ФРГ уже пятый год продолжается стагнация. В этом году ВВП страны с поправкой на инфляцию сократится на 0,1%, следует из прогноза развития экономической конъюнктуры Института экономики Германии.Согласно исследованию компании YouGov, подавляющее большинство немцев недовольны экономическим положением в стране, оценивая его как "плохое". При этом улучшения ситуации в ближайшие десятилетия ожидают немногие.
https://ria.ru/20241215/germanija-1989337110.html
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экономика, цены на нефть, европа, германия
Экономика, Цены на нефть, Европа, Германия
"Ужасающий сценарий": названа точка невозврата, которая ждет Германию

Bloomberg: экономика Германии близка к точке невозврата

© AP Photo / Markus SchreiberЗдание парламента Германии в Берлине
Здание парламента Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Здание парламента Германии в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Показатели экономического потенциала Германии рухнули ниже допандемийного периода, страна приближается к точке невозврата, передает Bloomberg со ссылкой на расчеты аналитиков.
«
"После пяти лет стагнации экономика Германии сейчас на пять процентов меньше, чем она была бы, если бы тенденция роста до пандемии сохранилась", — говорится в материале.
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Среди основных причин происходящего аналитики называют отказ от дешевых российских энергоносителей, а также плохое положение дел у немецких автомобильных концернов, которые вынуждены конкурировать с китайскими автопроизводителями.
Как отмечается, большую часть дефицита, вызванного этими структурными изменениями, будет трудно восполнить из-за снижения конкурентоспособности экономики страны.
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"Снижение национальной конкурентоспособности означает, что каждое домохозяйство оказывается в худшем положении примерно на 2500 евро в год", — отмечается в статье.
По мнению Эми Уэбб, главы Future Today Institute, который консультирует немецкие компании по вопросам стратегии и развития, такая тенденция несет наиболее серьезную угрозу, так как влияет не только на Германию, но и на весь Европейский союз.
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"Германия не рухнет в одночасье. Вот что делает этот сценарий таким ужасающим. Это очень медленное, очень затяжное снижение. Не компании, не города, а всей страны и Европы вместе с ней", — приводит ее слова агентство.
В ФРГ уже пятый год продолжается стагнация. В этом году ВВП страны с поправкой на инфляцию сократится на 0,1%, следует из прогноза развития экономической конъюнктуры Института экономики Германии.
Согласно исследованию компании YouGov, подавляющее большинство немцев недовольны экономическим положением в стране, оценивая его как "плохое". При этом улучшения ситуации в ближайшие десятилетия ожидают немногие.
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