https://ria.ru/20241216/ekonomika-1989361216.html

"Ужасающий сценарий": названа точка невозврата, которая ждет Германию

"Ужасающий сценарий": названа точка невозврата, которая ждет Германию - РИА Новости, 16.12.2024

"Ужасающий сценарий": названа точка невозврата, которая ждет Германию

Показатели экономического потенциала Германии рухнули ниже допандемийного периода, страна приближается к точке невозврата, передает Bloomberg со ссылкой на... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T07:19

2024-12-16T07:19

2024-12-16T15:08

экономика

цены на нефть

европа

германия

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Показатели экономического потенциала Германии рухнули ниже допандемийного периода, страна приближается к точке невозврата, передает Bloomberg со ссылкой на расчеты аналитиков."После пяти лет стагнации экономика Германии сейчас на пять процентов меньше, чем она была бы, если бы тенденция роста до пандемии сохранилась", — говорится в материале.Среди основных причин происходящего аналитики называют отказ от дешевых российских энергоносителей, а также плохое положение дел у немецких автомобильных концернов, которые вынуждены конкурировать с китайскими автопроизводителями.Как отмечается, большую часть дефицита, вызванного этими структурными изменениями, будет трудно восполнить из-за снижения конкурентоспособности экономики страны."Снижение национальной конкурентоспособности означает, что каждое домохозяйство оказывается в худшем положении примерно на 2500 евро в год", — отмечается в статье.По мнению Эми Уэбб, главы Future Today Institute, который консультирует немецкие компании по вопросам стратегии и развития, такая тенденция несет наиболее серьезную угрозу, так как влияет не только на Германию, но и на весь Европейский союз."Германия не рухнет в одночасье. Вот что делает этот сценарий таким ужасающим. Это очень медленное, очень затяжное снижение. Не компании, не города, а всей страны и Европы вместе с ней", — приводит ее слова агентство.В ФРГ уже пятый год продолжается стагнация. В этом году ВВП страны с поправкой на инфляцию сократится на 0,1%, следует из прогноза развития экономической конъюнктуры Института экономики Германии.Согласно исследованию компании YouGov, подавляющее большинство немцев недовольны экономическим положением в стране, оценивая его как "плохое". При этом улучшения ситуации в ближайшие десятилетия ожидают немногие.

https://ria.ru/20241215/germanija-1989337110.html

https://ria.ru/20241215/rossija-1989287989.html

https://ria.ru/20241215/detal-1989277150.html

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экономика, цены на нефть, европа, германия