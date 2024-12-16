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В Екатеринбурге при коммунальной аварии пострадали два человека - РИА Новости, 16.12.2024
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22:00 16.12.2024
https://ria.ru/20241216/ekaterinburg-1989562717.html
В Екатеринбурге при коммунальной аварии пострадали два человека
В Екатеринбурге при коммунальной аварии пострадали два человека - РИА Новости, 16.12.2024
В Екатеринбурге при коммунальной аварии пострадали два человека
Горячая вода хлынула на дорогу в Екатеринбурге из-за коммунальной аварии, два человека получили ожоги ног, один автомобиль провалился под асфальт, сообщает... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T22:00
2024-12-16T22:00
происшествия
екатеринбург
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 дек – РИА Новости. Горячая вода хлынула на дорогу в Екатеринбурге из-за коммунальной аварии, два человека получили ожоги ног, один автомобиль провалился под асфальт, сообщает региональная прокуратура. По данным ведомства, днем в понедельник в результате порыва трубопровода теплоснабжения на улице Шефская в уральской столице произошел излив горячей воды на дорогу, из-за чего произошел обвал грунта. В образовавшуюся яму вскоре въехал легковой автомобиль. Женщина, находившаяся за рулем, выбралась самостоятельно и не пострадала, уточнили в прокуратуре. "При пересечении дороги по улице Шефская пострадали двое: 18-летний молодой человек и восьмилетняя девочка. У юноши, по предварительной информации, зафиксированы ожоги ног 2 и 3 степени, он госпитализирован", - говорится в сообщении. Как добавили в прокуратуре, подача горячего водоснабжения временно ограничена в 43 многоквартирных домах, в которых проживают около 4 тысяч жителей. Помимо этого, в домах снижены параметры теплоснабжения.
https://ria.ru/20241124/rebenok-1985413503.html
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происшествия, екатеринбург, россия
Происшествия, Екатеринбург, Россия
В Екатеринбурге при коммунальной аварии пострадали два человека

В Екатеринбурге из-за коммунальной аварии два человека получили ожоги ног

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 дек – РИА Новости. Горячая вода хлынула на дорогу в Екатеринбурге из-за коммунальной аварии, два человека получили ожоги ног, один автомобиль провалился под асфальт, сообщает региональная прокуратура.
По данным ведомства, днем в понедельник в результате порыва трубопровода теплоснабжения на улице Шефская в уральской столице произошел излив горячей воды на дорогу, из-за чего произошел обвал грунта. В образовавшуюся яму вскоре въехал легковой автомобиль. Женщина, находившаяся за рулем, выбралась самостоятельно и не пострадала, уточнили в прокуратуре.
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"При пересечении дороги по улице Шефская пострадали двое: 18-летний молодой человек и восьмилетняя девочка. У юноши, по предварительной информации, зафиксированы ожоги ног 2 и 3 степени, он госпитализирован", - говорится в сообщении.
Как добавили в прокуратуре, подача горячего водоснабжения временно ограничена в 43 многоквартирных домах, в которых проживают около 4 тысяч жителей. Помимо этого, в домах снижены параметры теплоснабжения.
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