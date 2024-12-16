https://ria.ru/20241216/efimov-1989381214.html

Ефимов: новую поликлинику планируют построить в районе Внуково в 2026 году

Ефимов: новую поликлинику планируют построить в районе Внуково в 2026 году - РИА Новости, 16.12.2024

Ефимов: новую поликлинику планируют построить в районе Внуково в 2026 году

Поликлинику на 750 посещений в день с постом скорой помощи построят за счет городского бюджета в Рассказовке в районе Внуково, сообщил заммэра Москвы по... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T09:59

2024-12-16T09:59

2024-12-16T09:59

москва

градостроительный комплекс москвы

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Поликлинику на 750 посещений в день с постом скорой помощи построят за счет городского бюджета в Рассказовке в районе Внуково, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В настоящее время готова градостроительная документация и разработано техническое задание на проектирование объекта. Площадь четырехэтажного здания составит более 11 тысяч квадратных метров. В первом полугодии 2025 года начнется строительство детско-взрослой поликлиники, а к концу 2026-го проект планируют полностью завершить", ‒ приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.Фасады Г-образного здания выполнят из стеклофибробетонных панелей, указывается в сообщении.Как подчеркивается в нем, поликлиника будет соответствовать московскому стандарту здравоохранения. Ее укомплектуют современным диагностическим оборудованием, в учреждении будут работать врачи по всем основным медицинским профилям.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах развития московского здравоохранения. По его словам, в столице продолжается масштабная программа реконструкции поликлиник, открываются новые и отремонтированные корпуса московских больниц, а также центры женского здоровья. Кроме того, в городе создана сеть флагманских медицинских центров для оказания экстренной помощи.

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)