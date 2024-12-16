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Ефимов: новую поликлинику планируют построить в районе Внуково в 2026 году - РИА Новости, 16.12.2024
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09:59 16.12.2024
https://ria.ru/20241216/efimov-1989381214.html
Ефимов: новую поликлинику планируют построить в районе Внуково в 2026 году
Ефимов: новую поликлинику планируют построить в районе Внуково в 2026 году - РИА Новости, 16.12.2024
Ефимов: новую поликлинику планируют построить в районе Внуково в 2026 году
Поликлинику на 750 посещений в день с постом скорой помощи построят за счет городского бюджета в Рассказовке в районе Внуково, сообщил заммэра Москвы по... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T09:59
2024-12-16T09:59
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Поликлинику на 750 посещений в день с постом скорой помощи построят за счет городского бюджета в Рассказовке в районе Внуково, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В настоящее время готова градостроительная документация и разработано техническое задание на проектирование объекта. Площадь четырехэтажного здания составит более 11 тысяч квадратных метров. В первом полугодии 2025 года начнется строительство детско-взрослой поликлиники, а к концу 2026-го проект планируют полностью завершить", ‒ приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.Фасады Г-образного здания выполнят из стеклофибробетонных панелей, указывается в сообщении.Как подчеркивается в нем, поликлиника будет соответствовать московскому стандарту здравоохранения. Ее укомплектуют современным диагностическим оборудованием, в учреждении будут работать врачи по всем основным медицинским профилям.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах развития московского здравоохранения. По его словам, в столице продолжается масштабная программа реконструкции поликлиник, открываются новые и отремонтированные корпуса московских больниц, а также центры женского здоровья. Кроме того, в городе создана сеть флагманских медицинских центров для оказания экстренной помощи.
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москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)

Ефимов: новую поликлинику планируют построить в районе Внуково в 2026 году

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Поликлинику на 750 посещений в день с постом скорой помощи построят за счет городского бюджета в Рассказовке в районе Внуково, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В настоящее время готова градостроительная документация и разработано техническое задание на проектирование объекта. Площадь четырехэтажного здания составит более 11 тысяч квадратных метров. В первом полугодии 2025 года начнется строительство детско-взрослой поликлиники, а к концу 2026-го проект планируют полностью завершить", ‒ приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.
Фасады Г-образного здания выполнят из стеклофибробетонных панелей, указывается в сообщении.
Как подчеркивается в нем, поликлиника будет соответствовать московскому стандарту здравоохранения. Ее укомплектуют современным диагностическим оборудованием, в учреждении будут работать врачи по всем основным медицинским профилям.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах развития московского здравоохранения. По его словам, в столице продолжается масштабная программа реконструкции поликлиник, открываются новые и отремонтированные корпуса московских больниц, а также центры женского здоровья. Кроме того, в городе создана сеть флагманских медицинских центров для оказания экстренной помощи.
 
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
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