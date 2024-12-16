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Ефимов: новую поликлинику планируют построить в районе Внуково в 2026 году
Ефимов: новую поликлинику планируют построить в районе Внуково в 2026 году - РИА Новости, 16.12.2024
Ефимов: новую поликлинику планируют построить в районе Внуково в 2026 году
Поликлинику на 750 посещений в день с постом скорой помощи построят за счет городского бюджета в Рассказовке в районе Внуково, сообщил заммэра Москвы по... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T09:59
2024-12-16T09:59
2024-12-16T09:59
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Поликлинику на 750 посещений в день с постом скорой помощи построят за счет городского бюджета в Рассказовке в районе Внуково, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В настоящее время готова градостроительная документация и разработано техническое задание на проектирование объекта. Площадь четырехэтажного здания составит более 11 тысяч квадратных метров. В первом полугодии 2025 года начнется строительство детско-взрослой поликлиники, а к концу 2026-го проект планируют полностью завершить", ‒ приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.Фасады Г-образного здания выполнят из стеклофибробетонных панелей, указывается в сообщении.Как подчеркивается в нем, поликлиника будет соответствовать московскому стандарту здравоохранения. Ее укомплектуют современным диагностическим оборудованием, в учреждении будут работать врачи по всем основным медицинским профилям.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах развития московского здравоохранения. По его словам, в столице продолжается масштабная программа реконструкции поликлиник, открываются новые и отремонтированные корпуса московских больниц, а также центры женского здоровья. Кроме того, в городе создана сеть флагманских медицинских центров для оказания экстренной помощи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Поликлинику на 750 посещений в день с постом скорой помощи построят за счет городского бюджета в Рассказовке в районе Внуково, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В настоящее время готова градостроительная документация и разработано техническое задание на проектирование объекта. Площадь четырехэтажного здания составит более 11 тысяч квадратных метров. В первом полугодии 2025 года начнется строительство детско-взрослой поликлиники, а к концу 2026-го проект планируют полностью завершить", ‒ приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.
Фасады Г-образного здания выполнят из стеклофибробетонных панелей, указывается в сообщении.
Как подчеркивается в нем, поликлиника будет соответствовать московскому стандарту здравоохранения. Ее укомплектуют современным диагностическим оборудованием, в учреждении будут работать врачи по всем основным медицинским профилям.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах развития московского здравоохранения. По его словам, в столице продолжается масштабная программа реконструкции поликлиник, открываются новые и отремонтированные корпуса московских больниц, а также центры женского здоровья. Кроме того, в городе создана сеть флагманских медицинских центров для оказания экстренной помощи.