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СК попросит об аресте женщины, устроившей ДТП, где погиб ребенок - РИА Новости, 16.12.2024
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08:58 16.12.2024
https://ria.ru/20241216/dtp-1989365955.html
СК попросит об аресте женщины, устроившей ДТП, где погиб ребенок
СК попросит об аресте женщины, устроившей ДТП, где погиб ребенок - РИА Новости, 16.12.2024
СК попросит об аресте женщины, устроившей ДТП, где погиб ребенок
Следствие в понедельник будет просит об аресте женщины, устроившей пьяное ДТП в Новой Москве, в котором погиб ребенок, обвиняемая признала вину, сообщает... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T08:58
2024-12-16T08:58
происшествия
новая москва
россия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
porsche panamera
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Следствие в понедельник будет просит об аресте женщины, устроившей пьяное ДТП в Новой Москве, в котором погиб ребенок, обвиняемая признала вину, сообщает столичный главк СК России. В субботу в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции сообщалось, что водитель автомобиля Porsche, не справившись с управлением, выехала на тротуар и наехала на женщину с ребенком в ТиНАО в Москве, ребенок погиб. "Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения)... Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед Щербинским районным судом города Москвы об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу. Ход и результаты расследования находятся на контроле в Центральном аппарате СК России", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. По данным следствия, 14 декабря женщина, будучи пьяной, не справилась с управлением и выехала на тротуар в Новой Москве, где сбила мальчика 2015 года рождения и его няню. Ребенок скончался в одной из столичных больниц, женщина продолжает лечение. В настоящее время следователи осмотрели место происшествия, допросили ряд свидетелей, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения. "С фигуранткой проведены необходимые следственные действия, ей предъявлено обвинение. В ходе допроса обвиняемая признала вину в полном объеме", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20241212/dtp-1988909616.html
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происшествия, новая москва, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф), porsche panamera
Происшествия, Новая Москва, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Porsche Panamera
СК попросит об аресте женщины, устроившей ДТП, где погиб ребенок

СК попросит об аресте женщины, устроившей ДТП в Новой Москве, где погиб ребенок

© Фото : Столичный СК/TelegramЖенщина-водитель автомобиля Porshe, наехавшая на женщину с ребенком в ТиНАО в Москве, в результате чего ребенок погиб, задержана
Женщина-водитель автомобиля Porshe, наехавшая на женщину с ребенком в ТиНАО в Москве, в результате чего ребенок погиб, задержана - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© Фото : Столичный СК/Telegram
Женщина-водитель автомобиля Porshe, наехавшая на женщину с ребенком в ТиНАО в Москве, в результате чего ребенок погиб, задержана. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Следствие в понедельник будет просит об аресте женщины, устроившей пьяное ДТП в Новой Москве, в котором погиб ребенок, обвиняемая признала вину, сообщает столичный главк СК России.
В субботу в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции сообщалось, что водитель автомобиля Porsche, не справившись с управлением, выехала на тротуар и наехала на женщину с ребенком в ТиНАО в Москве, ребенок погиб.
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"Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения)... Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед Щербинским районным судом города Москвы об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу. Ход и результаты расследования находятся на контроле в Центральном аппарате СК России", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
По данным следствия, 14 декабря женщина, будучи пьяной, не справилась с управлением и выехала на тротуар в Новой Москве, где сбила мальчика 2015 года рождения и его няню. Ребенок скончался в одной из столичных больниц, женщина продолжает лечение. В настоящее время следователи осмотрели место происшествия, допросили ряд свидетелей, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения.
"С фигуранткой проведены необходимые следственные действия, ей предъявлено обвинение. В ходе допроса обвиняемая признала вину в полном объеме", - добавляется в сообщении.
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