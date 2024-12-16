СК попросит об аресте женщины, устроившей ДТП, где погиб ребенок
СК попросит об аресте женщины, устроившей ДТП в Новой Москве, где погиб ребенок
© Фото : Столичный СК/TelegramЖенщина-водитель автомобиля Porshe, наехавшая на женщину с ребенком в ТиНАО в Москве, в результате чего ребенок погиб, задержана
Женщина-водитель автомобиля Porshe, наехавшая на женщину с ребенком в ТиНАО в Москве, в результате чего ребенок погиб, задержана. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Следствие в понедельник будет просит об аресте женщины, устроившей пьяное ДТП в Новой Москве, в котором погиб ребенок, обвиняемая признала вину, сообщает столичный главк СК России.
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"Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения)... Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед Щербинским районным судом города Москвы об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу. Ход и результаты расследования находятся на контроле в Центральном аппарате СК России", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
По данным следствия, 14 декабря женщина, будучи пьяной, не справилась с управлением и выехала на тротуар в Новой Москве, где сбила мальчика 2015 года рождения и его няню. Ребенок скончался в одной из столичных больниц, женщина продолжает лечение. В настоящее время следователи осмотрели место происшествия, допросили ряд свидетелей, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения.
"С фигуранткой проведены необходимые следственные действия, ей предъявлено обвинение. В ходе допроса обвиняемая признала вину в полном объеме", - добавляется в сообщении.
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