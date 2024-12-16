https://ria.ru/20241216/dtp-1989365955.html

СК попросит об аресте женщины, устроившей ДТП, где погиб ребенок

СК попросит об аресте женщины, устроившей ДТП, где погиб ребенок - РИА Новости, 16.12.2024

СК попросит об аресте женщины, устроившей ДТП, где погиб ребенок

Следствие в понедельник будет просит об аресте женщины, устроившей пьяное ДТП в Новой Москве, в котором погиб ребенок, обвиняемая признала вину, сообщает... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T08:58

2024-12-16T08:58

2024-12-16T08:58

происшествия

новая москва

россия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

porsche panamera

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0e/1989237704_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b5607b539d05288fc7482d413b4d44b8.jpg

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Следствие в понедельник будет просит об аресте женщины, устроившей пьяное ДТП в Новой Москве, в котором погиб ребенок, обвиняемая признала вину, сообщает столичный главк СК России. В субботу в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции сообщалось, что водитель автомобиля Porsche, не справившись с управлением, выехала на тротуар и наехала на женщину с ребенком в ТиНАО в Москве, ребенок погиб. "Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения)... Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед Щербинским районным судом города Москвы об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу. Ход и результаты расследования находятся на контроле в Центральном аппарате СК России", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. По данным следствия, 14 декабря женщина, будучи пьяной, не справилась с управлением и выехала на тротуар в Новой Москве, где сбила мальчика 2015 года рождения и его няню. Ребенок скончался в одной из столичных больниц, женщина продолжает лечение. В настоящее время следователи осмотрели место происшествия, допросили ряд свидетелей, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения. "С фигуранткой проведены необходимые следственные действия, ей предъявлено обвинение. В ходе допроса обвиняемая признала вину в полном объеме", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20241212/dtp-1988909616.html

https://ria.ru/20241212/mchs-1988900906.html

новая москва

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, новая москва, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф), porsche panamera