https://ria.ru/20241216/dorogi-1989414590.html

В Калужской области по нацпроекту в 2024 г отремонтировали 128 км дорог

В Калужской области по нацпроекту в 2024 г отремонтировали 128 км дорог - РИА Новости, 16.12.2024

В Калужской области по нацпроекту в 2024 г отремонтировали 128 км дорог

В Калужской области по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в 2024 году отремонтировали 128 километров дорог, сообщил и.о. министра транспорта области... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T12:44

2024-12-16T12:44

2024-12-16T12:44

калужская область

калужская область

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КАЛУГА, 16 дек – РИА Новости. В Калужской области по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в 2024 году отремонтировали 128 километров дорог, сообщил и.о. министра транспорта области Геннадий Орлов. Пресс-служба губернатора и правительства Калужской области сообщает, что в понедельник в ходе заседания правительства региона под руководством губернатора Владислава Шапши подвели итоги реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в 2024 году. "Объем ремонтных работ в рамках нацпроекта в 2024 году составил 128 километров, из которых 91 километр – дороги регионального значения, 37 километров – местного значения Калужской агломерации. Начат ремонт трасс протяженностью 99 километров в шести районах, ввод в эксплуатацию которых по условиям контрактов в 2025 году", - сообщил и.о. министра транспорта области Геннадий Орлов в своем докладе. По словам Орлова, в целом в 2024 году общая протяженность отремонтированных и построенных дорог по всем источникам финансирования составила 201 километр. По данным и.о. министра, в 2024 году в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" выполнен ремонт и реконструкция пяти мостов общей протяженностью 483 метра. Всего за 2024 год по всем программам отремонтировано и реконструировано семь аварийных мостов общей протяженностью 544 метра. Геннадий Орлов подчеркнул, что приоритетным направлением деятельности министерства транспорта Калужской области является обеспечение безопасности дорожного движения, для чего, в частности, на региональных дорогах установлено 3 километра барьерных ограждений, нанесена дорожная разметка на 2,5 тысячи километров дорог, установлено 90 проекционных пешеходных переходов - всего же в области по итогам 2024 года их будет работать 238. "В части достижения показателей национального проекта мы добились увеличения доли региональных дорог, соответствующих нормативным требованиям, до 55%, тогда как данный показатель в соответствии с указом президента Российской Федерации по итогам 2024 года должен составлять не менее 50%. На дорогах Калужской агломерации добились увеличения их нормативного состояния до 85%, что соответствует целям национального проекта", - отметил Геннадий Орлов. Губернатор Владислав Шапша по итогам заседания отметил в своем Telegram-канале, что за шесть лет реализации нацпроекта в регионе построили и отремонтировали 1200 километров региональных дорог, сельских и городских улиц. "С 2025 года дорожные работы будут продолжены в рамках обновленного нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Безусловно, одна из главных задач – обеспечение безопасности. Поручил региональному минтрансу совместно с ГИБДД, другими структурами еще раз посмотреть наиболее проблемные участки с этой точки зрения, наметить дополнительные меры", - подчеркнул Владислав Шапша.

https://ria.ru/20241212/remont-1988871621.html

https://ria.ru/20241211/shapsha-1988606261.html

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калужская область

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калужская область, геннадий орлов, владислав шапша, гибдд мвд рф