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Свердловское Заксобрание будет сотрудничать с Народным советом ДНР - РИА Новости, 16.12.2024
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Свердловская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Свердловская область
 
15:45 16.12.2024
https://ria.ru/20241216/dnr-1989486571.html
Свердловское Заксобрание будет сотрудничать с Народным советом ДНР
Свердловское Заксобрание будет сотрудничать с Народным советом ДНР - РИА Новости, 16.12.2024
Свердловское Заксобрание будет сотрудничать с Народным советом ДНР
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина и председатель парламента ДНР Константин Кузьмин в понедельник в ходе президиума... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T15:45
2024-12-16T15:45
свердловская область
свердловская область
донецкая народная республика
макеевка
людмила бабушкина
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина и председатель парламента ДНР Константин Кузьмин в понедельник в ходе президиума Совета законодателей РФ подписали межпарламентское соглашение, направленное на сотрудничество и обмен опытом в рамках законодательной деятельности, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Это соглашение – продолжение той работы, которая у нас уже идет. Теперь она будет более системной. Мы продолжим консультировать донецких парламентариев, обмениваться опытом в законотворчестве. Межпарламентское сотрудничество между нашими регионами налажено еще с 2022 года. За это время выстроено эффективное взаимодействие между парламентариями Свердловской области и общественниками и руководством Макеевки и ДНР. Наш регион помогает восстанавливать инфраструктуру в республике. Мы регулярно направляем грузы с гуманитарной помощью, в том числе с вещами для повседневной жизни и подготовкой к школе для воспитанников детских домов и детей из многодетных семей", – сообщила Бабушкина в своем телеграм-канале. Председатель Законодательного Собрания Свердловской области отметила, что дважды побывала с рабочими визитами в Донецкой Народной Республике. Так, в декабре 2023 года она посетила перинатальный центр в Макеевке, в адрес которого ранее Свердловская область передала 118 единиц высокотехнологичного медицинского оборудования. Медучреждение оснастили инкубаторами для выхаживания недоношенных детей, аппаратами искусственной вентиляции легких, открытыми реанимационными системами. Также Бабушкина встречалась с представителями администрации города и местными депутатами. По поручению Бабушкиной в начале декабря областные депутаты передали более 20 тонн гуманитарного груза участникам СВО в ДНР и ЛНР. Это 160 FPV-дронов "Заноза", шесть квадрокоптеров, три квадроцикла, четыре антидроновых ружья, три комплекта систем радиоэлектронной борьбы, пять систем бесперебойного интернета "Старлинк", девять генераторов, 200 маскировочных сетей, 100 листов металлопрофиля и другое оснащение.
https://ria.ru/20241211/podrostki-1988620610.html
https://ria.ru/20241203/selkhoz-1987160290.html
свердловская область
донецкая народная республика
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свердловская область, донецкая народная республика, макеевка, людмила бабушкина
Свердловская область , Свердловская область, Донецкая Народная Республика, Макеевка, Людмила Бабушкина
Свердловское Заксобрание будет сотрудничать с Народным советом ДНР

Заксобрание Свердловской области будет сотрудничать с Народным советом ДНР

© Фото : Законодательное собрание Свердловской областиПредседатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© Фото : Законодательное собрание Свердловской области
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина и председатель парламента ДНР Константин Кузьмин в понедельник в ходе президиума Совета законодателей РФ подписали межпарламентское соглашение, направленное на сотрудничество и обмен опытом в рамках законодательной деятельности, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Это соглашение – продолжение той работы, которая у нас уже идет. Теперь она будет более системной. Мы продолжим консультировать донецких парламентариев, обмениваться опытом в законотворчестве. Межпарламентское сотрудничество между нашими регионами налажено еще с 2022 года. За это время выстроено эффективное взаимодействие между парламентариями Свердловской области и общественниками и руководством Макеевки и ДНР. Наш регион помогает восстанавливать инфраструктуру в республике. Мы регулярно направляем грузы с гуманитарной помощью, в том числе с вещами для повседневной жизни и подготовкой к школе для воспитанников детских домов и детей из многодетных семей", – сообщила Бабушкина в своем телеграм-канале.
Екатеринбург - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
Свердловские депутаты хотят сделать бессрочным проект обучения подростков
11 декабря, 15:34
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области отметила, что дважды побывала с рабочими визитами в Донецкой Народной Республике. Так, в декабре 2023 года она посетила перинатальный центр в Макеевке, в адрес которого ранее Свердловская область передала 118 единиц высокотехнологичного медицинского оборудования. Медучреждение оснастили инкубаторами для выхаживания недоношенных детей, аппаратами искусственной вентиляции легких, открытыми реанимационными системами.
Также Бабушкина встречалась с представителями администрации города и местными депутатами.
По поручению Бабушкиной в начале декабря областные депутаты передали более 20 тонн гуманитарного груза участникам СВО в ДНР и ЛНР. Это 160 FPV-дронов "Заноза", шесть квадрокоптеров, три квадроцикла, четыре антидроновых ружья, три комплекта систем радиоэлектронной борьбы, пять систем бесперебойного интернета "Старлинк", девять генераторов, 200 маскировочных сетей, 100 листов металлопрофиля и другое оснащение.
Зал Законодательного Собрания Свердловской области в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
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3 декабря, 18:18
 
Свердловская областьСвердловская областьДонецкая Народная РеспубликаМакеевкаЛюдмила Бабушкина
 
 
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