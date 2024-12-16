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Губернатор Хабаровского края возглавил попечительский совет отделения РВИО - РИА Новости, 16.12.2024
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Хабаровский край - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
Хабаровский край
 
09:25 16.12.2024 (обновлено: 10:49 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/demeshin-1989374960.html
Губернатор Хабаровского края возглавил попечительский совет отделения РВИО
Губернатор Хабаровского края возглавил попечительский совет отделения РВИО - РИА Новости, 16.12.2024
Губернатор Хабаровского края возглавил попечительский совет отделения РВИО
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин возглавил попечительский совет регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО), сообщает... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T09:25
2024-12-16T10:49
хабаровский край
хабаровский край
дмитрий демешин
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ХАБАРОВСК, 16 дек - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин возглавил попечительский совет регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО), сообщает правительство региона. "Дмитрий Демешин возглавил попечительский совет регионального отделения РВИО... Заседание попечительского совета реготделения прошло в Комсомольске-на-Амуре", - говорится в сообщении. По данным краевого правительства, хабаровское региональное отделение было создано в 2013 году. "Сегодня вопросы повышения исторической грамотности выходят на первый план. Нам нужны спецпроекты, которые будут подтверждать наши важнейшие исторические события, будут скреплять правильную транскрипцию этих событий. Иначе враг легкими корректировками, провокациями будет прошлые события интерпретировать в свою пользу. Это особенно важно в преддверии 80-летия Великой Победы, которое мы будем отмечать в следующем году и в условиях, когда наши воины повторяют подвиг своих дедов и прадедов, защищая Родину на СВО. На этом я сделал акцент", - написал Демешин в своем Telegram-канале. По словам главы региона, краевое отделение РВИО – одно из крупнейших в России. В этом году здесь прошёл всероссийский форум "История для будущего. Дальний Восток". Он собрал свыше 5 тысяч очных участников, более 100 спикеров и более полумиллиона зрителей онлайн. В ближайших планах – установка мемориальных досок Героям России, размещение передвижной уличной выставки "Защитники Отечества", посвящённой участникам специальной военной операции. В 2025 году в Хабаровском крае будет организован молодёжный военно-исторический лагерь "Страна героев" – по аналогии с проектом РВИО, который проводится с 2019 года по федеральному проекту "Творческие люди" нацпроекта "Культура". Для этого прорабатывается вопрос площадки проведения. Общероссийская общественно-государственная организация "РВИО" - российское добровольное самоуправляемое объединение, основанное в 2012 году указом президента России Владимира Путина. Деятельность организации, согласно декларации, направлена на изучение и популяризацию военной истории России.
https://ria.ru/20241212/tsentry-1988772453.html
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хабаровский край, дмитрий демешин
Хабаровский край, Хабаровский край, Дмитрий Демешин
Губернатор Хабаровского края возглавил попечительский совет отделения РВИО

Демешин возглавил попечительский совет отделения РВИО Хабаровского края

© Фото : Предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского краяГубернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин возглавил попечительский совет регионального отделения Российского военно-исторического общества
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин возглавил попечительский совет регионального отделения Российского военно-исторического общества - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© Фото : Предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского края
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин возглавил попечительский совет регионального отделения Российского военно-исторического общества
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ХАБАРОВСК, 16 дек - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин возглавил попечительский совет регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО), сообщает правительство региона.
"Дмитрий Демешин возглавил попечительский совет регионального отделения РВИО... Заседание попечительского совета реготделения прошло в Комсомольске-на-Амуре", - говорится в сообщении.
По данным краевого правительства, хабаровское региональное отделение было создано в 2013 году.
"Сегодня вопросы повышения исторической грамотности выходят на первый план. Нам нужны спецпроекты, которые будут подтверждать наши важнейшие исторические события, будут скреплять правильную транскрипцию этих событий. Иначе враг легкими корректировками, провокациями будет прошлые события интерпретировать в свою пользу. Это особенно важно в преддверии 80-летия Великой Победы, которое мы будем отмечать в следующем году и в условиях, когда наши воины повторяют подвиг своих дедов и прадедов, защищая Родину на СВО. На этом я сделал акцент", - написал Демешин в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, краевое отделение РВИО – одно из крупнейших в России. В этом году здесь прошёл всероссийский форум "История для будущего. Дальний Восток". Он собрал свыше 5 тысяч очных участников, более 100 спикеров и более полумиллиона зрителей онлайн. В ближайших планах – установка мемориальных досок Героям России, размещение передвижной уличной выставки "Защитники Отечества", посвящённой участникам специальной военной операции. В 2025 году в Хабаровском крае будет организован молодёжный военно-исторический лагерь "Страна героев" – по аналогии с проектом РВИО, который проводится с 2019 года по федеральному проекту "Творческие люди" нацпроекта "Культура". Для этого прорабатывается вопрос площадки проведения.
Общероссийская общественно-государственная организация "РВИО" - российское добровольное самоуправляемое объединение, основанное в 2012 году указом президента России Владимира Путина. Деятельность организации, согласно декларации, направлена на изучение и популяризацию военной истории России.
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