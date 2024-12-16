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Дед Мороз из Великого Устюга прибыл в Тверскую область

Дед Мороз из Великого Устюга прибыл в Тверскую область - РИА Новости, 16.12.2024

Дед Мороз из Великого Устюга прибыл в Тверскую область

В городе Вышний Волочек Тверской области стартовал арт-фестиваль "Зимняя сказка"; поздравить жителей и гостей города с наступающим Новым годом прибыл Дед Мороз... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T09:24

2024-12-16T09:24

2024-12-16T09:24

тверская область

великий устюг

дед мороз

тверская область

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. В городе Вышний Волочек Тверской области стартовал арт-фестиваль "Зимняя сказка"; поздравить жителей и гостей города с наступающим Новым годом прибыл Дед Мороз из Великого Устюга, сообщает пресс-служба регионального правительства. Главный зимний волшебник страны посетил пункт временного размещения, где находятся дети из Курска. Он поздравил ребят с наступающим праздником и вручил подарки. Также Дед Мороз побывал на елке главы Вышневолоцкого округа, которая была организована в Доме детского творчества. На праздник были приглашены около 100 талантливых и активных детей округа, достигших отличных результатов в учебе, спорте, творчестве и искусстве. В программе арт-фестиваля "Зимняя сказка" - квест "По зимним сказочным дорожкам", в котором вместе с детворой принял участие Дед Мороз, а также работа мастерских "Новогодняя фабрика чудес" и "Новогодняя ярмарка", зимние забавы, увлекательные интерактивные программы для детей и родителей, подвижные игры на свежем воздухе и многое другое, говорится в сообщении. Вечером Дед Мороз прибыл в Венециановский сквер Вышнего Волочка, чтобы зажечь огни на главной городской елке. В Тверской области началась череда новогодних представлений и различных мероприятий. Так, накануне в этнокомплексе "Мяммино" Лихославльского округа состоялся фестиваль "Про Морозов". Главным событием стало праздничное шествие, к которому могли присоединиться все желающие, нарядившиеся в костюм Деда Мороза. Встречали гостей Снегурочка из Костромы, Дед Трескун из Великого Новгорода, Карельский Паккайне и другие персонажи, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20241211/stipendii-1988636376.html

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великий устюг, дед мороз, тверская область