https://ria.ru/20241216/chukotka-1989388419.html
На Чукотке пресекли попытку продажи трех краснокнижных птиц
На Чукотке пресекли попытку продажи трех краснокнижных птиц - РИА Новости, 16.12.2024
На Чукотке пресекли попытку продажи трех краснокнижных птиц
Три планировавшихся на продажу краснокнижных сокола-кречета изъяты на Чукотке, говорится в сообщении ЦОС ФСБ России. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T10:32
2024-12-16T10:32
2024-12-16T17:42
происшествия
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чукотка
анадырский район
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Три планировавшихся на продажу краснокнижных сокола-кречета изъяты на Чукотке, говорится в сообщении ЦОС ФСБ России. "Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Восточному арктическому району пресечена незаконная добыча и оборот соколов-кречетов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации. При осмотре транспортного средства у жителя Анадырского района Чукотского автономного округа обнаружены и изъяты три особи сокола-кречета, а также приспособления для их содержания и транспортировки. Задержанный хранил незаконно добытых птиц для последующей продажи третьим лицам", — говорится в сообщении.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о незаконных добыче и обороте особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу России и (или) охраняемым международными договорами России.
https://ria.ru/20241202/oleni-1986947312.html
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происшествия, россия, чукотка, анадырский район, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Чукотка, Анадырский район, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
На Чукотке пресекли попытку продажи трех краснокнижных птиц
ФСБ: на Чукотке пресекли попытку продажи трех краснокнижных соколов-кречетов