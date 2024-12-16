https://ria.ru/20241216/bzhaniya-1989521627.html

Бжания не будет баллотироваться в президенты Абхазии, сообщил источник

Бжания не будет баллотироваться в президенты Абхазии, сообщил источник - РИА Новости, 16.12.2024

Бжания не будет баллотироваться в президенты Абхазии, сообщил источник

Экс-президент Абхазии Аслан Бжания не будет выдвигать свою кандидатуру на пост главы государства на выборах, сообщил РИА Новости источник в администрации... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T18:12

2024-12-16T18:12

2024-12-16T18:48

в мире

абхазия

россия

аслан бжания

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/13/1984615434_0:0:2882:1622_1920x0_80_0_0_aa3ca028814107faf3cd7a49e8aa8548.jpg

СУХУМ, 16 дек — РИА Новости. Экс-президент Абхазии Аслан Бжания не будет выдвигать свою кандидатуру на пост главы государства на выборах, сообщил РИА Новости источник в администрации президента республики."Бжания принял решение не баллотироваться на пост президента Абхазии, но его команда пойдет на выборы. Вероятнее всего, это будет нынешний врио президента Бадра Гунба", — сообщил собеседник агентства.Тридцатого октября Россия и Абхазия подписали соглашение об инвестициях. Парламент республики должен был рассматривать вопрос о ратификации 15 ноября, но оппозиция выступила против и организовала беспорядки.Как утверждали митингующие, после вступления документа в силу российские компании собирались строить в стране апартаменты, что якобы привело бы к росту цен на жилье, создало бы риски для экономики, из-за чего впоследствии мог пострадать местный малый и средний бизнес.Протестующие взяли штурмом комплекс правительственных зданий и потребовали отставки президента. В результате глава республики Аслан Бжания покинул пост. Досрочные выборы назначили на 15 февраля.

https://ria.ru/20241214/simonyan-1989248840.html

https://ria.ru/20241121/bzhaniya-1984953217.html

абхазия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, абхазия, россия, аслан бжания