https://ria.ru/20241216/bzhaniya-1989521627.html
Бжания не будет баллотироваться в президенты Абхазии, сообщил источник
Бжания не будет баллотироваться в президенты Абхазии, сообщил источник - РИА Новости, 16.12.2024
Бжания не будет баллотироваться в президенты Абхазии, сообщил источник
Экс-президент Абхазии Аслан Бжания не будет выдвигать свою кандидатуру на пост главы государства на выборах, сообщил РИА Новости источник в администрации... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T18:12
2024-12-16T18:12
2024-12-16T18:48
в мире
абхазия
россия
аслан бжания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/13/1984615434_0:0:2882:1622_1920x0_80_0_0_aa3ca028814107faf3cd7a49e8aa8548.jpg
СУХУМ, 16 дек — РИА Новости. Экс-президент Абхазии Аслан Бжания не будет выдвигать свою кандидатуру на пост главы государства на выборах, сообщил РИА Новости источник в администрации президента республики."Бжания принял решение не баллотироваться на пост президента Абхазии, но его команда пойдет на выборы. Вероятнее всего, это будет нынешний врио президента Бадра Гунба", — сообщил собеседник агентства.Тридцатого октября Россия и Абхазия подписали соглашение об инвестициях. Парламент республики должен был рассматривать вопрос о ратификации 15 ноября, но оппозиция выступила против и организовала беспорядки.Как утверждали митингующие, после вступления документа в силу российские компании собирались строить в стране апартаменты, что якобы привело бы к росту цен на жилье, создало бы риски для экономики, из-за чего впоследствии мог пострадать местный малый и средний бизнес.Протестующие взяли штурмом комплекс правительственных зданий и потребовали отставки президента. В результате глава республики Аслан Бжания покинул пост. Досрочные выборы назначили на 15 февраля.
https://ria.ru/20241214/simonyan-1989248840.html
https://ria.ru/20241121/bzhaniya-1984953217.html
абхазия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/13/1984615434_27:0:2758:2048_1920x0_80_0_0_e2f911c29c548d049c50e242684dc2e4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, абхазия, россия, аслан бжания
В мире, Абхазия, Россия, Аслан Бжания
Бжания не будет баллотироваться в президенты Абхазии, сообщил источник
Бжания не будет баллотироваться на пост президента Абхазии на выборах 15 февраля