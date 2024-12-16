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Бжания не будет баллотироваться в президенты Абхазии, сообщил источник - РИА Новости, 16.12.2024
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18:12 16.12.2024 (обновлено: 18:48 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/bzhaniya-1989521627.html
Бжания не будет баллотироваться в президенты Абхазии, сообщил источник
Бжания не будет баллотироваться в президенты Абхазии, сообщил источник - РИА Новости, 16.12.2024
Бжания не будет баллотироваться в президенты Абхазии, сообщил источник
Экс-президент Абхазии Аслан Бжания не будет выдвигать свою кандидатуру на пост главы государства на выборах, сообщил РИА Новости источник в администрации... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T18:12
2024-12-16T18:48
в мире
абхазия
россия
аслан бжания
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СУХУМ, 16 дек — РИА Новости. Экс-президент Абхазии Аслан Бжания не будет выдвигать свою кандидатуру на пост главы государства на выборах, сообщил РИА Новости источник в администрации президента республики."Бжания принял решение не баллотироваться на пост президента Абхазии, но его команда пойдет на выборы. Вероятнее всего, это будет нынешний врио президента Бадра Гунба", — сообщил собеседник агентства.Тридцатого октября Россия и Абхазия подписали соглашение об инвестициях. Парламент республики должен был рассматривать вопрос о ратификации 15 ноября, но оппозиция выступила против и организовала беспорядки.Как утверждали митингующие, после вступления документа в силу российские компании собирались строить в стране апартаменты, что якобы привело бы к росту цен на жилье, создало бы риски для экономики, из-за чего впоследствии мог пострадать местный малый и средний бизнес.Протестующие взяли штурмом комплекс правительственных зданий и потребовали отставки президента. В результате глава республики Аслан Бжания покинул пост. Досрочные выборы назначили на 15 февраля.
https://ria.ru/20241214/simonyan-1989248840.html
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в мире, абхазия, россия, аслан бжания
В мире, Абхазия, Россия, Аслан Бжания
Бжания не будет баллотироваться в президенты Абхазии, сообщил источник

Бжания не будет баллотироваться на пост президента Абхазии на выборах 15 февраля

© Sputnik / Томас Тхайцук | Перейти в медиабанкАслан Бжания
Аслан Бжания - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
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Аслан Бжания. Архивное фото
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СУХУМ, 16 дек — РИА Новости. Экс-президент Абхазии Аслан Бжания не будет выдвигать свою кандидатуру на пост главы государства на выборах, сообщил РИА Новости источник в администрации президента республики.
"Бжания принял решение не баллотироваться на пост президента Абхазии, но его команда пойдет на выборы. Вероятнее всего, это будет нынешний врио президента Бадра Гунба", — сообщил собеседник агентства.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
Симоньян оценила риск потери Абхазии как союзника
14 декабря, 20:03
Тридцатого октября Россия и Абхазия подписали соглашение об инвестициях. Парламент республики должен был рассматривать вопрос о ратификации 15 ноября, но оппозиция выступила против и организовала беспорядки.
Как утверждали митингующие, после вступления документа в силу российские компании собирались строить в стране апартаменты, что якобы привело бы к росту цен на жилье, создало бы риски для экономики, из-за чего впоследствии мог пострадать местный малый и средний бизнес.
Протестующие взяли штурмом комплекс правительственных зданий и потребовали отставки президента. В результате глава республики Аслан Бжания покинул пост. Досрочные выборы назначили на 15 февраля.
Аслан Бжания - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
Аслан Бжания: Сухум не просил военной помощи у России во время протестов
21 ноября, 11:00
 
В миреАбхазияРоссияАслан Бжания
 
 
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