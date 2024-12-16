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Над Брянской областью уничтожены два украинских беспилотника
Над Брянской областью уничтожены два украинских беспилотника - РИА Новости, 16.12.2024
Над Брянской областью уничтожены два украинских беспилотника
Два беспилотника самолетного типа уничтожены над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T07:21
2024-12-16T07:21
2024-12-16T07:21
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Два беспилотника самолетного типа уничтожены над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. "Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены два БпЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО", - написал он.
https://ria.ru/20241216/drony-1989357570.html
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брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Брянской областью уничтожены два украинских беспилотника
Богомаз: два БПЛА самолетного типа уничтожены над Брянской областью