https://ria.ru/20241216/biznes-1989413145.html

Путин проведет встречу с российским бизнесом

Путин проведет встречу с российским бизнесом - РИА Новости, 16.12.2024

Путин проведет встречу с российским бизнесом

Президент России Владимир Путин вечером в понедельник проведет в Кремле традиционную встречу с руководителями ведущих российских компаний и деловых объединений, РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T12:37

2024-12-16T12:37

2024-12-16T12:37

россия

владимир путин

дмитрий песков

экономика

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вечером в понедельник проведет в Кремле традиционную встречу с руководителями ведущих российских компаний и деловых объединений, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Уже вечером в Кремле президент проведет традиционную ежегодную встречу с руководителями ведущих российских компаний и деловых объединений. То, что называется встреча с бизнесом", - сказал Песков журналистам. Он добавил, что встреча пройдет в закрытом режиме, а в открытой части будут вступительные слова Путина.

https://ria.ru/20241216/putin-1989400580.html

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, дмитрий песков, экономика