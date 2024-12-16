https://ria.ru/20241216/biznes-1989413145.html
Путин проведет встречу с российским бизнесом
Путин проведет встречу с российским бизнесом - РИА Новости, 16.12.2024
Путин проведет встречу с российским бизнесом
Президент России Владимир Путин вечером в понедельник проведет в Кремле традиционную встречу с руководителями ведущих российских компаний и деловых объединений, РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T12:37
2024-12-16T12:37
2024-12-16T12:37
россия
владимир путин
дмитрий песков
экономика
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вечером в понедельник проведет в Кремле традиционную встречу с руководителями ведущих российских компаний и деловых объединений, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Уже вечером в Кремле президент проведет традиционную ежегодную встречу с руководителями ведущих российских компаний и деловых объединений. То, что называется встреча с бизнесом", - сказал Песков журналистам. Он добавил, что встреча пройдет в закрытом режиме, а в открытой части будут вступительные слова Путина.
https://ria.ru/20241216/putin-1989400580.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, дмитрий песков, экономика
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Экономика
Путин проведет встречу с российским бизнесом
Путин проведет в Кремле традиционную встречу с российским бизнесом