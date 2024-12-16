Рейтинг@Mail.ru
Путин проведет встречу с российским бизнесом - РИА Новости, 16.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:37 16.12.2024
https://ria.ru/20241216/biznes-1989413145.html
Путин проведет встречу с российским бизнесом
Путин проведет встречу с российским бизнесом - РИА Новости, 16.12.2024
Путин проведет встречу с российским бизнесом
Президент России Владимир Путин вечером в понедельник проведет в Кремле традиционную встречу с руководителями ведущих российских компаний и деловых объединений, РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T12:37
2024-12-16T12:37
россия
владимир путин
дмитрий песков
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988182471_0:0:3081:1734_1920x0_80_0_0_9a851334a93ca6b98ec8d8a5cf69f43f.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вечером в понедельник проведет в Кремле традиционную встречу с руководителями ведущих российских компаний и деловых объединений, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Уже вечером в Кремле президент проведет традиционную ежегодную встречу с руководителями ведущих российских компаний и деловых объединений. То, что называется встреча с бизнесом", - сказал Песков журналистам. Он добавил, что встреча пройдет в закрытом режиме, а в открытой части будут вступительные слова Путина.
https://ria.ru/20241216/putin-1989400580.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988182471_350:0:3081:2048_1920x0_80_0_0_af4fa7214f8dbea5ba06fb91b519d7f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, дмитрий песков, экономика
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Экономика
Путин проведет встречу с российским бизнесом

Путин проведет в Кремле традиционную встречу с российским бизнесом

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вечером в понедельник проведет в Кремле традиционную встречу с руководителями ведущих российских компаний и деловых объединений, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Уже вечером в Кремле президент проведет традиционную ежегодную встречу с руководителями ведущих российских компаний и деловых объединений. То, что называется встреча с бизнесом", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что встреча пройдет в закрытом режиме, а в открытой части будут вступительные слова Путина.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Многие обращения россиян к прямой линии Путина уже выполнили
Вчера, 11:40
 
РоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала