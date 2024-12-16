https://ria.ru/20241216/bitkoin-1989353285.html

Стоимость биткоина превысила 104 тысячи долларов

Стоимость биткоина превысила 104 тысячи долларов - РИА Новости, 16.12.2024

Стоимость биткоина превысила 104 тысячи долларов

Стоимость биткоина достигла нового рекордного значения, превысив 104 тысячи долларов, следует из данных торгов. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T02:33

2024-12-16T02:33

2024-12-16T02:39

биткоин

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151379/53/1513795365_0:267:3165:2047_1920x0_80_0_0_35952222b0f79622c32f4d0f1ca3bf9c.jpg

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Стоимость биткоина достигла нового рекордного значения, превысив 104 тысячи долларов, следует из данных торгов.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 2.35 мск дорожал на 3,29% за сутки - до 104,751 доллара.По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 3,29% - в среднем до 104 693 доллара. Динамика также приводится за сутки.

https://ria.ru/20241209/rezerv-1988201715.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

биткоин, экономика