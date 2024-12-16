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Стоимость биткоина превысила 104 тысячи долларов
Стоимость биткоина превысила 104 тысячи долларов - РИА Новости, 16.12.2024
Стоимость биткоина превысила 104 тысячи долларов
Стоимость биткоина достигла нового рекордного значения, превысив 104 тысячи долларов, следует из данных торгов. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T02:33
2024-12-16T02:33
2024-12-16T02:39
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Стоимость биткоина достигла нового рекордного значения, превысив 104 тысячи долларов, следует из данных торгов.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 2.35 мск дорожал на 3,29% за сутки - до 104,751 доллара.По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 3,29% - в среднем до 104 693 доллара. Динамика также приводится за сутки.
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биткоин, экономика
Стоимость биткоина превысила 104 тысячи долларов
Биткоин обновил исторический максимум, стоимость превысила 104 тысячи долларов
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Стоимость биткоина достигла нового рекордного значения, превысив 104 тысячи долларов, следует из данных торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 2.35 мск дорожал на 3,29% за сутки - до 104,751 доллара.
По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 3,29% - в среднем до 104 693 доллара. Динамика также приводится за сутки.