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Пространство возле КДЦ "Полярный" благоустроили на северо-востоке Москвы

Пространство возле КДЦ "Полярный" благоустроили на северо-востоке Москвы - РИА Новости, 16.12.2024

Пространство возле КДЦ "Полярный" благоустроили на северо-востоке Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства провели благоустройство территории возле культурно-досугового центра (КДЦ) "Полярный" на северо-востоке столицы,... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T10:41

2024-12-16T10:41

2024-12-16T13:56

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели благоустройство территории возле культурно-досугового центра (КДЦ) "Полярный" на северо-востоке столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В рамках проекта обустроили на Полярной улице современный споркластер, где сделали зоны для игры в футбол и стритбол, установили комплекс "Русский ниндзя" с мини-скалодромом и уличные тренажеры. Это позволит местным жителям вместе с детьми круглый год заниматься спортом на свежем воздухе в шаговой доступности от дома", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра отметил, что заменили оборудование и покрытие на детских площадках, там появились три игровых комплекса со скатными горками, переходами, лестницами и мини-скалодромом для детей разных возрастов, песочница и качели. "Возле досугово-развлекательного центра "Олимп", расположенного напротив КДЦ, оборудовали сцену для проведения различных мероприятий, возле нее установили удобные лавочки. Небольшую зону для тихого отдыха со скамейками обустроили на пересечении Полярной улицы и проезда Дежнева", - подчеркнул Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в ходе работ обновили трамвайную остановку возле КДЦ "Полярный" - для комфорта пассажиров расширили платформу.

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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы