https://ria.ru/20241216/besplodie-1989488454.html

Минздрав разрешил клинические исследования препарата для лечения бесплодия

Минздрав разрешил клинические исследования препарата для лечения бесплодия - РИА Новости, 16.12.2024

Минздрав разрешил клинические исследования препарата для лечения бесплодия

Минздрав России выдал разрешение на проведение клинических исследований инновационного препарата для лечения мужского бесплодия на основе клеточных технологий,... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T15:54

2024-12-16T15:54

2024-12-16T15:54

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ЕРЕВАН, 16 дек - РИА Новости. Минздрав России выдал разрешение на проведение клинических исследований инновационного препарата для лечения мужского бесплодия на основе клеточных технологий, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "В рамках мероприятия по разработке и обеспечению доступности для оказания медицинской помощи препаратов, разработанных на основе клеточных технологий, технологий тканевой инженерии, клеточных продуктах, федерального проекта "Медицинская наука для человека" учеными МГУ осуществляется разработка лекарственного препарата на основе клеточных технологий на основе секретома мезенхимных стромальных клеток человека для лечения мужского бесплодия", - сказал Мурашко журналистам. Он отметил, что уже получено разрешение на проведение клинических исследований.

https://ria.ru/20241216/vaktsina-1989412750.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, михаил мурашко, коронавирус covid-19