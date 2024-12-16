https://ria.ru/20241216/besplodie-1989488454.html
Минздрав разрешил клинические исследования препарата для лечения бесплодия
Минздрав разрешил клинические исследования препарата для лечения бесплодия - РИА Новости, 16.12.2024
Минздрав разрешил клинические исследования препарата для лечения бесплодия
Минздрав России выдал разрешение на проведение клинических исследований инновационного препарата для лечения мужского бесплодия на основе клеточных технологий,... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T15:54
2024-12-16T15:54
2024-12-16T15:54
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ЕРЕВАН, 16 дек - РИА Новости. Минздрав России выдал разрешение на проведение клинических исследований инновационного препарата для лечения мужского бесплодия на основе клеточных технологий, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "В рамках мероприятия по разработке и обеспечению доступности для оказания медицинской помощи препаратов, разработанных на основе клеточных технологий, технологий тканевой инженерии, клеточных продуктах, федерального проекта "Медицинская наука для человека" учеными МГУ осуществляется разработка лекарственного препарата на основе клеточных технологий на основе секретома мезенхимных стромальных клеток человека для лечения мужского бесплодия", - сказал Мурашко журналистам. Он отметил, что уже получено разрешение на проведение клинических исследований.
https://ria.ru/20241216/vaktsina-1989412750.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, михаил мурашко, коронавирус covid-19
Общество, Россия, Михаил Мурашко, Коронавирус COVID-19
Минздрав разрешил клинические исследования препарата для лечения бесплодия
Минздрав разрешил провести исследования препарата для лечения мужского бесплодия