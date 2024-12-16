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Губернатор Брянской области рассказал о последствиях после атаки БПЛА - РИА Новости, 16.12.2024
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08:41 16.12.2024 (обновлено: 08:42 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/bespilotnik-1989364978.html
Губернатор Брянской области рассказал о последствиях после атаки БПЛА
Губернатор Брянской области рассказал о последствиях после атаки БПЛА - РИА Новости, 16.12.2024
Губернатор Брянской области рассказал о последствиях после атаки БПЛА
Еще один беспилотник самолетного типа уничтожен над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T08:41
2024-12-16T08:42
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Еще один беспилотник самолетного типа уничтожен над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. "Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен еще один БпЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим защитникам", - написал он. Ранее Богомаз сообщал, что силами ПВО над территорией региона уничтожены два беспилотника, пострадавших нет.
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брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Губернатор Брянской области рассказал о последствиях после атаки БПЛА

Богомаз: при атаке БПЛА на Брянскую область никто не пострадал

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкОфицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ
Офицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Офицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Еще один беспилотник самолетного типа уничтожен над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.
"Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен еще один БпЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим защитникам", - написал он.
Ранее Богомаз сообщал, что силами ПВО над территорией региона уничтожены два беспилотника, пострадавших нет.
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Брянская областьАлександр БогомазМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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