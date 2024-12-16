https://ria.ru/20241216/bespilotnik-1989364978.html

Губернатор Брянской области рассказал о последствиях после атаки БПЛА

Губернатор Брянской области рассказал о последствиях после атаки БПЛА - РИА Новости, 16.12.2024

Губернатор Брянской области рассказал о последствиях после атаки БПЛА

Еще один беспилотник самолетного типа уничтожен над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T08:41

2024-12-16T08:41

2024-12-16T08:42

брянская область

александр богомаз

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Еще один беспилотник самолетного типа уничтожен над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. "Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен еще один БпЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим защитникам", - написал он. Ранее Богомаз сообщал, что силами ПВО над территорией региона уничтожены два беспилотника, пострадавших нет.

https://ria.ru/20241216/kurakhovo-1989330691.html

брянская область

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брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность