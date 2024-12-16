https://ria.ru/20241216/beluosov-1989435826.html
Белоусов рассказал об альтернативе для крупных баз хранения
Белоусов рассказал об альтернативе для крупных баз хранения - РИА Новости, 16.12.2024
Белоусов рассказал об альтернативе для крупных баз хранения
На смену крупным базам хранения должна прийти эшелонированная сеть складов, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T14:00
2024-12-16T14:00
2024-12-16T14:27
безопасность
андрей белоусов
россия
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. На смену крупным базам хранения должна прийти эшелонированная сеть складов, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов."В дальнейшем с учетом воздействий противника необходимо пересмотреть подходы к организации баз хранения и логистики. На смену крупным базам комплексного хранения должна прийти распределенная, эшелонированная сеть складов. Соответственно изменится система логистики и способы доставки военных грузов", - сказал он на расширенном заседании коллегии ведомства.
https://ria.ru/20241216/nato-1989449375.html
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Белоусов: "На смену крупным базам хранения в России должна прийти сеть складов"
Белоусов заявил, что на смену крупным базам хранения в России должна прийти эшелонированная сеть складов.
2024-12-16T14:00
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РИА Новости
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безопасность, андрей белоусов, россия
Безопасность, Андрей Белоусов, Россия
Белоусов рассказал об альтернативе для крупных баз хранения
Белоусов: эшелонированная сеть складов должна заменить крупные базы хранения