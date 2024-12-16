https://ria.ru/20241216/belousov-1989515028.html

Белоусов возглавил набсовет Военно-строительной компании

Белоусов возглавил набсовет Военно-строительной компании - РИА Новости, 16.12.2024

Белоусов возглавил набсовет Военно-строительной компании

Министр обороны РФ Андрей Белоусов назначен председателем наблюдательного совета Военно-строительной компании на пять лет, следует из распоряжения кабмина РФ,... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T17:49

2024-12-16T17:49

2024-12-16T18:05

россия

михаил мишустин

андрей белоусов

экономика

леонид горнин

ирек файзуллин

промсвязьбанк

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов назначен председателем наблюдательного совета Военно-строительной компании на пять лет, следует из распоряжения кабмина РФ, размещенного на портале официального опубликования правовых актов. "Назначить членами наблюдательного совета публично-правовой компании "Военно-строительная компания" сроком на 5 лет следующих лиц: Белоусов Андрей - министр обороны Российской Федерации (председатель наблюдательного совета)", - сказано в документе.Согласно распоряжению, в набсовет компании также включены глава Экспертного управления президента РФ Денис Агафонов (по согласованию), первый замминистра обороны РФ Леонид Горнин, замминистра экономического развития РФ Мурат Керефов, замминистра финансов РФ Алексей Липаев, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин и председатель "Промсвязьбанка" Петр Фрадков (по согласованию).Одновременно досрочно прекращены полномочия председателя набсовета Военно-строительной компании секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу.

https://ria.ru/20240512/belousov-1944108621.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, михаил мишустин, андрей белоусов, экономика, леонид горнин, ирек файзуллин, промсвязьбанк