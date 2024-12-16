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Белоусов возглавил набсовет Военно-строительной компании - РИА Новости, 16.12.2024
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17:49 16.12.2024 (обновлено: 18:05 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/belousov-1989515028.html
Белоусов возглавил набсовет Военно-строительной компании
Белоусов возглавил набсовет Военно-строительной компании - РИА Новости, 16.12.2024
Белоусов возглавил набсовет Военно-строительной компании
Министр обороны РФ Андрей Белоусов назначен председателем наблюдательного совета Военно-строительной компании на пять лет, следует из распоряжения кабмина РФ,... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T17:49
2024-12-16T18:05
россия
михаил мишустин
андрей белоусов
экономика
леонид горнин
ирек файзуллин
промсвязьбанк
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов назначен председателем наблюдательного совета Военно-строительной компании на пять лет, следует из распоряжения кабмина РФ, размещенного на портале официального опубликования правовых актов. "Назначить членами наблюдательного совета публично-правовой компании "Военно-строительная компания" сроком на 5 лет следующих лиц: Белоусов Андрей - министр обороны Российской Федерации (председатель наблюдательного совета)", - сказано в документе.Согласно распоряжению, в набсовет компании также включены глава Экспертного управления президента РФ Денис Агафонов (по согласованию), первый замминистра обороны РФ Леонид Горнин, замминистра экономического развития РФ Мурат Керефов, замминистра финансов РФ Алексей Липаев, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин и председатель "Промсвязьбанка" Петр Фрадков (по согласованию).Одновременно досрочно прекращены полномочия председателя набсовета Военно-строительной компании секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу.
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россия, михаил мишустин, андрей белоусов, экономика, леонид горнин, ирек файзуллин, промсвязьбанк
Россия, Михаил Мишустин, Андрей Белоусов, Экономика, Леонид Горнин, Ирек Файзуллин, Промсвязьбанк
Белоусов возглавил набсовет Военно-строительной компании

Белоусов назначен председателем набсовета Военно-строительной компании на 5 лет

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Андрей Белоусов
Министр обороны РФ Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны РФ Андрей Белоусов . Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов назначен председателем наблюдательного совета Военно-строительной компании на пять лет, следует из распоряжения кабмина РФ, размещенного на портале официального опубликования правовых актов.
«
"Назначить членами наблюдательного совета публично-правовой компании "Военно-строительная компания" сроком на 5 лет следующих лиц: Белоусов Андрей - министр обороны Российской Федерации (председатель наблюдательного совета)", - сказано в документе.
Согласно распоряжению, в набсовет компании также включены глава Экспертного управления президента РФ Денис Агафонов (по согласованию), первый замминистра обороны РФ Леонид Горнин, замминистра экономического развития РФ Мурат Керефов, замминистра финансов РФ Алексей Липаев, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин и председатель "Промсвязьбанка" Петр Фрадков (по согласованию).
Одновременно досрочно прекращены полномочия председателя набсовета Военно-строительной компании секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу.
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
Биография Андрея Белоусова
12 мая, 21:43
 
РоссияМихаил МишустинАндрей БелоусовЭкономикаЛеонид ГорнинИрек ФайзуллинПромсвязьбанк
 
 
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